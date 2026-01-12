ŠKANDÁLY Fabušovej (†42): Havarovala s Kollárom, vyhadzov z Let's Dance, aj jazda pod vplyvom!

BRATISLAVA - Škandály boli úzko späté so životom Mirky Fabušovej, ktorá včera umrela. Havarovala s Borisom Kollárom, nafúkala za volantom a vyhodili ju aj z Let's Dance!
Miroslava Fabušová zomrela včera ráno v nemocnici. Pravdepodobnou príčinou jej smrti je cirhóza pečene. Jej život bol naozaj pestrý. Toto sú jej najväčšie škandály, ktoré otriasali šoubiznisom posledné roky.
Havária s Borisom Kollárom
V roku 2020 mal vtedajší predseda parlamentu Boris Kollár autonehodu. Všetko sa odohralo v čase tvrdého locdownu kvôli Covidu-19. „Predseda parlamentu, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dosahy na svoje zdravie," vyhlásil vtedy Matovič. V limuzíne sa však v tom čase nachádzala aj štvrtá osoba, a to Miroslava Fabušová. Bežný civilista by sa však vo vládnom vozidle nachádzať nemal, keďže je určené na štátne účely.
Fabušová prehovorila o nehode s Kollárom: 9 zlomenín a... TOTO je vraj dôvod, prečo s ním bola!
Neskôr Fabušová vysvetlila, prečo sa v limuzíne nachádzala. „V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral. To, že neskončím v lekárni, ale až v nemocnici, sme žiaľ nikto ani v najhoršom sne netušili,“ povedala vtedy Mirka pre zensky.web.sk. Boris Kollár vtedy utrpel zlomeninu druhého krčného stavca a absolvoval operáciu. Niekoľko mesiacov potom nosil konštrukciu privŕtanú ku hlave. Čo sa týka zdravotného stavu Fabušovej, tá bola na tom podstatne horšie. Pre vyššie spomínaný portál priznala, že utrpela až 9 zlomenín.
Jazda pod vplyvom
V roku 2021 Fabušovú policajti chytili za volantom pod vplyvom alkoholu. „Vo vami uvedenom prípade bola včera krátko pred 16:25 h. zastavená hliadkou PZ vodička vozidla zn. Mercedes na Hlavnej ulici v obci Rovinka. Vodička bola podrobená vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorou jej bola nameraná hodnota 0,64 mg/l alkoholu v dychu - čo predstavuje 1,33 promile,“ potvrdil pre Jojku vtedy policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti ženu obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bola žena umiestnená v cele policajného zaistenia. 38-ročná Miroslava F. čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktoré jej vzniesol poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Senci. vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní,“ dodal Szeiff.
Súd odsúdil obvinenú Miroslavu Fabušovú k trestu odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Zároveň uložil trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo na dobu 18 mesiacov.
Vyhadzov z Let's Dance
O rok neskôr si svoje renomé zakopala pod čiernu zem. Fabušová prišla na tanečnú šou ako spoločnosť speváka Davida Keya. Na rozdiel od neho však na priamom prenose nezotrvala. Musela vtedy zasahovať SBS, ktorá sexicu odviedla. A dôvod? Oficiálne sa hovorí o tom, že na rozdiel od speváka Fabušová nedostala pozvánku, a tak v Inchebe nemala čo robiť. Problémom bolo aj jej správanie. O chvíľu nato kompetentní z Markízy zakročili. „Už sme iba videli, ako k nej kráča niekto z vedenia v spoločnosti SBS-kára a vyviedli ju,” povedal zdroj zo zákulisia pre Topky.sk.
ŠKANDÁL na markizáckom Let's Dance: Kollárovu sexicu z limuzíny VYHODILI Z PRENOSU... Opäť mala V SEBE!