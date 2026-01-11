Hriadelová sa stráca pred očami: Len chudne a chudne... FOTO

BRATISLAVA - Lenka Čviriková Hriadelová (52) je tvárou televízie JOJ už 24 rokov, no v poslednom období si diváci všimli výraznú zmenu. Obľúbená moderátorka športovej relácie evidentne schudla a jej premena neutiekla pozornosti.
Lenka Čviriková Hriadelová patrí už dlhé roky k neodmysliteľným tváram televízie JOJ. Na obrazovkách sa objavuje od roku 2002, diváci ju vídajú už neuveriteľných 24 rokov. Počas takého dlhého obdobia sa prirodzene mení nielen televízna tvorba, ale aj samotní ľudia, ktorí ju reprezentujú. Čas sa podpisuje na každom z nás – niekedy výraznejšie, inokedy len jemnými detailmi.
Obľúbená moderátorka však aj po rokoch pôsobí ako pohľadná a elegantná dáma, o čom niet najmenších pochýb. Keďže sa v relácii Šport objavuje pravidelne, pozorní diváci si všímajú každý detail jej vzhľadu. A práve tí si nemohli nevšimnúť výraznú zmenu, ktorou si Lenka v poslednom období prechádza. Moderátorka sa totiž evidentne vydala na cestu chudnutia.
Moderátorka už chudne viac ako pol roka, čo sa na nej viditeľne podpísalo. Zatiaľ čo v minulosti mala postavu „krv a mlieko“, dnes pôsobí podstatne štíhlejšie a mnohí majú pocit, že sa doslova stráca pred očami. Nie je však jediná z kolegýň, ktoré takto výrazne schudli. Aj moderátorka Erika Barkolová prešla výraznou premenou a dnes top figúrou doslova vyráža dych.
