Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala s Kollárom, vyhadzov z Let's Dance, aj jazda pod vplyvom!

Miroslava Fabušová Zobraziť galériu (4)
Miroslava Fabušová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Škandály boli úzko späté so životom Mirky Fabušovej, ktorá včera umrela. Havarovala s Borisom Kollárom, nafúkala za volantom a vyhodili ju aj z Let's Dance!

Miroslava Fabušová zomrela včera ráno v nemocnici. Pravdepodobnou príčinou jej smrti je cirhóza pečene. Jej život bol naozaj pestrý. Toto sú jej najväčšie škandály, ktoré otriasali šoubiznisom posledné roky.

Obrovský ŠOK: Zomrela Mirka Fabušová (†41)... Utrápila sa k SMRTI Prečítajte si tiež

Obrovský ŠOK: Zomrela Mirka Fabušová (†41)... Utrápila sa k SMRTI

Havária s Borisom Kollárom

V roku 2020 mal vtedajší predseda parlamentu Boris Kollár autonehodu. Všetko sa odohralo v čase tvrdého locdownu kvôli Covidu-19. „Predseda parlamentu, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dosahy na svoje zdravie," vyhlásil vtedy Matovič. V limuzíne sa však v tom čase nachádzala aj štvrtá osoba, a to Miroslava Fabušová. Bežný civilista by sa však vo vládnom vozidle nachádzať nemal, keďže je určené na štátne účely.

Fabušová prehovorila o nehode s Kollárom: 9 zlomenín a... TOTO je vraj dôvod, prečo s ním bola! Prečítajte si tiež

Fabušová prehovorila o nehode s Kollárom: 9 zlomenín a... TOTO je vraj dôvod, prečo s ním bola!

Neskôr Fabušová vysvetlila, prečo sa v limuzíne nachádzala. „V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral. To, že neskončím v lekárni, ale až v nemocnici, sme žiaľ nikto ani v najhoršom sne netušili,“ povedala vtedy Mirka pre zensky.web.sk. Boris Kollár vtedy utrpel zlomeninu druhého krčného stavca a absolvoval operáciu. Niekoľko mesiacov potom nosil konštrukciu privŕtanú ku hlave. Čo sa týka zdravotného stavu Fabušovej, tá bola na tom podstatne horšie. Pre vyššie spomínaný portál priznala, že utrpela až 9 zlomenín.

ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Instagram M.F.)

Jazda pod vplyvom

V roku 2021 Fabušovú policajti chytili za volantom pod vplyvom alkoholu. „Vo vami uvedenom prípade bola včera krátko pred 16:25 h. zastavená hliadkou PZ vodička vozidla zn. Mercedes na Hlavnej ulici v obci Rovinka. Vodička bola podrobená vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorou jej bola nameraná hodnota 0,64 mg/l alkoholu v dychu - čo predstavuje 1,33 promile,“ potvrdil pre Jojku vtedy policajný hovorca Michal Szeiff.

ŠOK: Misska z Kollárovej nehody skončila za mrežami! Prečítajte si tiež

ŠOK: Misska z Kollárovej nehody skončila za mrežami!

„Policajti ženu obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bola žena umiestnená v cele policajného zaistenia. 38-ročná Miroslava F. čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktoré jej vzniesol poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Senci. vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní,“ dodal Szeiff. 

Súd odsúdil obvinenú Miroslavu Fabušovú k trestu odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Zároveň uložil trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo na dobu 18 mesiacov. 

ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Ján Zemiar)

Vyhadzov z Let's Dance

O rok neskôr si svoje renomé zakopala pod čiernu zem. Fabušová prišla na tanečnú šou ako spoločnosť speváka Davida Keya. Na rozdiel od neho však na priamom prenose nezotrvala. Musela vtedy zasahovať SBS, ktorá sexicu odviedla. A dôvod? Oficiálne sa hovorí o tom, že na rozdiel od speváka Fabušová nedostala pozvánku, a tak v Inchebe nemala čo robiť. Problémom bolo aj jej správanie. O chvíľu nato kompetentní z Markízy zakročili. „Už sme iba videli, ako k nej kráča niekto z vedenia v spoločnosti SBS-kára a vyviedli ju,” povedal zdroj zo zákulisia pre Topky.sk.

