Dankov Janko bráni svoj imidž drsňáka a pózy so zbraňami: Vraj je len oddaným bojovníkom proti fašizmu

Minulý týždeň ľudí na sociálnych sieťach pobúrila jeho fotografia so zbraňou a komunistickými symbolmi, o ktorej sme informovali aj my. Následne zverejnil Rohár v reakcii na náš článok niekoľko nenávistných príspevkov na sociálnej sieti, v ktorých sa obhajoval. Bol útočný a dokonca sa vyhrážal právnymi krokmi. Rohára najviac rozčúlila fotografia s Mazurekom, ktoré sme v článku pripojili k ďalším. Emotívnu reakciu obhájil tým, že proti Mazurekovi vždy bojoval. Neskôr zareagoval aj na ďalšie otázky.

Komunistické symboly

Rohár vzbudil záujem i pohoršenie ľudí fotografiou, na ktorej stojí so zbraňou a za ním je vyvesená vlajka s komunistickými symbolmi. „Vlajka Sovietskeho zväzu sa v kontexte druhej svetovej vojny a porážku fašizmu považuje sa za symbol Víťazstva nad fašizmom. Fotografia, ktorú mi slniečkári a rusofóbovia vyčítajú pochádza z osláv Dňa víťazstva nad fašizmom,“ uviedol pre Topky. „Vždy si budem ctiť hrdinských vojakov Červenej armády a obete, ktoré priniesli preto aby sme mohli žiť v slobode. Uvedomte si, že bez nich by ste tu neboli ani Vy ani ja,“ napísal.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Rohára sa zastal aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. „Tá „vyvesená vlajka s (akože) komunistickými symbolmi“ je štandarda, ktorá je „len“ symbolom víťazov nad fašizmom. Toto ňou Ján Rohár, ako člen SZPB, preukazuje!“ Hoci po druhej svetovej vojne práve vďaka víťazstvu nad fašizmom dostali komunizmus i jeho symboly šancu rozvinúť sa do podoby s ľudskou tvárou, nasledujúce desaťročia ich opäť dostali na inú úroveň a dnes sú vnímané v negatívnom svetle.

Kosák a kladivo na červenej vlajke alebo v červenej hviezdici symbolizuje pre mnohých neľahké obdobie totalitného režimu. Po štyridsaťročnej vláde jednej strany vyšli v roku 1989 do ulíc tisícky študentov a ľudí, pre ktorých tento režim symbolizoval to prehnité v krajine. Komunistický režim po roku 1989 padol na Slovensku aj v Česku.

Názor premiéra je pre mňa irelevantný

Kosák a kladivo v červenej hviezdici dostal do daru od Roberta Fica aj kontroverzný poslanec Smeru Ľuboš Blaha. Nie je žiadnou novinkou, že poslanec Blaha silno inklinuje k bývalému režimu. Jeho dar vtedy pobúril viacerých poslancov. Od Blahu a jeho vyjadrení sa dištancovala aj Slovenská akadémia vied i rektorka policajnej akadémie. Jeden z poslancov OKS na neho dokonca za tento status podal trestné oznámenie. „Týmto žiadam o preverenie podozrenia, že mohlo prísť k spáchaniu trestného činu Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd,“ píše sa v texte trestného oznámenia.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Jeho vyjadrenia proti Európske únii kritizoval aj súčasný premiér Peter Pellegrini na jednom zo zasadnutí výboru pre európske záležitosti, ktorému Blaha šéfuje. „Čítam aj statusy, ktoré sú nenávistné, alebo veľmi kritické k Európskej únii od najvyšších predstaviteľov výboru pre európske záležitosti. Ak niekto má taký zásadný problém, že Úniu nazve bandou lúzrov, že je antiľudská, antisociálna, antineviemaká vec, tak potom radšej treba zvážiť, či človek chce zostať vo výbore pre európske záležitosti,“ povedal v máji minulého roka premiér. „Čo sa týka pána Blahu, určite odsudzujem mediálny lynč voči jeho osobe. Názor premiéra Pellegríniho, ktorý odmieta ukončiť rokovania s Američanmi o základniach je pre mňa irelevatný,“ komentoval Rohár.

Som rád, že SNS bojuje za to, aby členom klubu ostali práva na zbrane

Okrem komunistických symbolov, ktoré boli na fotografii, držal v ruke Rohár aj zbraň alebo jej atrapu. Na sociálnej sieti Rohár na niekoľkých fotografiách pózuje aj s ďalšími zbraňami. „Áno, som zberateľ a fanúšik klubov vojenskej histórie,“ uviedol. „Pravidelne sa zúčastňujem ich akcií, zopár fotiek pochádza priamo odtiaľ. Som veľmi rád, že SNS bojuje za to, aby členom klubu ostali práva na ich zbrane,“ uviedol. Na otázku, či je podľa neho v poriadku propagovať zbrane na sociálnej sieti priamo neodpovedal.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Noční vlci

