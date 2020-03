VOĽBY 2020 Nočný ONLINE! Výsledky potvrdili Matovičovo víťazstvo, viacerí ostrieľaní politici utrpeli porážku

BRATISLAVA - Napätie stúpa a čas do dlhoočakávaných výsledkov sa kráti... Parlamentné voľby 2020 o niekoľko hodín spoznajú víťaza aj porazených. Buďte pritom s nami. Prinášame vám výsledky, atmosféru aj zákulisné dianie z centrál strán. Fotografie, videá, rozhovory aj emócie priamo z miesta činu. Všetky dôležité informácie sa dočítate na Topky.sk. Kto sa bude radovať a kto odíde so sklonenou hlavou?

Víťazom parlamentných volieb je podľa exit pollov aj predbežných výsledkov hnutie OĽaNO

VOLEBNÝ ONLINE

07:00 Priebežné výsledky, sčítaných je 99,53 percenta hlasov

Zdroj: štatistický urad Sr

05:10 Pri rozhodovaní voliť PS/Spolu zavážil viac program ako líder. Komentovala sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. „Koalícia PS/Spolu sa orientovala v istej časti kampane na súboj so stranou ĽSNS, pričom hnutie OĽaNO sa orientovalo jednoznačne voči Smeru-SD, ale zároveň v kampani aj pomerne ostro voči potenciálnym koaličným partnerom. Súhra všetkých týchto faktorov spôsobila výsledok týchto percent,“ uviedla

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

04:49 Tretie miesto pre Sme rodina bude fantastický úspech, povedal Peter Pčolinský. „Ak to dopadne tak, ako to teraz je, že skončíme tretí, myslím si, že je to fantastický úspech Sme rodina. Pretože mnohí nás podceňovali, zatracovali, odsudzovali, ale ľudia im vystavili vysvedčenie.“

04:34 Matovič vylúčil z povolebných rokovaní Smer-SD. S mafiou sa podľa jeho slov nevyjednáva. Reagoval tak na vyjadrenie Pellegriniho, ktorý nevylúčil, že by bol ochotný hovoriť s OĽaNO o prípadnej spolupráci.

04:30 Matovič na otázku, či bude budúcim premiérom, odpovedal "neviem". Chce však ústavnú väčšinu, na spoluprácu osloví aj Kollára.

04:26 Výsledok koalície PS/Spolu v parlamentných voľbách Matoviča mrzí. Očakával, že progresívci dosiahnu výsledok okolo 8 až 9 percent. „Pýcha predchádza pád,“ dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

04:21 „Jednoznačne môžeme povedať, že nám prišli pomôcť nevoliči,“ povedal Matovič. Výhra je pocit zadosťučinenia za tie roky. „Chceme zo Slovenska štát, kde sa bude rozlišovať iba medzi dobrými a zlými,“ dodal.

04:18 „Áno, voľby sme vyhrali,“ vyhlásil Igor Matovič na tlačovej konferencii k priebežným výsledkom parlamentných volieb, ktoré sa pre nich už zásadne nezmenia.

04:15 Prvú trojicu najúspešnejších strán tvorí po sčítaní vyše 91 % okrskov OĽaNO, Smer-SD a Sme rodina

Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, OĽaNO by získalo 24,94 %, Smer-SD 18,58 % a Sme rodina 8,32 %. Štvrté miesto patrí ĽSNS s 8,17 %. Do parlamentu by sa ešte dostali strany SaS s 5,85 % a Za ľudí s 5,54 %. Hranicu zvoliteľnosti nepokorili koalícia PS-Spolu ani KDH.

Zdroj: štatistický úrad

04:10 Za slabší výsledok strany Za ľudí môže antikampaň Smeru, povedal Kiska. Do Trnavy za Matovičom nepôjde, už je podľa neho veľa hodín.

04:09 Hnutie KDH malo podľa Hlinu zrejme urobiť viac. „Asi sme urobili chyby, asi som aj ja urobil chyby a všetky na mňa, všetky hriechy sveta pokojne na mňa,“ skonštatoval Hlina s tým, že KDH ešte bude musieť zapracovať.

04:05 Richarda Sulíka prekvapili aktuálne neoficiálne volebné výsledky. „Jediné, čo sa potvrdzuje, je veľké víťazstvo Igora Matoviča,“ uviedol pre médiá, pričom dodal, že je veľmi prekvapený aj z toho, že z exit pollov nesedelo prakticky nič. Strane podľa neho pomohol odchod niektorých členov strany. „Konečne sú preč. My sme sa prakticky trištvrte roka nevedeli venovať našej robote,“ doplnil.

Zdroj: Topky/Peter Korček

04:00 „Po 12 rokoch sme ukončili vládu zla,“ povedal na brífingu Kiska. „Ďakujeme veľmi pekne a každému prajem príjemných aspoň pár hodín spánku,“ zakončil líder Za ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

03:57 Boris Kollár a celé hnutie sa náramne tešia.

03:51 Po sčítaní viac ako 85 % okrskov

Hnutie OĽaNO by malo v parlamente 53 kresiel. Ako vyplýva z neoficiálnych údajov Štatistického úradu SR a prepočtov agentúry SITA, stranu Smer-SD by v zákonodarnom zbore zastupovalo 39 poslancov a tretí najsilnejší subjekt, stranu Sme rodina, 18. Do parlamentu by sa ešte dostala strana Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko so 17 poslancami, ako aj SaS s 12 a strana Za ľudí s 11 zástupcami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

03:49 Šanca, že koalícia strán PS/Spolu sa dostane do NR SR, tu stále je, aj keď už len skôr teoretická. Myslí si to politológ Gabriel Eštok.

03:47 Bugár, ktorý po 30 rokoch končí ako poslanec parlamentu, skonštatoval, že s politikou nekončí.

03:45 Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz pripustil, že má ambíciu byť novým predsedom strany. „Každý podpredseda musí mať túto ambíciu, ale nie som jediný vhodný kandidát. Najdôležitejšie je, aby sme túto stranu postavili na nohy,“ reagoval pred novinármi.

03:43 Andrej Kiska zo strany Za ľudí reaguje na priebežné výsledky parlamentných volieb. „Slovensko dalo jeden obrovský signál celému svetu. Potlačili sme extrémizmus,“ uviedol Kiska, o čom podľa neho svedčia aj nižšie percentá ĽSNS v priebežných voľbách.

Zdroj: Topky/Maarty

03:40 Líder KDH Alojz Hlina v nedeľu nadránom pripustil, že hnutie sa do parlamentu nemusí dostať. V takom prípade odstúpi z funkcie predsedu. Vedením chce poveriť súčasného podpredsedu Pavla Zajaca.

03:30 Zrátaných je už vyše 82 percent zápisníc

Matovičovo OĽaNO sa drží na vrchu s 25,95 percentami. Nasleduje Smer (18,33 %). Hnutie Sme rodina sa vyšplhalo na tretiu pozíciu (8,41 %), ďalšia je strana ĽSNS (8,37 %), piata je strana Za ľudí (5,84 %).

