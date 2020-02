VOĽBY 2020 V Košiciach odvolil aj exprezident Rudolf Schuster

„Nikdy nevynechám voľby, takže som prišiel. Chcem aj ja to lepšie pre občanov Slovenska, tak uvidíme, čo nám pripravia tí noví, ktorí budú zvolení,“ povedal s tým, že sa dala očakávať agresívna predvolebná kampaň. „Naznačovalo to už konanie v parlamente. Spomínam si, keď sme odovzdávali moc v rokoch 1989 - 1990. Pozrite sa, ako sa správali poslanci, keď odovzdávali moc tým druhým, ako slušne - a išlo to. A čím máme viac demokracie, tým sme k sebe akosi horší, menej slušní,“ dodal Schuster.

Zdroj: Miroslav Vacula

Exprezident si myslí, že je najvyšší čas zmeniť systém volieb, nateraz to však nevidí veľmi reálne. „Ktorá strana si podreže konár, na ktorom sedí? Žiadna. Takže budúcnosť z tohto hľadiska nevyzerá veľmi dobre, hoci väčšina občanov by určite privítala zmenu, aby si oni vybrali poslanca, a nie stranu,“ vysvetlil bývalý prezident, podľa ktorého sa to časom možno zmení.

Zdroj: Miroslav Vacula

V súvislosti so svojím zdravotným stavom si myslí, že jeho dva bajpasy fungujú. „Zatiaľ by to malo ísť, uvidíme, dokedy to vydrží,“ dodal Schuster, ktorý sa vlani vo februári vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb náhle podrobil operácii srdca. Slováci si v sobotu volia nových poslancov do Národnej rady (NR) SR. V ére samostatného Slovenska ide o ôsme parlamentné voľby v poradí. O priazeň voličov sa uchádza 24 politických subjektov. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.