VOĽBY 2020 Víťazom volieb by podľa exit pollu agentúry Median SK bolo hnutie OĽaNO s 25,3 percentami

OĽaNO podľa exit pollu prekročilo hranicu 20 %

Zdroj: RTVS

BRATISLAVA - Víťazom volieb by podľa exit pollu agentúry Median SK pre verejnoprávnu RTVS bolo hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhou najúspešnejšou stranou by bol Smer-SD s 13,9 percentami a za nimi PS/Spolu a ĽSNS zhodne po 8,8 percenta.