Nechcel byť filmovou hviezdou, preslávil sa ako sukničkár: Teraz je zo šarmantného chlapa TROSKA!

Olivier Martinez, Halle Berry a Gabriel Aubry (Zdroj: SITA)

Olivier Martinez sa narodil 12. januára 1966 do katolíckej rodiny na parížskom predmestí. Vyrastal spolu s mladším bratom Vincentom v rodine boxera a sekretárky. Chcel ísť v šľapajach svojho otca, ale osud mu prichystal inú cestu. Ring musel opustiť z dôvodu zdravotných problémov chrbta pri automobilovej nehode. Privyrábal si ako predavač riflí i ako barman. V roku 1989 si ho všimol lovec talentov a pomohol mu zapísať sa na konzervatórium Superieur d'Art Dramatique a začiatkom 90. rokov sa začala jeho herecké kariéra vo Francúzsku. Významnejšia úloha prišla po boku Juliette Binoche vo filme Husár na streche, s ktorou tvoril pár 3 roky. Martinez bol v rodnej zemi hviezdou, ale v Hollywoode ho nikto nepoznal. Pustil sa do štúdia angličtiny. Usmialo sa na neho šťastie a v roku 2000 si zahral vo filme Kým sa zotmie so skvelými kolegami Javierem Bardemem a Johnym Deppom. Do povedomia všetkých sa dostal filmom Neverná. Ďalšie filmy, v ktorých Martinez hral, boli Jednotka rýchleho nasadenia (S.W.A.T.) a Zlodej životov.

Olivier Martinez a Hale Berry (Zdroj: SITA)

Olivier Martinez nechcel byť filmovou hviezdou a nechcel aby ho ľudia spoznávali ako uviedol pre interviewmagazine.com: „Byť filmovou hviezdou, to je veľa kompromisov a tiež veľa bolesti hlavy. Nemôžeš si robiť čo chceš. Staneš sa väzňom svojej slávy. Toto sa mi stalo vo Francúzsku a nechcem to. Chcem ísť na terasu, dať si kávu. Nemám problémy s tým, že ma ľudia spoznávajú, veľmi ma to teší, ale byť filmovou hviezdou je pre mňa niečo nereálne.“

A predsa sa dostal do hľadáčika médií vďaka svojim partnerkám. Chodil s herečkou Mirou Sorvino, Michelle Rodriguez či s modelkou Rosie Huntington. Jeho vzťahy boli v popredí aj od roku 2005, kedy sa herec stiahol do filmového ústrania. Medzi rokmi 1999 a 2002 sa schádzal s Mirou Sorvino, ktorú v roku 2003 vystriedala popová speváčka Kylie Minogue (do roku 2007).Veľkou oporou bol pre Kylie najmä v čase, keď speváčke v roku 2005 diagnostikovali rakovinu prsníka uprostred jej svetového turné Showgirl. Po čiastočnej mastektómii a cykloch ožarovania a chemoterapie, ktorú sa rozhodla podstúpiť v Paríži, aby mohla byť čo najbližšie svojmu priateľovi Olivierovi, sa priznala, že rakovina ju naučila klásť samu seba na prvé miesto a byť k sebe láskavá i trocha sebecká.

Povedala, že po liečbe sa cítila „ako pri atómovom výbuchu“, ale podpora Martineza bola neoceniteľná. Minogue pre magazín Elle povedala: „V určitých tmavých dňoch som ležala na podlahe v kúpeľni a nariekala a on mi povedal: ,OK, zlatko, môžeš plakať len päť minút, potom ťa vezmem na bicykli na prechádzku po Paríži... Ešte som trochu smútila a potom som sa pristihla, že si hovorím: ,Hmm. Vlastne jazda na bicykli znie celkom dobre... Olli tu bol celý čas, pomáhal s praktickými vecami a bol ochranársky. Nerada hovorím príliš veľa na verejnosti o Olivierovi, pretože je to veľmi súkromné, ale poviem, že bol neuveriteľný. Neváhal zrušiť prácu a pozastaviť projekty, aby mohol byť so mnou. Je to ten najčestnejší človek, akého som kedy stretla."

S chorobou však postupne odišiel aj vzťah. Po spoločných 4 rokoch oznámili, že končia, ale zostanú priateľmi. Minoqeu pre reuters.com uviedla: "Poprosila by som vás, mojich fanúšikov, aby ste prejavili svoju podporu Ollimu aj mne, pretože rozchod nie je nikdy jednoduchý."

V roku 2007 sa Olivier opäť postavil pred kamery, kedy si zahral vo filmovej adaptácii populárnej knihy Krv ako čokoláda, v roku 2017 to bola snímka Apoštol Pavol. Jeho posledným filmom bola psychologická dráma Komár z roku 2020, následne sa už objavil len v pár epizódach seriálu Vo vate.

Olivier Martinez a Halle Berry (Zdroj: SITA)

Herecké spolupráce sa viackrát Martinezovi stali vzťahovými. Poslednou nielen hereckou, ale i životnou partnerkou bola Halle Berry. Martinez začal chodiť s americkou herečkou v roku 2010 po stretnutí na natáčaní akčného thrilleru Žralok zabijak. V roku 2013 sa konal súkromný obrad vo Francúzsku a v tom istom roku sa im narodil syn Macea. Už v roku 2016 ohlásili rozchod, ale rozvod bol ukončený o sedem rokov neskôr v auguste 2023. Odvtedy dvojica rozpútala ostrý boj o opatrovníctvo ich jediného syna. Táto situácia sa podpísala nielen na finančnej situácii Martineza, ale i jeho vzhľade. Kým predtým patril k neodolateľným krásavcom, dnes je z neho iba troska. Vychudnutý, opustený, neupravené strnisko a namiesto hustných tmavých vlasov šediny.