Zdroj: štatistický úrad

03:26 Šéf Smeru-SD Robert Fico ani raz na tlačovej konferencii nevystúpil, komentovanie volieb prenechal podpredsedom strany. „Netrápte sa, všetko je v poriadku,“ reagoval Pellegrini na otázku, či je Fico v centrále.

Traja najkrúžkovanejší sú Matovič, Pellegrini a Fico

03:19 Kandidátom s najvyšším počtom preferenčných hlasov je po spočítaní 74 percent okrskov Igor Matovič (OĽaNO) s 316.179. Za ním nasledujú Peter Pellegrini a Robert Fico (obaja Smer-SD) s 278.984, resp. 162.490 "krúžkami". Prvú pätku tvoria ešte Marian Kotleba so 116.834 a Boris Kollár so 113.315 preferenčnými hlasmi.

03:17 Nálada v centrále hnutia KDH trochu poklesla. Alojz Hlina v rozhovore pre RTVS uviedol, že je to napínavé do poslednej chvíle, ale pripravujú sa aj na scenár, že "KDH to nedá".

Zdroj: foto: topky

03:16 Priebežný výsledok hlasovania je pre nás veľmi zlý, vyhlásil Bugár. „Ako vidieť z predbežných analýz, veľa voličov, teda aj našich na južnom Slovensku, volilo OĽaNO. Predpokladám, že takisto ako od nás budú očakávať pomoc južným regiónom aj v zastupovaní menšinových práv,“ povedal

03:09 „Je to veľmi dobrý výsledok,“ uviedol Marian Kotleba z ĽSNS v reakcii na priebežné výsledky parlamentných volieb, ktoré celkovo vníma veľmi pozitívne. Matovičovi gratuluje.

03:05 Kandidáti strany Dobrá voľba sú sklamaní z predbežných výsledkov volieb, podľa ktorých neprekročili päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti. Líder Tomáš Drucker však avizuje, že strana bude pokračovať.

03:03 Predbežné výsledky volieb. Hnutie Sme rodina môže predbehnúť ĽSNS.

Zdroj: štatistický úrad

03:01 Boris Kollár reaguje na priebežné výsledky jeho strany Sme rodina v parlamentných volbách. „Nikdy som neoklamal,“ dodal s tým, že keď dá ich strana slovo, vždy to dodrží.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odstúpi zo svojej funkcie

02:59 Povedal to na tlačovej konferencii po sčítaní vyše 60 percent hlasov vo voľbách. Podľa svojich slov bude naďalej pomáhať strane, nechcel však povedať, kto by mal byť jeho nástupcom. „Je to vec vnútorných štruktúr,“ dodal s tým, že sa o tom bude hovoriť na sneme strany.

02:57 Koalícia PS/SPOLU zatiaľ nemá ani 6 percent. Spočítaných je takmer 70 percent. „Dáme to,“ povedal Truban.

02:56 Spracovaných je zatiaľ takmer 70 % zápisníc. Vo všetkých krajoch zatiaľ vyhráva Matovičova strana OĽaNO.

02:55 Pellegrini gratuluje Matovičovi, nevylúčil, že by s ním rokoval.

02:50 Kresťanskí demokrati si zlepšujú náladu ľudovou hudbou.

02:46 Pellegrini pripúšťa aj možnosť, že OĽaNO predstaví premiérku. „Pretože u Igora Matoviča s tým nikdy nemôžete byť istí a neviete, na čom ste,“ povedal končiaci premiér.

02:42 Ľudia v centrále SaS sa pomaly rozchádzajú domov. Aj Richard Sulík sa chystá, pretože ráno ho čaká debata v rádiu a potom návštevy televízií.

02:38 Pellegrini reaguje na viac ako 60 % sčítaných zápisníc. Na tlačovej konferencii poďakoval všetkým voličom za dôveru. Verejne zablahoželal Matovičovi k víťazstvu. „Nepredpokladám, že dôjde k nejakým zásadným posunom na pozíciách,“ uviedol.

02:36 Centrálou Sme rodina sa ozýva tématická skladba We are family (My sme rodina, pozn. red.).

Zdroj: Vlado Benko

02:32 Aktuálne je podľa Štatistického úradu SR spracovaných 61,35 % zápisníc. Naďalej s náskokom vedie OĽaNO.

Zdroj: štatistický úrad

02:30 Opozičné hnutie Sme rodina sa podľa našich informácií chystá do Trnavy za Matovičom. Predpokladá sa spoločná tlačová konferencia opozičných strán.

02:29 Centrála strany Za ľudí sa pomaly vyprázdňuje. Spľasli aj balóny.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

02:25 Prezidentka sa stretne s Igorom Matovičom začiatkom budúceho týždňa. „Pani prezidentka oceňuje vysokú účasť vo voľbách. Telefonovala s Igorom Matovičom a zagratulovala mu k úspechu vo voľbách. Je pripravená na politické rokovania začiatkom budúceho týždňa,“ vyjadril sa hovorca Strižinec.

Štatistický úrad už spočítal viac ako polovicu okrskov

02:19 Do parlamentu by sa dostalo šesť strán. Priebežným víťazom je hnutie OĽaNO s 24,24 %. Nasledujú Smer-SD s 19,57 % a ĽSNS s 8,58 %. Na štvrté miesto sa dostala strana Sme rodina s 8,53 %, nasleduje SaS s 5,15 % a po nej strana Za ľudí s 5,14 %.

Zdroj: štatistický úrad

02:17 Drucker očakával vo voľbách lepšie výsledky, chce však počkať na konečné čísla. Z prvých výsledkov je Anna Ghannamová sklamaná. Dobrá voľba podľa nej ponúkla odbornosť a korektnosť v politike, menej hádok a viac riešení

Zdroj: Topky/Maarty

02:11 Smer-SD podľa exposlanca Jarjabka prehral vojnu s novinármi. Nevedel isté veci odkomunikovať a nevedel sa vzpriečiť istému tlaku, ktorý sa na neho vyvinul.

02:08 Spočítaných je viac ako 47 % okrskov. Vedie OĽaNO, do parlamentu by sa dostali aj strany Za ľudí a SaS.

Zdroj: štatistický urad Sr

02:05 Podpredseda KDH Milan Majerský po 43 percentách sčítaných okrskov cíti obavy. Majerský gratuluje hnutiu OĽaNO, voľby podľa neho „zvalcovali“.

02:02 Na druhom mieste je zatiaľ líder hnutia OĽaNO Igor Matovič s necelými 48-tisíc hlasmi. Prvú trojku uzatvára predseda Smeru-SD Robert Fico s takmer 29-tisíc hlasmi. Do prvej päťky sa ešte dostal Marian Kotleba zo strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (21-tisíc hlasov) a Richard Raši zo Smeru-SD (20-tisíc hlasov).

