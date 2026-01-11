Tehotná žena zomrela v nemocnici po rutinnom zákroku: O život prišla pre obrovský OMYL! Nedali jej kyslík, ale...

VARŠAVA – Malo ísť iba o rutinný zákrok, návšteva nemocnice sa však pre tehotnú ženu v susednom Poľsku skončila smrťou.
Žena zomrela iba deň pred Štedrým dňom. Jej úmrtiu predchádzala bežná návšteva nemocnice. Budúca mamička prišla do zariadenia na bežný zákrok súvisiaci s tehotenstvo. V tom čase sa nachádzala už v pokročilom štádiu. Špecializovaná nemocnica Svätej Rodiny patrí pritom medzi najmodernejšie pôrodnícko-gynekologické pracoviská vo Varšave.
Ako informuje web ONET, žene bola počas zákroku vykonaná anestézia a po jej skončení jej na tvár umiestnili kyslíkovú masku. Išlo o štandardný proces pri zotavovaní sa z anestézie. V tom však nastali komplikácie. Ženin stav sa začal dramaticky zhoršovať. V hlbokom bezvedomí bola prevezená do Národného lekárskeho inštitútu Ministerstva vnútra a správy. Tam jej však už nevedeli pomôcť a 23. decembra zomrela.
Poľský web Gazeta Wyborcza teraz priniesol šokujúce odhalenie. Za celou tragédiou má stáť omyl – žene mala namiesto kyslíka do masky prúdiť iná látka. K maske mala byť totiž pripojená plynová prípojka s iným plynom než kyslíkom. Zatiaľ, čo všetci boli presvedčení, že žene do masky prúdi kyslík, v skutočnosti jej tam prúdila iná látka. Jeden z varšavských chirurgov pre portál vysvetlil, že na operačných sálach sa používa viacero plynov, vrátane oxidu dusného, ktorý je známy ako rajský plyn. Ak podáva nesprávne alebo v nesprávnych koncentráciách, môže, môže viesť k hypoxémii, čiže nedostatku kyslíka v tkanivách a následne aj v mozgu. Hlboká hypoxia má za následok nezvratné zmeny, ktoré nakoniec vedú k mozgovej smrti.
Prípad už riešia poľské orgány. Okresná prokuratúra vedie konanie týkajúce sa vystavenia pacienta priamemu nebezpečenstvu straty života alebo vážnej ujmy na zdraví. Žena po sebe zanechala dvojročné dieťa a jej druhé dieťa sa malo narodiť o niekoľko mesiacov.