Najsmutnejší príbeh volieb! Neúspech PS/Spolu, aj keď predbehli SaS a Kisku: Beznádej a šok

Viacerí predstavitelia a zástupcovia oboch strán na sociálnej sieti poďakovali voličom za ich dôveru.

Progresívci v pondelok oznámia, aké budú ďalšie kroky koalície

V PS/Spolu je veľký smútok. „Ďakujeme všetkým viac ako 200-tisíc voličom a voličkám, ktorí ste sa nám rozhodli prejaviť dôveru. Samozrejme, veľmi nás mrzí, že tieto hlasy nebudú zastúpené v parlamente,“ píše sa v stanovisku strany. „V pondelok oznámime naše ďalšie kroky. Zamyslíme sa, opravíme veci a budeme aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavujeme.“

Miroslav Beblavý (vľavo), Michal Truban (vpravo) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

PS-Spolu bude rozmýšľať, čo ďalej, tvrdí Truban

Lídra koalície Michala Trubana veľmi mrzí, že koalícia nebude môcť reprezentovať ľudí v parlamente. „Zamyslíme sa, opravíme veci a budeme aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavujeme,“ napísal na sociálnej sieti. Zároveň sa poďakoval aj voličom, ktorí ich volili.

Zdroj: FB/Michal Truban

Veľmi nás mrzí, že vás nebudeme môcť reprezentovať v parlamente, uviedol Beblavý

Programový líder koalície Miroslav Beblavý sa ospravedlnil za to, že nebudú môcť svojich voličov zastupovať.

Zdroj: FB/Miroslav Beblavý

Nevzdáme sa, vyhlásila Bihariová

To, ako to dopadlo, nemá zmysel interpretovať v kontexte žiadnych vyviňovaní sa a hľadania metafyzických analýz vonkajších okolností. Je to len a len na zodpovednosti daných dvoch strán. Skonštatovala to Irena Bihariová z PS/Spolu. „Slovensko bude v týchto časoch potrebovať liberálnu (naozaj liberálnu) stranu viac ako soľ. Máme na čom stavať. Nevzdáme sa,“ uviedla.

Zdroj: FB/Irena Biháriová

Je mi to ľúto, priznáva Poliačik

Martinovi Poliačikovi bolo cťou byť na kandidátke PS/Spolu, pri mnohých menách je však veľmi smutný, že už od zajtra nebudú mať možnosť prispieť k reštartu Slovenska. „Progresívne Slovensko však nekončí. Vízia, program a ľudia zostávajú. A myslím, že pri vláde, ktorá tu vznikne, len bude rásť na potrebnosti,“ uviedol.

Zdroj: FB/Martin Poliačik

Určite sa ale nevzdávam, avizoval Baláž

Sklamanie netají ani Ekológ a aktivista Erik Baláž. „Bohužiaľ, chýbali 4 stotiny percenta, aby naša koalícia PS/Spolu skončila v parlamente. Určite sa ale nevzdávam. Potrebujem si nejaký čas oddýchnuť a pouvažovať nad tým, ako ďalej,“ napísal Baláž.

Zdroj: FB/Erik Baláž - SPOLU za Zelenú krajinu

Minimálne na 4 roky si dám od politiky pauzu, povedal Mihál

Jozefa Mihála na jednej strane teší, že Slováci sa rozhodli pre zásadnú zmenu, no z jeho slov cítiť sklamanie. „Zároveň ste rozhodli, že minimálne na 4 roky si dám od politiky pauzu. S pokorou a úctou k hlasu občanov to prijímam a úprimne držím palce novému premiérovi Slovenskej republiky,“ uviedol.

Zdroj: FB/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

Svet ide ďalej, tvrdí Hipš

Juraj Hipš priznáva, že tieto slová sa mu nepíšu ľahko, lebo skončili tesne pred bránami parlamentu. „Také je rozhodnutie voličov a treba ho s pokorou prijať. Verím, že demokratická opozícia zloží vládu, kde bude vzdelávanie skutočne prioritou,“ skonštatoval.

Zdroj: FB/Juraj Hipš - SPOLU zlepšíme školstvo

Je mi neskutočne ľúto, ako to dopadlo, dodáva Šimečka

Europoslanec za PS Michal Šimečka povedal, že si vážia podporu a nevzdávajú sa.

Zdroj: FB/Michal Šimečka - Progresívne Slovensko

PS-Spolu podľa zverejnených neoficiálnych výsledkov získala 6,96 percenta hlasov, čo jej ako koalícii na mandát do parlamentu nestačilo. Potrebovala získať minimálne 7 percent.