Okrem iného sa v príspevku z júla 2018 venova aj Nočným vlkom, kontroverznému ruskému motorkárskemu klubu, ktorý riadi priateľ Vladimira Putina a je podporovaná Kremľom. Neradil im použiť zbraň, ale vec, ktorá je presne určená na rušenie signálu dronu a využíva sa na obchranu letísk. „Upozorňujem na to, že redaktori rádia Slobodná Európa konali pri použití drona proti Nočným vlkom v rozpore so zákonom,“ komentoval Rohár.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Redaktori Slobodnej Európy sa v v júli 2018 dostali do konfliktu s majiteľom pozemku Jozefom Hambálkom, ktorý Nočným vlkom založil „európsky štáb“ vo svojom oplotenom areáli pri Dolnej Krupej. Redaktori pomocou dronov zhotovili zábery, na ktorých bolo vidno, že v sídle majú bojovú techniku, čo vyvolalo vlnu kritiky aj smerom k bezpečnostným zložkám štátu.

Hambálek na miesto privolal policajtov a redaktorovi sa vyhrážal. „Tu stoj! Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň! Tu stoj," povedal podnikateľ podľa vtedy zverejneného zvukového záznamu na kanáli Youtube Free Europe/Radio Liberty. Ani jedna zo strán vtedy nechcela podať trestné oznámenie. S otázkami, v akom štádiu je prípad sme oslovili trnavskú políciu.

USA a americké základe

„Čo sa týka amerických základní môj názor kopíruje názory a postoje vedenia SNS. Odporúčam video pána Machalu,“ napísal Rohár. Líder SNS Andrej Danko minulý rok hrozil odchodom z vlády, ak by Slovensko prijalo peniaze z USA na armádu. „Vaše tvrdenie, že som naznačil, žeby Američania spôsobili na Slovensku to čo v Iraku je nepochopenie mojich slov, avšak neverím, že nerozumiete, čo som presne myslel, keď som povedal, že im "podáme prst a oni zoberú celú ruku.",“ reagoval Rohár.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

„Čo sa týka USA, odsudzujem každé porušunie medzinárodného práva, každú vraždu či zločin proti ľudskosti bez ohľadu na to, kto za tým je. V medzinárodných vzťahoch mi vadí uplatňovanie dvojakých metrov,“ uviedol.

Konšpirácie

Okrem Blahu odporúča Rohár sledovať aj Lukáša Machalu, ktorý je tiež známy šírením konšpiračných myšlienok, a web Hlavné správy. „Konšpiračný web neviem čo znamená, ale Topky by som tam zaradil skôr ako Hlavné správy. Pána Machalu si veľmi vážim, je to vzdelaný človek, syn veľkého národniara Drahoslava Machalu a som hrdý, že som na jednej kandidátke s ním,“ uviedol. Machala v minulosti skončil na na poste šéfa služobného úradu na rezorte školstva, pretože odmietal podpisovať zahraničné pracovné cesty do Bruselu.

Podľa jedného z prepisu komunikácie medzi Marianom Kočnerom, obžalovaným z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, a podnikateľom Norbertom Bödörom z aplikácie Threema mal mať Kočner podiel vo vlastníctve dezinformačného webu Hlavné správy.

V kontexte tejto komunikácie z aplikácie Threema o tom písal minulý rok Denník Postoj. Kočner už v roku 2017 na tlačovej konferencii hovoril o tom, že začne zverejňovať kompromitujúce materiály ohľadom novinárov pôsobiacich v populárnych slovenských redakciách. V septembri toho istého roku sa dokonca Kočner telefonicky vyhrážal nebohému novinárovi Jánovi Kuciakovi. Témy sa vtedy chytil aj spomínaný dezinformačný web, ktorý článok otitulkoval "Kočner pohrozil presstitutovi z Aktualít: Začnem sa zaujímať o tvojich rodičov a rodinu". Titulok k stále nestiahnutému článku je už dnes v inej podobe.

Hodnoty a Saddám Husajn

Okrem toho mal na sociálnej sieti aj selfie so Saddámom Husajnom. „Nepatrím k obdivovateľom Saddáma Husajna, napriek tej selfie z môjho FB. Fotka pochádza z britského vojenského múzea v Londýne a považujem ju skôr za recesiu. Nepokladám za vhodné tieto vaše účelové útoky cez fotky vytrhnuté z kontextu,“ napísal.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

„Verte, že ak budete veľmi hľadať nájdete rôzne zaujímavé fotky na mojom účte. Som známy tým, že veľa cestujem a fotím sa na rôznych miestach a určite s tým neprestanem ani keby ste zverejnili 100 očierňujúcich článkov. Človek si totiž musí stáť za svojim názorom a hlavne v dnešnej dobe neustupovať médiam, ktoré neslúžia slovenkým, ale cudzím záujmom,“ myslí si Rohár.

„Pri vytváraní môjho hodnotového rámca ma motivujú veľké osobnosti našich dejín, obzvlásť Ľudovít Štúr a Alexander Dubček, nakoľko časť mojej rodiny pochádza z ich rodiska Uhrovca. Takisto mám veľmi silné antifašistické hodnoty, ktoré v ku tejto časti Slovenska patria. Každý rok sa zúčastňujem osláv SNP na Jankovom vŕšku,“ dodal.