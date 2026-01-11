Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Svaly už nefrčia? TO, čo sa páči dvadsiatničkám, staršie ženy nechcú ani vidieť! Veda vysvetľuje prečo

Ilustračné foto
LONDÝN - Prečo mladšie ženy obdivujú vypracované telá a staršie dávajú prednosť brade a štíhlejšej postave? Vedci prišli s odpoveďou, ktorá vysvetľuje, prečo sa vkus dcér a ich mám často zásadne líši.

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo staršie ženy častejšie obdivujú hercov typu Pierce Brosnan, zatiaľ čo mladšie generácie preferujú svalnatých idolov ako Zac Efron, vedci teraz ponúkajú zaujímavé vysvetlenie. Nová štúdia ukazuje, že predstavy o mužskej príťažlivosti sa u žien výrazne menia v závislosti od veku a životnej fázy.

Výskumníci z Lekárskej univerzity vo Vroclave oslovili 122 poľských žien vo veku od 19 do 70 rokov, ktoré hodnotili fotografie mužov. Snímky boli digitálne upravené tak, aby sa líšili v miere svalnatosti, ochlpenia tváre, tvare tela a celkovej maskulinite. Výsledky, publikované v odbornom časopise Adaptive Human Behavior and Physiology, odhalili jasné vzorce.

Bez alebo s bradou?

Mladšie ženy v reprodukčnom veku častejšie považovali za atraktívnych mužov bez brady, s výraznými svalmi a atletickou postavou. Ako informuje Daily Mail, podľa vedcov to súvisí s podvedomým vnímaním fyzickej sily, vitality a genetickej kvality, ktoré môžu naznačovať vhodného partnera na založenie rodiny.

Prieskum odhalil ideálnu veľkosť penisu: Páni, nepreceňujte sa! Ženy si vystačia aj s TÝMITO centimetrami

S pribúdajúcim vekom sa však preferencie menia. Staršie ženy, najmä po menopauze, častejšie hodnotili ako príťažlivých mužov s plnšou bradou a štíhlejšou postavou. Naopak, výrazná svalnatosť a typická „V“ silueta u nich strácali na atraktivite. Brada je podľa výskumníkov často spájaná so zrelosťou, spoločenským statusom a stabilitou – vlastnosťami, ktoré môžu byť v neskorších životných fázach dôležitejšie než fyzická sila.

Sociálne postavenie a spoľahlivosť 

„Zistili sme významné rozdiely v hodnotení mužskej príťažlivosti v závislosti od veku žien,“ uviedli autori štúdie. Dodali, že hoci brada môže zvyšovať vnímanú maskulinitu a naznačovať skúsenosti, u starších žien už nezohrávajú hlavnú rolu znaky spojené s plodnosťou. Dôležitejšie sú pre ne signály sociálneho postavenia, spoľahlivosti a schopnosti zabezpečiť zázemie.

Vedci svoje zistenia spájajú aj s takzvanou „hypotézou starej mamy“, podľa ktorej sa ženy s pribúdajúcim vekom viac sústreďujú na podporu rodiny a starostlivosť o ďalšie generácie než na výber partnera s najlepšími reprodukčnými predpokladmi. V tomto období života je pre ne atraktívnejší stabilný a dôveryhodný muž než agresívne pôsobiaci svalovec.

Ženy hodnotili mužské telá: Výsledky prekvapili všetkých! TENTO typ postavy boduje najviac

Podobné trendy potvrdzuje aj nedávny prieskum medzi 2 500 ženami vo Veľkej Británii. Až sedem z desiatich respondentiek uviedlo, že uprednostňujú mužov s ochlpením tváre pred tými s dokonale vyrysovanými brušnými svalmi. Najviac bodoval výrazný fúz v štýle herca Pedra Pascala, zatiaľ čo hladko oholený vzhľad skončil na chvoste rebríčka. „Časy, keď bol six-pack najväčším lákadlom, sa pomaly končia,“ tvrdí odborníčka na vzťahy Sylvia Linzalone. Podľa nej ženy čoraz viac hľadajú autenticitu, zrelosť a osobnosť, nie dokonalé telo z posilňovne.

Svaly už nefrčia? TO, čo sa páči dvadsiatničkám, staršie ženy nechcú ani vidieť! Veda vysvetľuje prečo
Ďalšie zo Zoznamu