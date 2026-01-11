Beauty Ball už sladší ani nemôže byť: O týchto dezertoch sa vám bude aj snívať!

BRATISLAVA - Na jednom konci sveta zasnežený Omsk na Sibíri, na druhom konci zimná Bratislava a hrad, kde sa chystá najprestížnejší ples sezóny. Pri tom všetkom bude stáť i Jana Asherson – žena, ktorá dnes so svojím tímom pripravuje pre Beauty Ball 2026 približne 600 dezertov, makrónkové stanice a torty, ktoré skôr pripomínajú sochy než zákusky.
Príbeh spojenia Asheri a lekárky Aleny Pallovej nezačal pri veľkom stole s rozpočtom, ale pri súkromných objednávkach. „Naša spolupráca sa vznikla celkom prirodzene – súkromnými objednávkami pre Alenu Pallovú, bez veľkých plánov či očakávaní,“ spomína Jana. „Od začiatku medzi nami fungovala dôvera, cit pre detaily a tvorivá sloboda, ktorú nám Alena dávala pri realizácii svojich nápadov.“
Postupne sa z klientky stala partnerka, ktorá na Asheri „nedá dopustiť“ ani v súkromí. „Keď si Asheri vyberie človek s takým citom pre vkus, krásu a detaily, nejde o prestíž, ale o dôveru – v to, ako cítime chuť, estetiku a ako pracujeme,“ vysvetľuje Jana. „Dezerty nevnímame len ako produkt. Budú prirodzenou súčasťou atmosféry podujatia.“ Keď prišla reč na Beauty Ball 2026, nebol to „ďalší projekt“, ale nenásilný krok – posunúť sa od súkromných osláv k večeru, kde bude sladký stôl jedným z vrcholov programu.