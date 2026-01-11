Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Dávajte pozor: Naďalej platia výstrahy pred snehovými jazykmi

BRATISLAVA - V niektorých severných okresoch naďalej platia výstrahy druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Prvostupňová výstraha platí aj v ďalších lokalitách. Miestami sú vydané tiež výstrahy pred víchricou na horách či snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na webe.

Druhý stupeň výstrah pred snehovými jazykmi a závejmi platí v okresoch Kežmarok, Poprad a Liptovský Mikuláš. Prvostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku okresov Žilinského kraja, v celom Nitrianskom kraji a vo väčšine Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník. Výstrahy platia až do pondelka (12. 1.) 6.00 h. Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica SHMÚ varuje pred víchricou, pri ktorej môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha pred silným vetrom platí rovnako až do pondelka rána.

SHMÚ varuje aj pred snežením

SHMÚ varuje aj pred snežením. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja platí do pondelka 8.00 h výstraha prvého stupňa. Spadnúť môže desať až 25 centimetrov nového snehu. Zároveň v nedeľu do 20.00 platí výstraha pred vetrom v okresoch Bratislava a Pezinok. Dosiahnuť môže priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.

Od 22.00 h SHMÚ vydal aj prvý stupeň výstrah pred nízkymi teplotami. Tie platia v celom Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad. V daných oblastiach môže podľa meteorológov klesnúť teplota vzduchu až na mínus 15 stupňov Celzia. Výstrahy platia taktiež až do pondelka rána.

Slovenská správa ciest varuje pred poľadovicou, snežením i snehovými závejmi na cestách

Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že na cestách treba miestami počítať s poľadovicou, snežením i snehovými závejmi. Cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Cestári na to upozornili na webe zjazdnosť.sk. Na poľadovicu alebo na vrstvu zľadovateného snehu by si mali dať vodiči pozor na horskom priechode Látky-Prašivá, Vrchslatina, Zbojská a Štós a na cestách II/591 v oblasti Vígľaš a II/531 v oblasti Tisovec.

V oblasti Čertovica, Galanta, Kremnica, Banská Štiavnica a Banská Belá SSC varuje pred nárazovým vetrom. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje. V okrese Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok naďalej vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie.

Padajúce skaly na priechode Donovaly

Cestári upozorňujú aj na padajúce skaly na priechode Donovaly v úseku od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Cesta cez priechod Príslop je uzavretá pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné v úseku cesty II/574 Ilava - Homôľka. Čerstvý sneh sa nachádza na D1 v úseku Važec - tunel Bôrik a tiež v okolí Martina, na D3 v úseku Čadca - Svrčinovec - Skalité, ako aj na R3 v okolí Martina, tiež v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín a na obchvate Trstenej, tiež na R4 na obchvate Svidníka.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu je na vozovkách ciest najmä v hornatejších oblastiach Slovenska. Vrstva utlačeného snehu sa miestami nachádza aj na vozovkách v oblasti Komárno a Veľký Meder.

Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami

Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu. Na priechodoch Huty, Šturec, Donovaly, Podspády, Dobšiná, Veľké Pole, Herlianske sedlo a Cukmantel sa na vozovke nachádza vrstva utlačeného snehu. Zľadovatený sneh sa nachádza na vozovkách horských priechodov Vrchslatina, Zbojská a Štós. Na priechode Látky-Prašivá je poľadovica. „Ostatné horské priechody majú povrch vozoviek vlhký až mokrý, na horskom priechode Soroška a Biela Hora je povrch vozoviek suchý,“ dodala SSC.

Viac o téme: ZimaSnehPočasieVýstrahySlovenský hydrometeorologický ústav