02:00 Najviac preferenčných hlasov po sčítaní zhruba pätiny volebných okrskov má Peter Pellegrini zo strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Ako vyplýva z neoficiálnych údajov Štatistického úradu SR, súčasný premiér získal viac ako 51-tisíc prednostných hlasov.

01:58 Novinári si centrále v Smeru krátia čas energetickými nápojmi, kávou, sledovaním volebného štúdia a dojedaním rezňov.

Zdroj: jh

01:55 Za výrazným úspechom hnutia OĽaNO je možné vidieť sklamanie voličov z pôsobenia vládnej strany Smer-SD, z ich káuz a z toho, ako jednotliví členovia Smeru-SD vystupovali v predvolebných diskusiách. Zhodnotila výsledky exit pollu politologička. Viac v článku.

01:54 Situácia pre KDH pripomína podľa europoslanca Ivana Štefanca voľby v roku 2016, kedy chýbalo málo hlasov na to, aby sa hnutie dostalo do parlamentu. „Dnes to vyzerá tiež tak, že to bude tesné. Ale my veríme,“ zhodnotil.

Zdroj: foto: topky

01:50 Výsledky volieb sa podľa údajov Štatistického úradu SR zatiaľ najrýchlejšie darí počítať v Prešovskom samosprávnom kraji. Naopak, zatiaľ najmenej zrátaných hlasov evidovali v Bratislavskom kraji, kde bolo odovzdaných iba niečo cez 3 % zápisníc.

01:48 Zahraničné médiá po zverejnení exit pollov zo sobotných parlamentných volieb zdôrazňujú, že Slovensko čaká po víťazstve „protikorupčného hnutia“ OĽaNO zmena. BBC spomína vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá vyvolala na Slovensku hnev.

01:47 Oslavy v centrále SNS išli vzhľadom na výsledky bokom. Členovia strany už pravdepodobne opustili budovu.

01:45 Voliči v južných okresoch Slovenska boli možno nerozhodní a volili hnutie OĽaNO, vyhlásil volebný líder strany Most-Híd Árpád Érsek v reakcii na predbežné výsledky volieb. Vôľu voličov akceptuje, no je to podľa neho pre stranu sklamanie.

Zdroj: lun

01:43 Organizátori v centrále OĽaNO vyzývajú ľudí v hale, aby počkali na oficiálne výsledky. Dúfajú, že opozičné strany sa dostanú cez 5 percent.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

01:41 Strana Smer-SD bude mať ďalší brífing okolo tretej ráno. Popoludňajšia tlačová konferencia strany je predbežne daná na 15:00.

01:39 Vo volebnej centrále ĽSNS zavládlo po zverejnení výsledkov exit pollov prekvapenie, pretože kým ešte neboli zverejnené názvy strán, zaraďovali sa inde. „Čísla sú trošku iné, ako sme očakávali,“ pripustil podpredseda strany Milan Uhrík a zdôraznil, že treba počkať na oficiálne výsledky.

01:35 Spracovaných je 33,74 % zápisníc. Vedie hnutie OĽaNO, nasledujú Smer-SD, ĽSNS a Sme rodina. Koalícia PS/Spolu by sa zatiaľ do parlamentu nedostala.

Zdroj: štatistický urad Sr

01:30 Matovičovo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získa zrejme obrovský mandát a bude od neho závisieť, ako bude vyzerať budúca vláda. Vyhlásil to volebný líder koalície PS-Spolu Michal Truban, ktorý si však chce počkať na oficiálne výsledky volieb a prvé stretnutia i rokovania. „My sme otvorení baviť sa. Do debát nepôjdeme so žiadnymi podmienkami či vydieraním. Keď chceme, aby na Slovensku vznikla zmena, ktorá bude súdržná, tak si netreba pred stretnutiami niečo odkazovať,“ povedal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

01:25 Vyjadrenie Petra Pellegriniho.

01:20 Za volebný výsledok Smeru-SD viní Pellegrini najmä „historickú záťaž“. Konštatoval, že strana bola možno pod najväčším politickým tlakom zo všetkých kandidujúcich subjektov. „Za niektoré veci sme dostali vyúčtovanie, a to treba brať do úvahy,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Peter Korček

01:15 V centrále hnutia Sme rodina vládne uvoľnená nálada. Všetci sa tešia s pozitívnych výsledkov a skvele sa bavia.

Zdroj: Vlado Benko

01:12 „Kampaň bola náročná a dlhá,“ uviedol podpredseda KDH Milan Majerský, pričom dodal, že sa v nej sústredili predovšetkým na okresné mestá a väčšie obce. Mnohí ľudia hovorili, že strana KDH ustúpila od kresťanských hodnôt, no podľa slov Majerského to nie je pravda.

01:10 Viacerí zástupcovia MKÖ-MKS veria, že exit polly skresľujú, ako už ukázali skúsenosti z minulosti. Bárdos verí, že tieto voľby boli posledné, kedy maďarské strany nešli spoločne.

01:09 Ani Kiska, podobne ako Sulík, sa nechystá v prípade výhry Matoviča do jeho volebnej centrály v Trnave. Odôvodnil to najmä neskorým ranným časom.

Zrátaných už je 21,75 % zápisníc

01:08 OĽaNO dosahuje zisk 23,41 %, za ním nasleduje Smer-SD s 21,32 percenta a ĽSNS s 9,30 percenta. Do parlamentu by sa podľa týchto priebežných výsledkov dostali ešte Sme rodina s výsledkom 8,94 percenta a KDH s 5,22 percenta. Volebná účasť zatiaľ dosahuje 64,07 percenta.

01:05 „Predvolebná kampaň bola veľmi špinavá,“ povedal Andrej Kiska zo strany Za ľudí v rozhovore pre RTVS s tým, že antikampaň bola obrovská.

01:03 Richard Sulík sa túto noc nechystá do centrály Igora Matoviča. Uviedol to v rozhovore pre RTVS.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

01:02 V centrále Za ľudí sa ukázal aj Ady Hajdu a František Mikloško.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

01:00 Podpredseda Spolu Jozef Mihál uviedol, že povolebné rokovania medzi stranami, ich partnermi nebudú ťažké, ale skôr príjemné. Tvrdí, že ak dôveru voličov dostanú, musia byť veľmi zodpovední.

00:58 Peter Pellegrini ponúkne svoju funkciu podpredsedu strany, ak sa potvrdí volebný výsledok Smeru-SD okolo 15 percent. Povedal to Pellegrini v reakcii na predbežné neoficiálne výsledky volieb. Zodpovedať za prípadný zlý výsledok sa bude podľa Pellegriniho celé vedenie strany.

Zdroj: jh

00:55 V KDH sledujú priebežné výsledky a všetci opýtaní veria, že to pre hnutie dopadne dobre a prekročia 5-percentnú hranicu.

00:53 Borisa Kollára prišla do volebnej centrály podporiť aj najstaršia dcéra Alexandra. Spoločnosť jej robil priateľ.

Zdroj: Vlado Benko

00:51 Podpredseda SNS Anton Hrnko si myslí, že SNS sa napokon do národnej rady dostane. „Pevne verím že SNS sa dostane do parlamentu a že budeme rozhodovať o budúcnosti Slovenska,“ zdôraznil.

