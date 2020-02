VOĽBY 2020 Prezidentka Čaputová odvolila s dcérou: VIDEO Nad výberom som nemusela rozmýšľať

„Budem veľmi rada, ak čo najviac ľudí v Slovenskej republike uplatní túto možnosť a ovplyvní budúcnosť našej krajiny," dodala. Prezidentka na možnosť hlasovať čakala v rade spolu s ďalšími voličmi. "Neviem, či je to dennou dobou, ktorú som si vybrala, alebo to môže naozaj signalizovať vyššiu volebnú účasť. Veľmi by som bola rada, ak by to druhé bola pravda," podotkla Čaputová. Dodala, že je realistka a vie, že niektorí ľudia si myslia, že voľby sa netýkajú každého. Podľa nej je to však mimoriadne dôležitý krok, dať pečať na to, ako sa bude ďalej Slovensko vyvíjať.

Pri výbere strany, ktorú volila nemusela dlho rozmýšľať. „Viackrát som povedala, že výber politickej strany, ľudí, ktorých volíme, nie je výberom životného partnera. Chápem to, že ľudia nenachádzajú stopercentné stotožnenie medzi vybranými osobami, ale ja si myslím, že je koho vyberať. Treba si vyberať ľudí, ktorí sa najviac približujú k hodnotám, ktoré my cítime ako dôležité,“ vysvetlila prezidentka a dodala, že je z koho vyberať.

Do volebných centrál sa prezidentka nechystá, svoj volebný večer strávi so svojimi kolegami. Vysvetlila, že výsledky budú sledovať a priebežne ich budú vyhodnocovať, a budú sa rozprávať o budúcich krokoch. Doplnila, že od dnešnej noci bude prioritou zostavenie vlády. Poznamenala, že bude pripravená na stretnutie čo najskôr.

Na Slovensku sa dnes o 7:00 začali desiate parlamentné voľby od Nežnej revolúcie v roku 1989. Rozhodnúť o zložení parlamentu môže približne 4 445 000 voličov. Volebné miestnosti budú v prípade bezproblémového hlasovania otvorené do 22:00. V tohtoročných parlamentných voľbách kandiduje celkovo 24 politických subjektov.