ŠKANDÁL na markizáckom Let's Dance: Kollárovu sexicu z limuzíny VYHODILI Z PRENOSU... Opäť mala V SEBE! Prečítajte si tiež

ŠKANDÁL na markizáckom Let's Dance: Kollárovu sexicu z limuzíny VYHODILI Z PRENOSU... Opäť mala V SEBE!

ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Instagram D.K.)

Viac o téme: SmrťMiroslava FabušováŠkandály
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovenský spevák o SMRTI
Slovenský spevák o SMRTI Fabušovej (†42): Keď sa to dozvedel, zrútil sa! Jednu vec nestihol...
Domáci prominenti
Obrovský ŠOK: Zomrela Mirka
Obrovský ŠOK: Zomrela Mirka Fabušová (†42)... Utrápila sa k SMRTI
Domáci prominenti
DOPROVOKOVALA! Kontroverzná Fabušová niekomu
DOPROVOKOVALA! Kontroverzná Fabušová niekomu poriadne leží v žalúdku: Tu SKONČILA!
Domáci prominenti
FOTO Kollárova sexica pred 13
Kollárova sexica pred 13 rokmi: Úplne BEZ PLASTÍK… Boris, chcel by si ju aj TAKTO?!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Rodiny s deťmi sa sánkujú na Kamzíku
Správy
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne
Správy
Mínusové teploty umožnili korčuľovanie na mnohých prírodných klziskách
Mínusové teploty umožnili korčuľovanie na mnohých prírodných klziskách
Správy

Domáce správy

Držíte si prehľad o
Držíte si prehľad o aktuálnych udalostiach? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Snehová KALAMITA na severe
Snehová KALAMITA na severe Slovenska: Pre celý okres Čadca vyhlásili MIMORIADNU situáciu!
Domáce
FOTO Dávajte pozor: Naďalej platia
Dávajte pozor: Naďalej platia výstrahy pred snehovými jazykmi
Domáce
Zimný prechod z Kremnice do Zvolena: Po siedmich rokoch opäť na bežkách v krásnej prírode
Zimný prechod z Kremnice do Zvolena: Po siedmich rokoch opäť na bežkách v krásnej prírode
Banská Bystrica

Zahraničné

Tehotná žena zomrela v
Tehotná žena zomrela v nemocnici po rutinnom zákroku: O život prišla pre obrovský OMYL! Nedali jej kyslík, ale...
Zahraničné
Ľudia zapaľujú svetlice počas
Tisíce ľudí si v Berlíne pripomenuli zavraždené komunistické ikony: Prišlo okolo 8-tisíc ľudí
Zahraničné
Na snímku z videa,
Na Blízkom východe to vrie: Irán varoval USA pred útokom! Izrael je v stave vysokej pohotovosti
Zahraničné
Extrémne mrazy vo Fínsku!
Extrémne mrazy vo Fínsku! Turisti tam uviazli, lety sú zrušené
Zahraničné

Prominenti

Miroslava Fabušová
ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala s Kollárom, vyhadzov z Let's Dance, aj jazda pod vplyvom!
Domáci prominenti
Olivier Martinez, Halle Berry
Nechcel byť filmovou hviezdou, preslávil sa ako sukničkár: Teraz je zo šarmantného chlapa TROSKA!
Osobnosti
Beauty Ball
Beauty Ball už sladší ani nemôže byť: O týchto dezertoch sa vám bude aj snívať!
Domáci prominenti
Už onedlho spoznáme víťazov
Už onedlho spoznáme víťazov prestížneho ocenenia: Zlaté glóbusy majú NOVÚ kategóriu
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Svaly už nefrčia? TO,
Svaly už nefrčia? TO, čo sa páči dvadsiatničkám, staršie ženy nechcú ani vidieť! Veda vysvetľuje prečo
Zaujímavosti
Šťava z tejto zeleniny
Šťava z tejto zeleniny vám zníži tlak, podporí mozog a zlepší trávenie
vysetrenie.sk
Iba pár dní po
Iba pár dní po sťahovaní: Tieto DVE vety na anonymnom odkaze vyvolali paniku v celej bytovke! Zľakli by ste sa aj vy
Zaujímavosti
Kedy je prechádzka so
Kedy je prechádzka so psom NEBEZPEČNÁ? Veterinár radí: Ak klesne teplota pod TÚTO hranicu, radšej zostaňte v teple!
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
Opäť budeme mať hlbšie do peňaženky: V obchodoch si priplatíme výrazne viac ako zvyšok Európy!
TOP 10 najdrahších obrazov vydražených v roku 2025: Ich hodnota je v desiatkach miliónov!
TOP 10 najdrahších obrazov vydražených v roku 2025: Ich hodnota je v desiatkach miliónov!
Kedysi umýval okná, dnes je miliardár: Šéf Robloxu prezradil svoju najlepšiu radu!
Kedysi umýval okná, dnes je miliardár: Šéf Robloxu prezradil svoju najlepšiu radu!