00:49 Spracovaných je momentálne 15,38 % zápisníc. OĽaNO zatiaľ dosahuje výsledok 22,82 % a tesne tak poráža Smer, ktorý dosahuje 21,50 %.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

00:45 Volebný líder koalície PS/Spolu Michal Truban verí, že možnú tretiu pozíciu vo voľbách obhája a ich preferencie možno ešte v oficiálnych výsledkoch volieb do Národnej rady SR porastú. „Ak by to zostalo tak, že budeme treťou najsilnejšou stranou, budeme spokojní s výsledkom,“ podotkol Truban.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

00:45 Richard Sulík je mierne zaskočený z najnovších čísel, ktoré nedosahujú ani štyri percentá. Sčítaných je však ešte len necelých sedem percent hlasov.

00:41 „Ja som nikdy nebol prilepený k žiadnej stoličke,“ odpovedal Pellegrini na otázku, či je pripravený prejsť do opozície.

Zdroj: Topky/Peter Korček

00:40 Strana, ktorá prezentuje sociálnu demokraciu, by mala mať najviac, ako sa zatiaľ ukazuje, uviedol Pellegrini.

00:38 Igor Matovič sa prišiel pozrieť na predbežné sčítavanie hlasov podľa údajov štatistického úradu. Čakanie na oficiálne výsledky si OĽaNO bude krátiť ľudovou hudbou v podaní zvolenskej hudobnej skupiny Muzikanti.

Zdroj: Topky/msz

00:34 Peter Pellegrini reaguje na priebežné výsledky volieb do Národnej rady SR. "Teraz to pozorne sledujeme, uvedomujeme si, že ten výsledok môže mať nejaké kontúry, " uviedol s tým, že ak to celkovo dopadne podľa priebežných výsledkov, nebude spokojný.

00:33 Začala sa tlačová konferencia strany Smer-SD.

00:29 Nové priebežné výsledky volieb do NR SR

Zdroj: štatistický urad Sr

00:20 Líder OĽaNO Igor Matovič sa neobáva, že by vláda, ktorá by mohla na základe výsledkov exit pollu vzniknúť zo strán súčasnej demokratickej opozície, bude nestabilná. „Nástup opozície je taký silný, že máme nádej, že ak aj niekto z nášho hnutia alebo iných strán odíde, vláda zostane stabilná,“ myslí si Matovič.

00:17 Vo volebnej centrále KDH vládne napätá atmosféra, všetci dúfajú v čo najlepší výsledok. Hostia živo diskutujú o očakávaných výsledkoch.

Zdroj: foto: topky

Zatiaľ bolo spočítaných takmer päť percent okrskových zápisníc

00:15 Do parlamentu by sa zatiaľ dostali strany Smer-SD, OĽaNO a ĽSNS. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Celkovo je potrebné spracovať 5998 okrskových zápisníc, spracovaných však bolo len 4,78 % z nich. Strane Smer-SD sa podarilo získať 23,43 % hlasov, OĽaNO má 21,88 % a ĽSNS 10,05 %. Ďalšie strany, ktoré majú nad päť percent hlasov, sú Sme rodina s 9,69 % hlasov a KDH s 5,56 %.

00:12 Strana SaS je pripravená odviesť poctivú solídnu robotu. Richard Sulík zagratuloval z Liberálneho domu v Bratislave do Športovej haly v Trnave lídrovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi. „Urobil strašnú pekelnú jazdu. Uvidíme, čo si s tým počne,“ komentoval Sulík Matovičovo prvenstvo. Zároveň povedal, že sa budú tešiť, keď čísla budú potvrdené. Komentoval tiež, že velikán slovenskej politiky skončil. „Nie je to také zlé s našim národom. Ľudia pochopili, že stačilo,“ doplnil.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

00:10 Matovič povedal, že sa pokúsia vytvoriť tú najlepšiu vládu pre Slovensko. „Zobudili sme spiaceho draka a podarilo sa nám pritiahnuť k urnám aj nevoličov. Kľúčovým momentom bola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Po nej sa Slovensko zobudilo,“ vyhlásil.

00:08 V OĽaNO reční Milan Kňažko. „Je úžasné, keď znovu vidím vo vašich očiach nádej a vieru a že bude lepšie a situácia sa zmení,“ tvrdí. „Musíte byť lepším premiérom, než ten doterajší, latka je na zemi, nesmiete ma sklamať, ak ma sklamete, znovu bude revolúcia,“ zažartoval.

00:06 Za predbežným nepriaznivým výsledkom Mosta-Híd vidí predstaviteľ strany László Sólymos to, že strana bola súčasťou vládnej koalície. „Zatiaľ to nevyzerá dobre, uvidíme," reagoval na výsledky exit pollu.“

00:04 „Tak, ako sme sa kedysi zbavili mečiarizmu a komunizmu, dnes sme sa zbavili ficizmu,“ hovorí Matovič a dáva Remiašovej mikrofón. „Som rada, že vás vidím, strašne dlho som na toto čakala,“ hovorí Remiášová, ktorá ďakuje Budajovi, Kňažkovi a Matovičovi.

00:01 Prvé reakcie Borisa Kollára na výsledky exit pollu. Poďakoval všetkým voličom, nielen svojim a pogratuloval Igorovi Matovičovi k jeho úspechu.

29. februára 2020

23:59 Beblavý je s predbežnými výsledkami exit pollov spokojný. „Ľudia im vystavili jasné vysvedčenie, že ich majú plné zuby,“ reagoval jeden z lídrov PS/SPOLU na veľký pokles preferencií súčasných vládnych strán.

23:57 V centrále OĽaNO sa pokračuje v čakaní na finálne výsledky. Očakáva sa polnočný príhovor Matoviča, Anny Remiášovej, Jána Budaja a Milana Kńažka.

23:55 Prvé priebežné výsledky volieb do NR SR

Zdroj: štatistický urad Sr

23:52 Výsledky exit pollu sú pre Most-Híd veľkým sklamaním. Pred novinármi to vyhlásil podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. „Zatiaľ je dosť desivé, že by maďarská menšina ostala bez reprezentácie v Národnej rade SR,“ skonštatoval Ravasz.

23:50 Matovič chce ústavnú väčšinu. Zo spolupráce nevylučuje Kollára, aj napriek viacerým názorovým odlišnostiam. „Chceme získať ústavnú väčšinu. Na Slovensku je potrebné urobiť zmeny, ktoré prinesú ľuďom novú nádej na spravodlivosť pre každého,“ povedal Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

23:49 Predseda SaS priznal, že pred dvoma mesiacmi by ako úspech hodnotili to, keby sa strana ocitla opäť v parlamente. „Teraz to vyzerá tak, že ten parlament bude. Bude to teda štvrtýkrát, čo sa dostaneme do Národnej rady SR, tým sa radíme k tým úspešným stranám. Moje osobné želanie je, aby to bolo osem plus.“

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

23:47 Predseda SNS Andrej Danko poďakoval voličom SNS, bude rešpektovať výsledky volieb.

