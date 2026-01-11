Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Kedy je prechádzka so psom NEBEZPEČNÁ? Veterinár radí: Ak klesne teplota pod TÚTO hranicu, radšej zostaňte v teple!

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - Zima môže byť pre psov rovnako náročná ako pre nás. Veterinár vysvetľuje, kedy teploty už ohrozujú zdravie psov a ako bezpečne plánovať zimné prechádzky.

S príchodom januárových mrazov je dôležité myslieť nielen na seba, ale aj na svojich štvornohých spoločníkov. Sneh už pokryl niektoré časti Spojeného kráľovstva a teploty klesajú, čo môže predstavovať vážne riziko pre psy, ak sa nevenuje dostatočná pozornosť ich bezpečnosti.

Veterinár Dave, hovoriaci za Pet Health Club, odporúča sledovať teplotu a prispôsobiť prechádzky aktuálnym podmienkam. „Teplota okolo 15 °C je ideálna na prechádzku. Pri 7 až 4 °C je to stále bezpečné pre väčšinu psov, ale malé plemená, šteniatka alebo psy s tenkou srsťou môžu potrebovať kabát,“ upozorňuje.

Ide už o potenciálne život ohrozujúce podmienky

Ako teploty klesajú, zvyšuje sa aj riziko, informuje portál Mirror. Pri 4 až -1 °C by majitelia mali byť opatrní s krátkosrstými, malými, staršími alebo mladými psami a obmedziť dĺžku prechádzok. Pri teplotách od -4 do -9 °C ide už o potenciálne život ohrozujúce podmienky, najmä ak je pes mokrý. Pod -12 °C sa vonkajšie aktivity odporúčajú len na rýchle potreby.

Veterinári zdôrazňujú, že bezpečnosť psa závisí nielen od teploty, ale aj od jeho plemena, veku, zdravotného stavu a vonkajších podmienok vrátane vetra. Malé psy, šteniatka a seniori by mali zostať doma alebo sa pohybovať iba krátko, zatiaľ čo väčšie psy s hustou srsťou zvládnu miernejšie mrazy. Praktické kabáty a topánky môžu výrazne znížiť riziko podchladenia.

Plánovanie zimných prechádzok so psom si vyžaduje zodpovedný prístup. Dôkladná ochrana, sledovanie prejavov chladu a vhodné oblečenie môžu zabezpečiť, že prechádzky zostanú bezpečné a príjemné pre vás aj vášho štvornohého miláčika.

