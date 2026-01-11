Zomrela Mirka Fabušová (†42): TOTO je zrejme príčina SMRTI a... Posledné prianie!

BRATISLAVA - Dnes ráno Slovensko obletela správa o smrti Mirky Fabušovej. Toto je zrejme príčina jej úmrtia a mala aj posledné prianie!
Dnes ráno zomrela Mirka Fabušová. Mala len 42 rokov. Jej smrť šokovala rodinu, blízkych i fanúšikov. Kontroverzná Slovenka mala búrlivý život. Dopustila sa mnohých prešľapov, čo sa odrazilo zrejme aj na jej zdraví. Je známe, že mala rôzne diagnózy a bojovala aj so psychickými problémami.
Mirka mala v minulosti aj problémy s alkoholom, čo si mnohí všimli v Bez servítky, ale aj na červenom koberci Let's Dance, z ktorého ju následne vyhodili. Dokonca ju nafúkala aj za volantom. Fabušová zomrela v nemocnici a pravdepodobnou príčinou smrti je cirhóza pečene. „Zdravotné problémy tajila… Asi pred pol rokom bola na operácii, pár krát som ju viezol do nemocnice…“ s plačom povedal David.
Hoci sa mali stretnúť, už to nestihol: „Zrejme už mala problémy s pečeňou… zlyhali jej orgány.“ Cirhóza pečene je vážne, chronické ochorenie pečene, pri ktorom sa zdravé pečeňové tkanivo postupne mení na jazvovité (väzivové) tkanivo. Tým sa pečeň poškodzuje a stráca schopnosť správne fungovať.
Slovenský spevák o SMRTI Fabušovej (†42): Keď sa to dozvedel, zrútil sa! Jednu vec nestihol...
David Key si bol s ňou naozaj blízky a jej smrť ho natoľko zasiahla, že sa zrútil. „Keď som sa to dozvedel, bol som akurát s maminou a normálne som sa zrútil, spadol som... Nikdy ma nič tak nezrútilo ako toto, ani veriť sa mi tomu nechce, dvakrát som volal, či to je pravda. Mali sme veľmi silný vzťah,“ uviedol pre Topky.sk spevák, ktorý je aktuálne v Egypte. Zdelil nám aj to, čo si Mirka pred smrťou želala. „Chcela, aby som na jej pohreb prišiel v bielom,“ povedal trasľavým hlasom. Podľa jeho slov túto Mirkinu prosbu aj splní.