23:45 Andrej Kiska poďakoval svojim spolupracovníkom a pozdravoval Igora Matoviča. „Počkajme si však na oficiálne výsledky. Zatiaľ ma ale teší porážka fašistov a Smeru,“ povedal Andrej Kiska. „Teraz je zbytočné filozofovať. Dôležité je, aby sme sa zajtra zobudili do rána, keď demokratická opozícia bude môcť zostaviť vládu,“ povedal exprezident.

Zdroj: Maarty

23:43 V centrále smeru sa čaká na brífing niekoho z vedenia. Kto to bude a kedy príde, zatiaľ nikto nevie.

Zdroj: jh

23:41 V centrále PS/SPOLU vládne naozaj dobrá atmosféra. Hostia sa bavia.

23:40 Predseda OĽaNO opakuje, že s extrémizmom sa nedá bojovať na uliciach, pričom upriamuje pozornosť na výsledky exit pollu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

23:39 Matovič bude mať obrovskú zodpovednosť zložiť stabilnú vládu, reagoval na exit poll Bugár.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

23:37 Predbežné výsledky volieb môžete sledovať TU.

23:26 Líder Dobrej voľby verí v lepšie výsledky, ako sa ukázali v exit polle.

23:35 Danko poďakoval voličom SNS. Pri otázkach, kde urobila strana chybu, keď zrejme vypadla z parlamentu, zaútočil na médiá. Zopakoval, že bude stranícky snem. Voličom OĽaNO, ktoré by podľa odhadov malo voľby vyhrať, odkázal, že dúfa, že im hnutie zlepší kvalitu života.

Zdroj: topky

23:34 Vedeli sme, že KDH tancuje na hrane, veríme v dobrý koniec, povedal Alojz Hlina.

23:32 Ľudia chceli zmenu a tá aj príde, okomentoval výsledky exit pollu volebný líder PS/Spolu Michal Truban.

23:31 Sulík gratuluje Matovičovi, teší ho neúspech SNS. "Úplne ako prvé a najdôležitejšie chcem zagratulovať Igorovi Matovičovi, urobil strašidelnú, pekelnú jazdu, uvidíme, čo si s tým počne," povedal šéf liberálov za silného aplauzu preplneného Liberálneho domu. Sulíka potešilo to, že SNS má pod 5 percent. "Musím také moje zadosťučinenie, možno sa to nepatrí, ale velikán slovenskej politiky skončil," povedal Sulík. Podľa neho je to dôkazom, že "nie je to také zlé s našim národom, nie je to vôbec zlé".

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

23:30 Prvé priebežné výsledky volieb do NR SR hovorí o tesnom víťazstve Smeru-SD

Zdroj: štatistický urad Sr

23:29 Martin Beluský z ĽSNS uviedol pre RTVS na reakciu výsledkov exit pollu, že ani v minulosti nikdy vemi tieto prieskumy nekomentovali, pretože sa môžu zmeniť. Na oficiálne výsledky si počkajú. Prekvapil ich víťaz volieb, strana OĽaNO, napriek tomu, že to očakávali. Poďakoval sa voličom za rekordne vysokú účasť. Na otázku ohľadom udeľovania akreditácie médiám uviedol, že si strana ĽSNS vybrala médiá, s ktorými majú dobrú komunikácia a spoluprácu.

23:23 Odhady výsledkov parlamentných volieb naznačujú, že by mohla vzniknúť silná demokratická vláda. Myslí si to líder OĽaNO Igor Matovič. Uviedol to v reakcii na odhady, podľa ktorých by jeho hnutie malo mať vyše 20 percent. Matovič voľby komentoval aj slovami, že ľudia zabojovali. „Zrejme zabojovali naozaj nevoliči. Verte, že tak ako tu stojím sa pokúsime s ostatnými lídrami demokratickej opozície zložiť najlepšiu vládu, akú kedy Slovensko zažilo,“ uvádza Matovič.

23:21 Atmosféra vo volebnej centrále Sme rodina po zverejnení Exit pollu.

23:13 Atmosféra vo volebnej centrále Za ľudí po zverejnení Exit pollu.

23:12 Michal Truban a Miroslav Beblavý ďakujú svojmu tímu.

23:10 Pellegrini povedal, že ak sa výsledky exit pollov potvrdia, bude sklamaný.

23:05 Publikum neustále tlieska Igorovi Matovičovi. "Myslím, že ten náskok je tak dramatický, že veľa vecí sa nezmení. Ďakujem ľuďom," hovorí Matovič. Ten vo svojej reči ďakuje Slovákom, Maďarom, Rómom a ďalším.

Exit polly

23:05 Kotlebovci podľa prieskumu prepadli na 6,5 %.

23:00 Tohtoročné parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 25,8 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD so 14,9 percenta a koalícia PS-Spolu s 9,7 percenta. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Zdroj: TV MARKÍZA

Na štvrtom mieste by mala skončiť strana SaS so ziskom 8,3 %, na piatom Za ľudí s 7,8 percentami, na šiestom mieste SME Rodina so ziskom 7,5 % a na siedmom mieste ĽS Naše Slovensko s 6,5 %. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH so ziskom 5,1 %.

Zdroj: TV MARKÍZA

Parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhý by mal byť Smer-SD s 13,9 percenta a tretia koalícia PS-Spolu (8,8 percenta). Vyplýva to z exit pollu, ktorý robila agentúra Median SK pre RTVS.

Zdroj: RTVS

Rovnako 8,8 percenta by mala dostať strana ĽSNS, ďalej by malo nasledovať hnutie Sme rodina (7,5 percenta). SaS by mala mať 6,4 percenta hlasov, Za ľudí 5,6 percenta. Ako posledné by sa do parlamentu malo dostať KDH so ziskom päť percent hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,4 percenta), SNS (tri percentá) a Dobrá voľba (2,9 percenta). Most-Híd by mal mať 2,8 percenta, Vlasť 2,7 percenta hlasov. Ostatné kandidujúce strany by nemali získať ani percento hlasov.

Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS

22:59 Atmosféra v strane Za ľudí.

22:57 Sobotné parlamentné voľby budú pravdepodobne špecifické svojou vysokou volebnou účasťou. Povedal to predseda Štátnej volebnej komisie a kontroly pre financovanie politických strán Eduard Bárány po uzatvorení volebných miestností.

22:55 V centrále strany ĽSNS vládne pochmúrna a komorná atmosféra, uviedol pre RTVS ich redaktor. Stretli sa tam len 6 novinári, keďže viacerí nedostali akreditáciu. Kedy prinesú nové informácie, je zatiaľ otázne.

22:53 Robert Fico prišiel do centrály Smeru-SD, čakajúcim novinárom sa vyhol.

22:50 V centrále OĽaNO už znie hudobný podmaz a atmosféra hustne. Po zverejnenom exit polle Markízy sa mnohým kandidátom objavil úsmev na tvári.

