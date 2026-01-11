Už onedlho spoznáme víťazov prestížneho ocenenia: Zlaté glóbusy majú NOVÚ kategóriu

BEVERLY HILLS - V Beverly Hills odovzdajú v noci na pondelok stredoeurópskeho času druhé najdôležitejšie americké filmové a televízne ceny po Oscaroch. Favoritom 83. ročníka Zlatých glóbusov je s deviatimi nomináciami politický komediálny triler „Jedna bitka za druhou“ režiséra Paula Thomasa Andersona s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe, informuje TASR podľa správ tlačových agentúr AP, DPA a AFP.
Triler je nominovaný okrem iného v kategóriách najlepší film a najlepšia réžia, ako aj v hereckých kategóriách (Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylorová, Chase Infinitiová). O Zlatý glóbus zabojuje aj v kategórii najlepšia filmová komédia či muzikál s filmami ako „Veľký Marty“ s Timothéem Chalametom či „Bugonia“ s Emmou Stoneovou v hlavných úlohách.
Osem nominácií získala nórska rodinná dráma „Citová hodnota“ dánsko-nórskeho režiséra Joachima Triera, nasledujú upírska dráma „Hriešnici“ so siedmimi a literárna adaptácia „Hamnet“ so šiestimi nomináciami. Päť nominácií má muzikál „Čarodejka: Druhá časť“. Navzdory komerčnému úspechu nezískalo pokračovanie muzikálového trháku nomináciu v kategórii najlepšia filmová komédia či muzikál, v ktorom si Ariana Grandeová a Cynthia Erivová zopakovali svoje úlohy Glindy a Elphaby. Takisto päťkrát je nominovaný horor „Frankenstein“ režiséra Guillerma del Tora.
V kategórii najlepší cudzojazyčný film sú nominované snímky Drobná nehoda (Irán/Francúzsko/Luxembursko), Nie je iná možnosť (Južná Kórea), Tajný agent (Brazília), Citová hodnota (Nórsko), Sirat (Španielsko) a Hlas Hind Radžab (Tunisko). V televíznych kategóriách vedie so šiestimi nomináciami seriál „Biely lotos“, sociálna satira o zamestnancoch a dovolenkároch fiktívneho hotelového reťazca. Ďalšími favoritmi sú miniséria „Adolescent“ s piatimi nomináciami, ako aj kriminálno-komediálny seriál „Iba vraždy v budove“ a sci-fi seriál „Oddelenie“, ktoré majú po štyri nominácie.