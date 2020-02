VOĽBY 2020 Volebná noc v koalícii PS/SPOLU: Historicky prvé voľby politického nováčika

lídri koalície PS/SPOLU Miroslav Beblavý a Michal Truban už odvolili

ľudia volia od siedmej rána a volebné miestnosti sa onedlho zatvoria

prvé výsledky sa očakávajú okolo polnoci

volebné moratórium sa kvôli dvom úmrtiam posúva o hodinu, aj prvé exit polly budú televízie zverejňovať až po jedenástej

volebná noc PS/SPOLU sa koná v Starej tržnici a začína sa o 21:00

odvolili aj viacerí členovia koalície

VIDEO Lídri koalície PS/SPOLU odvolili a veria v dobrý výsledok

22:12 Do cetrály PS/SPOLU dorazil aj bývalý partner prezidentky Zuzany Čaputovej.

22:01 Výsledky prvého exit pollu sa očakávajú po jednástej. Markíza zverejnila exit poll bez názvov strán.

21:45 V centrále je už aj Michal Truban s partnerkou a viacero členov hnutia. Každý očakáva pozitívny výsledok.

21:35 Stará tržnica je takmer plná.

21:27 Sála sa rýchlo zapĺňa, pred vchodom do tržnice stoja desiatky hostí.

21:11 Do centrály prichádzajú prví hostia. Dorazil aj Ivan Štefunko a Jozef Mihál. Medzi hosťami je veľmi dobrá nálada.

20:40 Do Starej tržnice prichádzajú novinári. Sála je zatiaľ prázdna. Príchod hostí sa očakáva až neskôr.

20:00 Brány Starej tržnice sa otvoria krátko pred deviatou.

19:59 Vallo už dnes svoj hlas odovzdal. „Dobehol som do volebnej miestnosti a bežím ďalej :) Za lepšie Slovensko,“ napísal na sociálnej sieti.

19:58 Koalíciu PS/SPOLU podporuje množstvo známych osobností. Okrem nich im svoju podporu vyjadril aj bratislavský primátor Matús Vallo, ktorý sa nikdy netajil tým, koho volí. „Ja s tým nerobím žiadne tajnosti, budem voliť koalíciu PS/SPOLU. Sú v nej ľudia, ktorým dôverujem a ktorých si viem bez problémov predstaviť ako ministrov v budúcej vláde,“ napísal ešte pred voľbami primátor. „Zmena je dosah a títo ľudia sú pre mňa zárukou pozitívnej zmeny.“

19:54 Líder koalície Michal Truban odvolil o jednej poobede. Dúfa, že koalícia dosiahne dvojciferný výsledok.

19:51 Beblavý verí, že parlamentné voľby prinesú Slovensku zmenu a v nedeľu ráno sa všetkým Slovákom bude vstávať lepšie. „V tejto chvíli o tom už nepochybujem, otázkou je, či budeme mať mandát nielen na zmenu, ale aj na takú zmenu, ktorá nás niekam posunie. A o to sa teraz bojuje,“ povedal. Výsledok volieb je podľa neho ťažké predpovedať.

19:49 Miroslav Beblavý už taktiež odovzdal svoj hlas. Spravil tak doobedu na jednej zo základných škôl v Bratislave.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 23:00, keďže v dvoch miestach došlo k úmrtiu, predĺžilo sa aj moratórium. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov, z ktorých následne jedna strana stiahla kandidatúru. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.