22:49 V centrále SNS je aj Anton Hrnko. „Ja som pozitívne naladený,“ okomentoval svoje očakávania. Vyjadrila sa aj Gabriela Matečná, ktorá tiež uviedla, že dúfa v čo najlepší výsledok. Podľa jej slov predseda Andrej Danko ešte do centrály nedorazil. „Určite sa dostaví,“ dodala.

22:46 V Starej tržnici je vyše stovka hostí. Beblavý verí, že tretia priečka v exit polle patrí im.

Zdroj: topky

22:43 Pred centrálu Smeru niekto prišiel a zapálil dve sviečky.

Zdroj: jh

22:42 Do centrály strany Most-Híd dorazil Árpád Érsek a hneď po ňom Béla Bugár s manželkou. Bugár zostáva optimista. Očakáva, že Most-Híd získa viac ako päť percent

22:40 Líder strany Andrej Kiska sa zvítal s ostatnými hosťami a členmi strany.

22:39 V centrále Vlasť v Šamoríne už je od 21. hodiny Štefan Harabin. Atmosféra je veľmi pokojná.

22:38 Polícia v Partizánskom zase riešila incident s mužom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a mal u seba plynovú pištoľ. Muža bude riešiť v priestupkovom konaní.

22:37 V centrále OĽaNO prebiehajú posledné prípravy.

Zdroj: Topky/msz

22:33 Koalícia PS/Spolu z volebnej centrály NAŽIVO.

22:31 Volebná účasť na hornej Nitre by mala dosiahnuť nadpriemerné čísla. Odhadujú to zástupcovia okresných volebných komisií (OVK) v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou. Voľby v regióne boli pokojné a bez väčších incidentov.

22:28 Atmosféra v Liberálnom dome, kde trávi volebnú noc SaS.

22:26 V sále PS/Spolu sa rozbil pohárik, viacerí dúfajú, že pre šťastie. Vo volebnej centrále koalície sú desiatky hostí a doraziť majú aj herci.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

22:25 Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár ešte nevie, či sa do vlády dostanú, no pre média uviedol, že pevne verí, že sa im to podarí. Kollár poznamenal, že volebný štáb nemá žiaden program, pretože je poverčivý. „Verte tomu, že začnem organizovať tesne po prvom exit polle, keď to bude dobré, tak niečo vymyslíme,“ dodal. Podporiť by ho mali prísť aj jeho tri alebo štyri deti.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

22:19 Do centrály PS/Spolu dorazil aj bývalý partner prezidentky Zuzany Čaputovej.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

22:17 Vo volebnej centrále je už aj predseda KDH Alojz Hlina. Prišiel v dobrej nálade. „Bude to napínavé,“ uviedol Hlina. „Urobili sme, čo sme mohli, naozaj sme sa snažili, ale či to bude dosť, uvidíme,“ dodal.

22:15 V centrále je koalície PS/Spolu je už Michal Truban. Zatiaľ nechcel komentovať, koľko percent by koalícia mohla získať vo voľbách.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na väčšine Slovenska sa začínajú sčítavať hlasy

22:10 Volebné miestnosti na väčšine Slovenska sa zatvorili, okrskové volebné komisie začínajú sčítavať hlasy. Voľby pokračujú v piatich volebných miestnostiach. Štatistici budú priebežné neoficiálne výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk.

22:08 Formálne prípravy v centrále OĽaNO sa pomaly končia. Matovičov príchod sa očakáva o 23:00. Návštevníkom organizátori cez megafón oznamujú, že im budú merať zvýšenú teplotu. Zrejme v dôsledku šírenia nebezpečného koronavírusu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prvý exit poll, kvôli moratóriu je však zatajený

22:03 Víťaz parlamentných volieb podľa exkluzívneho exit pollu Focusu pre Televíziu Markíza získal 25,8 %. O akú stranu ide, televízia neinformovala, pretože prvé výsledky exit pollu môže kompletne zverejniť až po uzavretí všetkých volebných miestností, čo bude o 23.00.

Do parlamentu by sa podľa zverejneného neúplného exit pollu dostalo osem politických strán. Druhá v poradí by získala 14,9 %, tretia 9,7 %, štvrtá 8,3 %, piata 7,8 %, šiesta 7,5 %, siedma 6,5 % a ôsma v poradí 5,1 %.

Zdroj: MARKIZA

22:01 „Verím, že demokratická opozícia vyhrá,“ uviedol Andrej Kiska pre novinárov vo volebnej centrále strany Za ľudí, ktorý pôsobí veľmi optimisticky. Otázku ohľadom posledných zverejnených videí, ktoré ho majú kompromitovať, nekomentoval.

22:00 Parlamentné voľby 2020 sa skončili. Moratórium trvá až do 23:00.

21:58 Do volebnej centrály Smeru ako prvý prišiel Peter Žiga. K šanciam strany vo voľbách sa vyjadrovať nechcel. Chodiť skôr ako ostatní kolegovia je jeho "rituál".

21:56 Líder Sme Rodina Boris Kollár sa prihovoril novinárom.

21:52 Volič v Banskej Bystrici zomrel v rovnakej volebnej miestnosti, v ktorej volil premiér Peter Pellegrini.

21:50 V centrále strany SNS je niekoľko novinárov. Atmosféra je ponurá. Andrej Danko sa zatiaľ neukázal.

21:42 Tomáš Drucker verí v dobrý výsledok. „Snažili sme sa. Ja viem, že od septembra nebolo veľa času, ale myslím si, že sme mali dobrú, férovú, korektnú a myslím, že aj peknú kampaň,“ uviedol na krátkom brífingu pre novinárov.

Zdroj: Topky/Maarty

21:37 Volebná centrála Borisa Kollára je už pripravená na volebnú noc. Zbiehajú sa členovia hnutia, priaznivci i novinári.

21:35 V jednom z karloveských okrskov vyčíňal opitý bezdomovec. Dožadoval sa možnosti hlasovať.

21:34 Hnutie OĽaNO avizuje plnú halu v Trnave. Príde takmer 70 novinárskych štábov. Športová hala má kapacitu približne 2 500 miest. Halu musia ešte prestavať, pred volebným štábom sa tu totiž hral florbalový zápas.

V Bratislavskom kraji je i v záverečnej fáze priebeh volieb pokojný a bezproblémový

21:30 „Nemáme hlásené nič, čo by narušilo priebeh volieb, dokonca i procedurálnych otázok, ktoré sme s okrskovými volebnými komisiami riešili najmä v prvých hodinách volieb, je už pomenej. Skôr sa už pomaly pripravujeme na proces po zatvorení volebných miestností,“ uviedli z okresnej volebnej komisie Bratislava.

21:28 V centrále SaS je už Richard Sulík. Prišiel v dobrej nálade a všetkých privítal. Verí vo výsledok 8+ percent.

21:25 Ako prvý by mal do centrály prísť premiér Peter Pellegrini. V priestoroch vyhradených pre novinárov je pokoj.

