Puškárová ukázala ceny potravín vo Švédsku: Toto by Slováci nečakali!

ŠVÉDSKO - Zo Slovenska opäť na sever Európy. Rodina Švajdovcov vycestovala do Švédska za synom Leonardom a Zlatica Puškárová sa hneď podelila o realitu každodenného života v severskej krajine. Fanúšikom ukázala ceny potravín. Toto by Slováci nečakali!
Rodina Švajdovcov sa opäť vydala na cestu za hranice Slovenska. Ich kroky viedli, ako obvykle, do Švédska, kde momentálne pôsobí ich najstarší syn Leonard. Ten hrá za prestížny hokejový klub. Keďže však ešte nie je plnoletý, v zahraničí pri ňom musí byť neustále niekto z rodiny. Práve preto Švajdovci doslova pendlujú medzi dvoma krajinami a striedavo trávia čas doma i na severe Európy. Po príchode do Švédska ich privítala typická severská atmosféra – chladné počasie, sneh a zima, ktorá je výrazným kontrastom oproti tomu, na čo sú zvyknutí na Slovensku.
Okrem klímy sa však musia prispôsobovať aj miestnym zvyklostiam, prostrediu a najmä jazyku, ktorý Zlatica Puškárová postupne spoznáva priamo v praxi. Prvé výzvy na seba nenechali dlho čakať. Svojim fanúšikom sa prihovorila prostredníctvom sociálnych sietí priamo z obchodu, kde im ukázala, ako vyzerajú ceny bežných potravín vo Švédsku, a zároveň sa podelila o menšie komplikácie, s ktorými sa pri nakupovaní stretla. Napriek počiatočným nejasnostiam však všetko zvládla s nadhľadom.
„Aby ste teda mali asi predstavu, ako je to tu s cenami, tak cena mlieka – tohto 3 %, mimochodom veľmi chutného, je 8,90 ich švédskych korún, čo keď prerátate, tak je to asi 80 centov. Plus-mínus do eura,“ prezradila Puškárová. Následne sa zamerala aj na samotný nákup potravín, ktoré si zo začiatku mýlila pre neznáme obaly a názvy.