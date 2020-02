VOĽBY 2020 Boris Kollár je nervóznejší ako počas minulých parlamentných volieb

„Nemyslím si, že nervozita bude menšia ako pred štyrmi rokmi, pretože vtedy sme urobili všetko, čo sme mohli, Neočakávali sme taký dobrý výsledok a dnes ho očakávame, a preto sme o to viac nervózni, lebo máme väčšiu zodpovednosť,“ povedal s tým, že na kampani sa podieľali tisícky členov a sympatizantov hnutia Sme rodina, voči ktorým dnes cíti zodpovednosť.

Kollár si myslí, že výsledok volieb sa dá v tejto chvíli ťažko predpovedať, pretože voliči nie sú stáli. „Prvou métou je dostať sa do parlamentu, druhou je urobiť lepší výsledok ako v predchádzajúcich voľbách a potom máme ambíciu mať čo najvyššie percentá, aby sme boli neopomenuteľní v budúcej vláde,“ povedal na ambície jeho hnutia.

Kolár hodil do urny volebný lístok spoločne s deťmi, za čo si vypočul kritiku od niektorých čakajúcich voličov. „Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som urazil tým, že sme to hádzali spolu, ale viete, my sme iní ,my sme rodina a deti to chceli hodiť so mnou,“ zavtipkoval. Zvyšok dňa bude tráviť so svojou rodinou a o 21:00 sa presunie na volebnú noc, ktorú jeho hnutie organizuje na nábreží Dunaja v Au café.

Na Slovensku sa dnes o 7:00 začali desiate parlamentné voľby od Nežnej revolúcie v roku 1989. Rozhodnúť o zložení parlamentu môže približne 4 445 000 voličov. Volebné miestnosti by mali byť otvorené do 22:00. V tohtoročných parlamentných voľbách kandiduje celkovo 24 politických subjektov.