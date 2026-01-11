Tisíce ľudí si v Berlíne pripomenuli zavraždené komunistické ikony: Prišlo okolo 8-tisíc ľudí

BERLÍN - V nemeckom hlavnom meste Berlín sa v nedeľu konal pochod tisícok ľudí na pamiatku Rosy Luxemburgovej a Karla Liebknechta, viac ako sto rokov po zavraždení týchto dvoch komunistických vodcov. Hovorca berlínskej polície Florian Nath uviedol, že na pochode sa zúčastnilo približne 8000 ľudí, ktorých monitorovalo 500 policajtov, informuje agentúra DPA.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov zhromaždenie „prebehlo bez väčších incidentov“, uviedol Nath. Osem ľudí bolo zadržaných pre podozrenie z používania symbolov protiústavných a teroristických organizácií, kladenie odporu voči príslušníkom bezpečnostných zložiek a urážlivé správanie, uviedla berlínska polícia na sociálnej sieti X s tým, že jeden kolega utrpel zranenia.
Vedenie strany Ľavica (Die Linke) položilo červené karafiáty k socialistickému pamätníku na cintoríne Friedrichsfelde vo východnej časti Berlína. Na podujatí sa zúčastnili predsedovia strany Ines Schwerdtnerová a Jan van Aken, ako aj hlavná kandidátka strany na voľby do berlínskeho parlamentu Elif Eralpová. Nemecká ľavica považuje Luxemburgovú a Liebknechta, ktorí založili Komunistickú stranu Nemecka (KPD), za mučeníkov.
Začiatkom januára 1919 revolučný výbor pod vedením Liebknechta vyhlásil vládu sociálneho demokrata Friedricha Eberta za zvrhnutú. Došlo k masovým demonštráciám a ľavicové povstanie, známe ako Spartakovské povstanie, bolo potlačené. Luxemburgová a Liebknecht sa skrývali, ale 15. januára 1919 ich objavili a zatkli členovia pravicovej domobrany.
Dvojicu odviedli a vypočúvali. Vojáci neskôr zastrelili Liebknechta v berlínskom parku Tiergarten. Luxemburgovú zastrelili v aute a jej telo hodili do Landwehrského kanála, kde bolo nájdené až koncom mája 1919. Po celé desaťročia ľudia kladú vence a červené karafiáty na hroby oboch vodcov vždy druhú januárovú nedeľu.