VOĽBY 2020 Andrej Kiska odvolil s manželkou v Poprade, vyzval ľudí, aby prišli voliť

POPRAD – Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska odvolil v sobotu dopoludnia spolu so svojou manželkou na Mestskom úrade v Poprade. Rodený Popradčan sa po prvýkrát uchádza aj o kreslá v parlamente na čele strany Za ľudí, ktorú založil.

„Chcem poprosiť ľudí, aby dnes prišli voliť, aby nová vláda mala silný mandát. Myslím si, že na tento deň sme mnohí čakali, a verím, že zajtra (v nedeľu, pozn. SITA) sa zobudíme do takého dňa, ktorý bude novým dňom vo všeobecnosti pre Slovensko ako také,“ uviedol pre médiá. Dopoludnia sa Kiska ešte chystá do Tatier, využiť chce pekné počasie na sánkovačku s rodinou a spoločný obed. Následne plánuje najmladšieho syna uložiť spať na poludňajší spánok a potom sa vyberie do Bratislavy, kde strávi volebnú noc.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Kiska dnes podľa vlastných slov nemal ťažkú voľbu pri výbere spomedzi kandidátov. „Kandidátku sme zoradili najlepšie, ako sme vedeli,“ povedal s tým, že dôležité je, aby sa podarilo zostaviť slušnú, stabilnú a dobrú vládu plnú odborníkov. Prieskumy však už podľa neho naznačujú, ktorá strana zvíťazí. „Chcem sa zobudiť ako súčasť, prvok stability novej vlády,“ poznamenal. Podotkol tiež, že uplynulá volebná kampaň bola podľa jeho slov špinavá. „Prežil som veľa počas prezidentskej kampane, prežili sme aj toto, hlavu hore, ideme ďalej,“ dodal.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

V najväčšom meste pod Tatrami v Poprade môže o zložení budúcej Národnej rady SR rozhodnúť celkovo 41 800 voličov, z nich je 361 prvovoličov. Samospráva zaznamenala v tejto súvislosti aj nárast žiadostí o vydanie voličských preukazov. Kým v roku 2016 ich bolo okolo 1 500, v tomto roku ich samospráva vydala do 28. februára do 15:00 dokopy 1 642. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 962 Popradčanov, čo je oproti roku 2016 takmer dvakrát viac.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

V Poprade sa dnes volí v 40 volebných okrskoch. Najmenší je v Kvetnici so 171 voličmi, najväčšími sú okrsok č. 27 na Základnej a materskej škole Jarná s 1 475 voličmi a tiež okrsok č. 36 v Spišskej Sobote na Základnej škole Vagonárska, kde majú 1 305 registrovaných voličov. Desiate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989 sa začali dnes o 7:00, hlasovať sa bude do 22:00. Kandiduje celkovo 24 politických subjektov.