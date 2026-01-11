Dávajte pozor: Naďalej platia výstrahy pred snehovými jazykmi

BRATISLAVA - V niektorých severných okresoch naďalej platia výstrahy druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Prvostupňová výstraha platí aj v ďalších lokalitách. Miestami sú vydané tiež výstrahy pred víchricou na horách či snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na webe.
Druhý stupeň výstrah pred snehovými jazykmi a závejmi platí v okresoch Kežmarok, Poprad a Liptovský Mikuláš. Prvostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku okresov Žilinského kraja, v celom Nitrianskom kraji a vo väčšine Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník. Výstrahy platia až do pondelka (12. 1.) 6.00 h. Vo väčšine Žilinského kraja, ako aj v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica SHMÚ varuje pred víchricou, pri ktorej môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha pred silným vetrom platí rovnako až do pondelka rána.
(Zdroj: shmu.sk)
SHMÚ varuje aj pred snežením
SHMÚ varuje aj pred snežením. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja platí do pondelka 8.00 h výstraha prvého stupňa. Spadnúť môže desať až 25 centimetrov nového snehu. Zároveň v nedeľu do 20.00 platí výstraha pred vetrom v okresoch Bratislava a Pezinok. Dosiahnuť môže priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.
Od 22.00 h SHMÚ vydal aj prvý stupeň výstrah pred nízkymi teplotami. Tie platia v celom Banskobystrickom a vo väčšine Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad. V daných oblastiach môže podľa meteorológov klesnúť teplota vzduchu až na mínus 15 stupňov Celzia. Výstrahy platia taktiež až do pondelka rána.
Slovenská správa ciest varuje pred poľadovicou, snežením i snehovými závejmi na cestách
Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že na cestách treba miestami počítať s poľadovicou, snežením i snehovými závejmi. Cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Cestári na to upozornili na webe zjazdnosť.sk. Na poľadovicu alebo na vrstvu zľadovateného snehu by si mali dať vodiči pozor na horskom priechode Látky-Prašivá, Vrchslatina, Zbojská a Štós a na cestách II/591 v oblasti Vígľaš a II/531 v oblasti Tisovec.
V oblasti Čertovica, Galanta, Kremnica, Banská Štiavnica a Banská Belá SSC varuje pred nárazovým vetrom. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje. V okrese Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok naďalej vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie.
Padajúce skaly na priechode Donovaly
Cestári upozorňujú aj na padajúce skaly na priechode Donovaly v úseku od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Cesta cez priechod Príslop je uzavretá pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné v úseku cesty II/574 Ilava - Homôľka. Čerstvý sneh sa nachádza na D1 v úseku Važec - tunel Bôrik a tiež v okolí Martina, na D3 v úseku Čadca - Svrčinovec - Skalité, ako aj na R3 v okolí Martina, tiež v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín a na obchvate Trstenej, tiež na R4 na obchvate Svidníka.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu je na vozovkách ciest najmä v hornatejších oblastiach Slovenska. Vrstva utlačeného snehu sa miestami nachádza aj na vozovkách v oblasti Komárno a Veľký Meder.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu. Na priechodoch Huty, Šturec, Donovaly, Podspády, Dobšiná, Veľké Pole, Herlianske sedlo a Cukmantel sa na vozovke nachádza vrstva utlačeného snehu. Zľadovatený sneh sa nachádza na vozovkách horských priechodov Vrchslatina, Zbojská a Štós. Na priechode Látky-Prašivá je poľadovica. „Ostatné horské priechody majú povrch vozoviek vlhký až mokrý, na horskom priechode Soroška a Biela Hora je povrch vozoviek suchý,“ dodala SSC.