Zdroj: jh

21:23 Novinári už prichádzajú do volebnej centrály strany Za ľudí, ktorá je v hoteli Devín. Je pre nich vyhradená miestnosť. Pripravený je aj bohatý catering.

21:20 Atmosféra v centrále SaS. Do rytmu hosťom hrala kapela Beatles Revival.

21:15 Do volebnej centrály OĽaNO dorazili prví politici. V hale sú prípravy v plnom prúde. Prítomné sú aj zahraničné médiá.

21:09 Tomáš Drucker (Dobrá voľba) volebnú noc otvoril aj prejavom pred všetkými prítomnými. „Povedal by som, že by som našiel aj krajší prívlastok, keby sme hľadali pre našu stranu. Tak už by sme išli do tých gradácii, že nie dobrá, ale výborná voľba,“ okomentoval Drucker v prejave.

21:07 Očakávaný príchod členov MKÖ-MKS do volebnej centrály je kvôli moratóriu až o 23:00.

V Trnave sa rysuje vyššia účasť voličov ako pred štyrmi rokmi

21:03 Viaceré volebné okrsky v Trnave už prekonali voličskú účasť spred štyroch rokov. Vo volebnom okrsku číslo 32 v ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva už pred 20:00 odvolilo 63 percent z 906 voličov zapísaných v zozname. V roku 2016 prišlo k volebným urnám v Trnave 62,1 percent z oprávnených voličov.

Predstavitelia a kandidáti Smeru prídu neskôr po desiatej

20:57 V centrále strany Smer-SD je zatiaľ pokoj. Hovorca Ján Mažgút sa vyjadril, že vzhľadom na posun uzatvorenia volebných miestností treba rátať s tým, že aj predstavitelia a kandidáti strany prídu neskôr po 22:00. Novinári si pripravujú techniku a využívajú bohatý bufet. Ten v Smere-SD nebýva zvykom.

Zdroj: jh

Volebná účasť v meste pod Urpínom atakuje 70 percent

20:41 V štyroch volebných okrskoch v najväčšej základnej škole v Banskej Bystrici na Spojovej ulici je priemerná volebná účasť do 20. hodiny 69 percent.

20:38 Volebná noc strany Dobrá voľba sa nesie v pokojnej atmosfére. Líder strany Tomáš Drucker sa po príchode zvítal osobne aj s novinármi. Strana bude na výsledky volieb čakať v podniku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

V Nitre je rekordná účasť

20:30 Podľa odhadov jednotlivých okrskových komisií v 71 volebných okrskoch v Nitre bude účasť vo voľbách podstatne vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. V niektorých okrskoch prišli k volebným urnám takmer tri štvrtiny zapísaných voličov.

Vysokú volebnú účasť hlási aj stredné Považie

20:25 Zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Trenčíne Iveta Bartošová oznámila, že v okresoch Trenčín a Ilava je volebná účasť na ich pomery vysoká. Dopoludnia si museli voliči vystáť pred volebnými miestnosťami rady, popoludní a podvečer sa už volilo priebežne.

20:24 Hnutie OĽaNO má svoju centrálu v športovej hale v meste Trnava. Na mieste sa už zhromažďuje mnoho organizátorov a novinárov.

Zdroj: Topky/msz

20:21 V priestoroch Liberálneho domu v Bratislave, kde je centrála strany SaS, sa pomaly zhromažďujú. Príchod Richarda Sulíka sa očakáva o 21:00.

20:06 Strana Dobrá voľba strávi volebnú noc v podniku Korzo Cafe & Restaurant v Bratislave.

20:07 Volebná noc v centrále strany Smer-SD sa začala o 20:00. Strana je vo svojom sídle na Súmračnej ulici v hlavnom meste. Novinárov však pustili krátko po ôsmej.

Zdroj: jh

20:04 Volebná noc v centrále strany KDH sa začala o 20:00. Alojz Hlina by do bratislavskej Galérie Umelka mal prísť okolo 22:30. Postupne sa schádzajú novinári i pozvaní hostia.

19:45 Opitý muž chcel ísť voliť so zbraňou za opaskom nohavíc

Partizánski policajti zastavili v sobotu podvečer na Škultétyho ulici v Partizánskom 50-ročného muža, ktorý mal za opaskom nohavíc zbraň. Muž bol pod vplyvom alkoholu a bol na ceste z volebnej miestnosti. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

"Policajti zistili, že ide o plynovú pištoľ. Muža podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu. Policajti mu alkotestom namerali hodnotu 1,16 miligramu na liter, čo predstavuje 2,42 promile alkoholu," uviedla polícia.

19:35 V podtatranskej obci Hranovnica v okrese Poprad, kde polovicu obyvateľov predstavujú Rómovia, zaznamenali enormne vysoký záujem o voľby. Vo veľkom počte prichádzajú na miestny obecný úrad voliť obe skupiny obyvateľstva, Rómovia aj Nerómovia. Z 2 103 oprávnených voličov tam do 17:00 prišlo odvoliť približne 650 z nich.

19:32 Svoj hlas odovzdal vo voľbách do Národnej rady SR aj Štefan Harabin zo strany Vlasť. Informoval o tom na sociálnej sieti o po 17:30.

Zdroj: FB/Štefab Harabin

19:30 Napriemerná účasť v Bratislave

V Bratislave sa v sobotných parlamentných voľbách volí v 402 volebných okrskoch. O veľmi vysokej účasti informujú v bratislavskej mestskej časti Rača. O nadpriemernej účasti hovoria aj mestské časti Nové Mesto či Staré Mesto.

19:28 Okrem parlamentných volieb aj referendá

V dvoch obciach Prešovského okresu Dulovej Vsi a Rokycanoch sa dnes okrem parlamentných volieb konajú aj miestne referendá. V oboch obciach sa rozhoduje o ďalšom osude starostov, ktorí čelia návrhom na ich odvolanie. Referendum si vyžiadali obyvatelia obcí v petícii. Aby boli referendá platné, musí sa na nich zúčastniť minimálne 50 percent oprávnených voličov zapísaných vo voličských zoznamoch ku dňu konania hlasovania.

19:26 Isté nezrovnalosti v zoznamoch voličov v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka potvrdila aj riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. "Zaznamenali sme menšie nezrovnalosti v zoznamoch voličov v bratislavskej Petržalke, kde sme si overovali skutočnosti. Sem-tam sa pritrafí aj nezrovnalosť. Napríklad chyba v rodnom čísle, keď sa do zoznamu voličov 'vlúdila' chybička," povedala Chmelová.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

19:25 V bratislavskej Petržalke museli počas sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR riešiť niekoľko prípadov zosnulých zapísaných vo voličských zoznamoch.

19:20 Kolaps v Banskej Bystrici

Vo volebnom okrsku č. 4 na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici skolaboval 79-ročný volič. "Zavolali mu záchranku, zachrániť sa ho však už nepodarilo," uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová s tým, že čakajú na obhliadajúceho lekára. Podľa hovorkyne bude úmrtie pravdepodobne vyhodnotené ako úmrtie bez cudzieho zavinenia.

