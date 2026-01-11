Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Obrovský ŠOK: Zomrela Mirka Fabušová (†42)... Utrápila sa k SMRTI

Dnes ráno zomrela Mirka Fabušová Zobraziť galériu (12)
Dnes ráno zomrela Mirka Fabušová (Zdroj: TV JOJ )
BRATISLAVA - Slovenský šoubiznis zasiahla šokujúca správa. Dnes ráno zomrela kontroverzná Mirka Fabušová. Utrápila sa k smrti.

Ako informuje Plus 7 dní, dnes ráno zomrela kontroverzná postavička slovenského šoubiznisu Miroslava Fabušová. Podľa slov jej priateľky, skonala v nemocnici. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o problémy s pečeňou. Bývalá Miss sa v minulosti potýkala s viacerými zdravotnými diagnózami, vrátane psychických ťažkostí.

Miroslava Fabušová sa do povedomia širšej verejnosti dostala v roku 2020, keď sedela s vtedajším predsedom parlamentu Borisom Kollárom vo vládnej limuzíne, ktorá havarovala. „Je mi to veľmi ľúto," reagoval na smutnú správu o jej smrti s tým, že ju mal rád, ale od nehody sa veľmi nekontaktovali. O nejaký čas neskôr mala zasa opletačky s políciou, keďže šoférovala pod vplyvom alkoholu. A odvtedy nasledoval jeden škandál za druhým.

