VOĽBY 2020 Politická mapa po voľbách: Vzostupy a pády OĽaNO a Smeru, prekvapenie na treťom mieste

Ako rozhodovali okresy a jednotlivé obce? To je presne otázka na štatistický úrad, ktorý svoje bohaté údaje zdieľa už od včerajšieho večera, kedy postupne sčítaval jednotlivé výsledky. V súčasnosti už by mali byť zrátané všetky volebné zápisnice a my sa tak môžeme pozrieť na hlavné bašty strán v krajine. Volebnú mapu si môžete aj manuálne pozrieť na našom webe.

Pri prvom pohľade je jasné, že OĽaNO víťazilo na prevažnej väčšine Slovenska Zdroj: volbysr.sk

Ako sú na tom najväčšie mestá?

V prípade volebnyćh preferencii sme sa pozreli aj na najväčšie slovenské mestá. Začíname Bratislavou. Je zjavné, že v Bratislave si napríklad Smer-SD nevedie dlhodobo úspešne, iné to nebolo ani vo voľbách 2016, kedy by Smer dokonca ani nevyhral voľby. Bratislava ho s 11,53 percentami posadila na štvrtú priečku. Očakávaný je ale percentuálny zisk koalície PS/Spolu, ktorý predstavuje až 16,22, čo znamená, že ak by o voľbách rozhodovala len Bratislava, koalícia sa pohodlne dostane do parlamentu. Neplatí to však napríklad pre KDH alebo ĽSNS.

Bratislava Zdroj: volbysr.sk

Kotlebovci na východe balancujú na hrane

Pokračujeme do Košíc, kde by si doteraz vlády Smer polepšil o pár percent, no stále za OĽaNOm zaostáva o viac, ako 10 percent. PS/Spolu by sa do parlamentu dostala s miernym náskokom. Je však zaujímavé, že práve na východe by v srdci Košíc Kotlebovci-ĽSNS balancovali na hranici zvoliteľnosti. Ani v Košiciach by si však nepolepšilo už zmienené KDH.

Košice Zdroj: volbysr.sk

Prešov by poslal do parlamentu aj PS/Spolu

Zhovievavejší k Smeru je aj tretie najväčšie mesto na Slovensku, Prešov. Smer by tu za OĽaNO zaostával "len" o desať percent. Tu sa však pozícia KDH výrazne mení a hnutie by dosiahlo až 8 percent, čo znamená pohodlný parlament. Umocnená je tu aj strana Mariana Kotlebu, no naopak pod priemerom zaostáva PS/Spolu a ružové by to nebolo ani pre SaSku.

Prešov Zdroj: volbysr.sk

Smer je z veľkých miest najsilnejší v Žiline

Sever Slovenska favorizuje Smer najviac, svedčí o tom štatistika mesta Žilina. Ficova strana v ňom prekračuje 21 percent, no stále nedobieha Matoviča tak, aby voľby vyhrala. Silneší sú tu aj Kotlebovci-ĽSNS či Sme rodina. V parlamente by sa dokonca ocitla aj vládna SNS, no je to jediné väčšie mesto, v ktorom by uspela.

Žilina Zdroj: volbysr.sk

Prekvapenie v Bystrici

Situácia je mierne odlišná v Banskej Bystrici, rodisku Petra Pellegriniho, kde síce stále vyhráva OĽaNO, no Smer potvrdzuje pozíciu cez 20 percent. Zaujímavejší je však fakt, že tu má svoje miesto aj PS/Spolu, ktorá sa v kampani prezentovala aj bojom proti extrémizmu v uliciach. Kotlebovci napriek tomu v Banskej Bystrici nedosahuju svoj "výkon bašty" a ich sila sa vyšpĺhala na 7,57 percent.

Banská Bystrica Zdroj: volbysr.sk

Hlavní žraloci na mape Slovenska

V poslednej kapitole sa pozrieme na to, kto mal v konkrétnych okresoch najväčšie zastúpenie spomedzi strán. Už mapa na vrchu článku predpovedá, že tieto priečky si delí OĽaNO a Smer. Prekvapenie sa ale koná na treťom mieste. Najväčšiu podporu voličom totiž nečakane nepreukázala žiadna zo strán nad 5 percent, ale Maďarská komunitná spolupatričnosť.

MKO-MKS Zdroj: volbysr.sk

Najsilnejší mandát strane chceli odovzdať predovšetkým v okrese Dunajská streda, a to 43,01 percent voličov.

Pri doteraz vládnom Smere je pri zbežnom pohľade na mapu každému jasné, že strana získavala predovšetkým na severovýchode Slovenska. Najviac to bolo vo východnom okrese Medzilaborce so ziskom 34,22 percent. Dá sa teda potvrdiť, že Smer si utvrdzuje svoju pozíciu "bašty" na východe a severovýchode Slovenska.

Smer-SD Zdroj: volbysr.sk

Prechádzame plynule na víťazov volieb, ktorým je hnutie OĽaNO. Strana akoby kopírovala Smer, len zrkadlovo. Ich najväčší volebný zisk je totiž na presne opačnom konci mapy Slovenska a síce v okrese Skalica so ziskom 38,69 percenta. Matovičovo hnutie má tiež silné pozície v Trnave, Košiciach, Kežmarku či Námestove.