19:17 V uliciach Bratislavy zbierajú počas soboty dobrovoľníci podpisy pod novú petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste.

Zdroj: Topky/ Vlado Benko

19:15 Voliči na viacerých miestach Slovenska stáli v radoch

Ľudia na viacerých miestach Slovenska stáli v radoch, aby mohli odovzdať hlas vo voľbách do Národnej rady SR. Očakáva sa teda celkovo vysoká účasť.

Zdroj: TASR - Miroslav Košírer

19:12 V Piešťanoch riešili podnet, keď člen komisie propagoval kandidáta. Potvrdila to predsedníčka okresnej volebnej komisie v Piešťanoch Alena Vráblová.

19:10 Všeobecne mali voľby do Národnej rady SR pokojný priebeh

Menší incident zaznamenali aj v obci Janík v okrese Košice – okolie. Jeden z voličov po vhodení hlasovacieho lístku do volebnej urny odmietol ostatné nepoužité lístky zahodiť do príslušnej schránky a napriek upozorneniam si ich vzal so sebou.

19:08 V Košiciach mal muž s viac ako dvoma promile napadnúť počas dňa predsedu aj člena volebnej komisie po tom, ako ho vyzvali k podpísaniu prevzatia volebných lístkov. Muž bol predvedený na policajné oddelenie. V bratislavskom Ružinove narušil pokojný priebeh volieb opitý muž. Ďalší indicent sa odohral v Žiline, kde v šiestom volebnom okrsku jeden z voličov napadol predsedu volebnej komisie.

19:06 Volia väzni, lekári a zdravotné sestry, hospitalizovaní v nemocniciach, hasiči, ľudia bez domova, rehoľné sestry, dôchodcovia v domovoch seniorov a sociálnych služieb, a aj lyžiari, ktorí si na voľby odbehli dokonca v lyžiarkách. V Partizánskom odvolila i 103-ročná Gizela Dvončová. K urne prišla spolu s troma ďalšími generáciami zo svojej rodiny, synom, vnukom i pravnukom.

Gizela Dvončová hádže volebný lístok do urny Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

19:04 Jozef Vaškeba narodený 23. mája 1928 je najstarším členom volebnej komisie na Slovensku. Vaškeba sedí vo volebnej komisii v mestskej časti Vrakuňa.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

19:02 Bezpečnostný analytik Radovan Bránik upozornil, že sa objavili niekoľko rokov staré inzeráty, na ktorých Danica Mikovčáková s manželom, ktorý je krajským šéfom ĽSNS, hľadajú ženy a chlapov na sexuálne radovánky. Viac v našom článku.

19:01 Väčšinu miestností zatvoria už o 22.00!

Väčšina volebných miestností na Slovensku sa zatvorí o 22.00 h, niektoré zostanú otvorené dlhšie. Predĺženie hlasovania si vyžiada aj dlhšie volebné moratórium, platiť bude do 23.00 h.

Do 22.15 h bude otvorená volebná miestnosť v obci Nižná Myšľa v okrese Košice – okolie. Dôvodom je nevoľnosť členky okrskovej volebnej komisie. Potrebovala zdravotnú pomoc a volebnú miestnosť museli na 15 minút zatvoriť. Voliť až do 22.30 budú voliči v obciach Krškany a Málaš v Levickom okrese. Dôvodom sú technické problémy.

Dôvodom predĺženia volieb sú aj úmrtia členky volebnej komisie vo Veľkom Krtíši a voliča v Banskej Bystrici. Volebné miestnosti tam boli na istý čas zatvorené. „Volebná miestnosť vo Veľkom Krtíši bola z dôvodu úmrtia uzatvorená hodinu a v Banskej Bystrici na polhodinu,“ ozrejmila Chmelová.

19:00 Vážení čitatelia vítame vás pri našom online prenose, sme radi, že ste si vybrali práve Topky.sk

Odvolili aj Ústavní činitelia

Zuzana Čaputová: Nad výberom som nemusela rozmýšľať

Peter Pellegrini: Je to deň demokracie

Politici volili v priebehu dňa. Toto sú ich pocity a očakávania.

Igor Matovič (OĽaNO): Parlamentné voľby rozhodnú doterajší nevoliči

Michal Truban (PS-Spolu): Slovensko čaká zmena

Andrej Kiska (Za ľudí): Na tento deň sme mnohí čakali

Alojz Hlina (KDH): Ľudia majú v rukách to, čo nás čaká

Boris Kollár (Sme rodina): Preto sme o to viac nervózni, lebo máme väčšiu zodpovednosť

Miroslav Beblavý (PS-Spolu): Otázkou je, či budeme mať mandát nielen na zmenu, ale aj na takú zmenu, ktorá nás niekam posunie

Árpád Érsek a Béla Bugár (MOST-Híd): Menšinoví voliči by nemali nechať prepadnúť svoje hlasy

Bývalí prezidenti boli tiež voliť

Ivan Gašparovič: "Ešte si nepamätám, že by bola pred voľbami taká nervozita"

Rudolf Schuster: A čím máme viac demokracie, tým sme k sebe akosi horší, menej slušní

Otázky o parlamentných voľbách voličom zodpovie infolinka

Počas sobotných parlamentných volieb je voličom k dispozícii infolinka Ministerstva vnútra (MV) SR. Môžu na ňu volať počas celého dňa, a to až do uzatvorenia volebných miestností.

Pracovníci na otázky voličov týkajúcich sa volieb odpovedia na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

Ôsme parlamentné voľby v ére samostatného Slovenska

V ére samostatného Slovenska dnes prebiehajú už ôsme parlamentné voľby v poradí. Volebné miestnosti sú otvorené od 07:00 do 22:00, pričom voliť sa dá v 5 998 volebných okrskoch. Doteraz najvyššia účasť voličov v parlamentných voľbách od vzniku samostatného Slovenska bola v roku 1998. Najnižšia bola v roku 2006. Rozdiel v účasti na nich bol takmer 30 percent. Vyplýva to z výsledkov volieb zverejnených na stránke Štatistického úradu SR.

V tohtoročných parlamentných voľbách kandiduje celkovo 24 politických subjektov. Pôvodne ich bolo 25, Hlas pravice však odstúpil v prospech strany Sloboda a Solidarita. Politické subjekty mohli na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Posledný predvolebný prieskum

Podľa posledného prieskumu, ktorý vydala agentúra AKO pred moratóriom na predvolebné prieskumy, by parlamentné voľby vyhral Smer-SD, tesne za ním by skončilo OĽaNO. Tretiu pozíciu by obsadila ĽSNS a za ním by nasledovali strany Za ľudí, Sme rodina, SaS, KDH, SNS, Most-Híd a Dobrá voľba. Ako nakoniec dopadnú ôsme parlamentné voľby v ére samostatnom Slovenska, sa dozvieme až v noci.