Šport

Nezastaviteľná Lopušanová predviedla gólový galakoncert: Slovensko na MS oslavuje prvé víťazstvo!
Nezastaviteľná Lopušanová predviedla gólový galakoncert: Slovensko na MS oslavuje prvé víťazstvo!
Ženský hokej
VIDEO Lobotka pomohol v šlágri k remíze s Interom, AC zachránil od prehry gól z poslednej minúty
VIDEO Lobotka pomohol v šlágri k remíze s Interom, AC zachránil od prehry gól z poslednej minúty
Serie A
Štyri góly už v prvom polčase El Clásica: Barcelona a Real sa postarali o strhujúcu finálovú drámu
Štyri góly už v prvom polčase El Clásica: Barcelona a Real sa postarali o strhujúcu finálovú drámu
Španielsko
Mimoriadny krok aj pre Šimona Nemca: New Jersey sa zrejme definitívne rozhodlo
Mimoriadny krok aj pre Šimona Nemca: New Jersey sa zrejme definitívne rozhodlo
NHL

Auto-moto

Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1, začne s výstavbou úsekov D3
Doprava
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
6 typov finančnej osobnosti: Ktorý z nich ste vy a ako to ovplyvní váš rok 2026?
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Prečo sa 80 % ľudí mýli pri výbere kariéry a ako sa vyhnúť nesprávnemu výberu?
Hľadám prácu
CEO paradox: Ako ovplyvní trh práce a čo musia urobiť ľudia, ktorí chcú uspieť?
CEO paradox: Ako ovplyvní trh práce a čo musia urobiť ľudia, ktorí chcú uspieť?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Čo so zvyškom ryže? Tipy, vďaka ktorým ju už nikdy nevyhodíte
Rady a tipy
Tukožrútska polievka: Ako ju pripraviť a je pre vás vhodná?
Tukožrútska polievka: Ako ju pripraviť a je pre vás vhodná?
Výber receptov

Technológie

O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Veda a výskum
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Vesmír
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Veda a výskum
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Technológie

Bývanie

Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali
Navonok bežný dom skrýva prekvapivé vnútro. Uctil si minulosť aj atmosféru vidieka, no je iný, ako by ste čakali

Pre kutilov

Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Chcete mať uvarené zemiaky o polovicu skôr? Zabudnite na ocot, skúste trik s maslom!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Odmietla som ho, pretože som sa za neho hanbila: Keď sa mi vrátil do života, pochopila som, akú chybu som urobila
Láska a sex
Odmietla som ho, pretože som sa za neho hanbila: Keď sa mi vrátil do života, pochopila som, akú chybu som urobila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Držíte si prehľad o
Domáce
Držíte si prehľad o aktuálnych udalostiach? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Tehotná žena zomrela v
Zahraničné
Tehotná žena zomrela v nemocnici po rutinnom zákroku: O život prišla pre obrovský OMYL! Nedali jej kyslík, ale...
Snehová KALAMITA na severe
Domáce
Snehová KALAMITA na severe Slovenska: Pre celý okres Čadca vyhlásili MIMORIADNU situáciu!
Na snímku z videa,
Zahraničné
Na Blízkom východe to vrie: Irán varoval USA pred útokom! Izrael je v stave vysokej pohotovosti

Ďalšie zo Zoznamu