Snehová KALAMITA na severe Slovenska: Pre celý okres Čadca vyhlásili MIMORIADNU situáciu!

(Zdroj: Facebook/Mesto Čadca)
ČADCA - Prednosta Okresného úradu v Čadci Peter Rusnák vyhlásil v nedeľu od 19.00 h mimoriadnu situáciu pre celý okres Čadca. Dôvodom je snehová kalamita.
„Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku vykonávaním záchranných prác,“ uvádza sa vo vyhlásení. Na ohrozenom území nariaďuje okresný úrad účelne využívať všetku dostupnú techniku pre vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky.