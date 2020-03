VOĽBY 2020 Prvá povolebná debata, toto sú reakcie lídrov: Matovič chce ústavnú väčšinu

Kollár v reakcii na to povedal, že ak dostane od Matoviča pozvánku k rokovaniam, tak sa budú snažiť vytvoriť vládu, no kým nie je na stole koaličná dohoda, nemá podľa jeho slov zmysel vopred rokovať o rozdelení jednotlivých postov. Ak by vládu zostavilo hnutie OĽaNO so stranami Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutím Sme rodina, malo by v parlamente 95 kresiel, pričom na ústavnú väčšinu je potrebných 90 mandátov.

Matovič v relácii uviedol, že chce byť premiérom dobrej vlády. „Desať rokov chceme nahradiť Smer-SD, desať rokov preto proti ním bojujem. Takže môžem zopakovať, že s nimi určite nebudeme vyjednávať,“ zdôraznil líder OĽaNO. Dodal, že si s ostatnými možnými partnermi nechcú cez médiá odkazovať, kto aké ministerstvá dostane.

Zdroj: reprofoto tv markíza

„Chceme sa stretnúť osobne, vypočuť si predstavy každého jedného partnera a na základe toho sa potom dohodnúť a pripraviť programové vyhlásenie vlády,“ priblížil Matovič. Dodal, že čím skôr bude mať Slovensko novú vládu, tým lepšie. Za hlavnú prioritu označil nulovú toleranciu ku korupcii. Zároveň zdôraznil, že spraví všetko pre to, aby budúca vláda vydržala celé volebné obdobie, teda štyri roky.

Volebný líder strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Peter Pellegrini zablahoželal Matovičovi k víťazstvu vo voľbách. Poukázal na to, že pozícia predsedu vlády je najťažšia funkcia, ktorú môže politik v štáte zastávať. „Držím mu palce, aby ju dôstojne a dobre zvládol,“ konštatoval Pellegrini. Výsledok strany Smer-SD považuje za lepší, aký vykazovali posledné prieskumy. Smer-SD by však podľa jeho slov mal mať na viac. Poznamenal, že o personálnych otázkach sa v strane budú rozprávať. Je pripravený v tejto súvislosti ponúknuť svoju funkciu podpredsedu strany. Pellegrini zároveň potvrdil, že by mal záujem o post podpredsedu Národnej rady SR.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Aj líder strany SaS Richard Sulík zastáva názor, že funkcia premiéra je veľmi náročná a zodpovedná. „Myslím si, že Igor (predseda OĽaNO Igor Matovič, pozn. SITA) pochopil, že je k tomu viazaná obrovská zodpovednosť a patrične k tomu aj pristúpi,“ ozrejmil šéf liberálov. „Potrebujeme si v kľude sadnúť a povedať si, čo vieme, ako to nastavíme, aby sme vedeli ľuďom, čo najskôr povedať, ako na to. Programovo sme si veľmi blízki, preto verím, že to doladíme," doplnil v relácii exprezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska.

Voľby do Národnej rady SR 2020 vyhralo hnutie OĽaNO so ziskom 25 percent pred druhým Smerom-SD, ktorý by volilo 18,29 percenta voličov. Na treťom mieste sa umiestnilo hnutie Sme rodina, ktorému svoj hlas odovzdalo 8,24 percenta respondentov. Do parlamentu sa dostali aj Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (7,97%), SaS (6,22%) a Za ľudí (5,77%).

Brány parlamentu tesne neprekročila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia, ktorá vo voľbách získala 6,96 percenta. Na vstup do parlamentu pritom musela dosiahnuť výsledok minimálne na úrovni sedmich percent. Do Národnej rady SR sa nedostalo ani Kresťanskodemokratické hnutie (4,65%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,90%), SNS (3,16%), Dobrá voľba (3,06%), Vlasť (2,93%) či Most-Híd (2,05%). Volebná účasť bola 65,8 percenta.