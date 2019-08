Komunikácia z THREEMY: Hlavné správy, Daňo a Netky robili špinavú propagandu pre Kočnera

Web Hlavné správy a Martin Daňo sa spomínajú aj v komunikácii z mobilnej aplikácie Threema, ktorú zverejnil DenníkN. Okrem nich je v správach spomenutý aj portál Netky, ktorý vlastní podnikateľ zo Sládkovičova Peter Vince, ktorý bol aj jeho viceprimátorom.

Kočner písal Zsuzsovej o protestoch a o tom, že v uliciach bolo len 2,5 percenta oprávnených voličov. Rovnakú rétoriku má aj Ľuboš Blaha, ktorý cez sociálne siete útočí na novinárov, na opozíciu a prezidenta a často jeho myšlienky zdieľajú konšpiračné Hlavné správy. Blaha rovnako podporil Daňa pri kandidatúre na prezidenta.

Zdroj: Hlavné správy

„Kukni, čo som vymyslel. Zajtra k tomu vyjde komentár v Hlavných správach a na Netkách. A to som dal do tabuľky prehnané (dvojnásobné) počty. A vidíš aká pi** nič to bolo. Celé ich protesty. Pôjde to aj do TA3. A takto to ľudia POCHOPIA. Jednoduché a prehľadné. AVE Ja.“ napísal Kočner svojej volavke 10. marca 2018.

Alena Zsuzsová odpísala: „Ja sa z teba poj***. pi** ešte nakoniec ty budeš ten, kto im zachráni riť.“ On reagoval: „A dám reklamu Hlavné správy aj na budovu Technopolu. Slniečkárov dzigne.“

Hlavné správy aj Netky zverejnili, presne tak, ako Kočner čakal, článok prebratý z portálu Datel.sk, ktorý spravuje Peter Tóth. Práve Tóth poskytol Kočnerov mobil vyšetrovateľom. Urobil však až päť mesiacov po vražde novinára Jána Kuciaka.

Rozhovor s Kočnerom

Mariana Kočnera často obhajovala dvojica Daňo a Vasky. Po vražde Kuciaka s ním dokonca spravili "Prvý povražedný rozhodovor", kde mu dali priestor na to, aby nadával novinárom. Vasky s Daňom sa na tom náramne zabávali a k nadávkam sa s radosťou pridali.

Zdroj: Reprofoto/Youtube

Daňo s Vaskym boli minulý rok v lete aj na Najvyššom súde, odkiaľ zobrali Kočnera do väzby v kauze falšovania zmeniek. Na súde ho volali "pán Kočnerík" a cez videá odkazovali, že "všetci sa dosmejeme, keď Kočnera oslobodia".

DenníkN Daňo napísal, že od Kočnera nebral žiadnu finančnú kompenzáciu, že rešpektuje prezumpciu neviny a že ho neoznačujú ako novinára. Rovnako spochybnil aj pravosť komunikácie.

„Keby sme aj pripustili, že to písal on, tak sa ohradzujem voči tomu, že ma klamlivo uvádzate ako „spolupracovníka” pána Kočnera, nakoľko išlo o riadnu novinársku činnosť,“ napísal Daňo. Spoluprácu s Kočnerom odmietli aj Hlavné správy.

Dlhý Maznák

Kočner mal písať aj podpredsedovi parlamentu Martinovi Glváčovi. Mal od neho chcieť, aby pomohol rozšíriť správy o protestoch. V komunikácii so Zsuzsovou ho prezývali Dlhý, zrejme pre jeho výšku.

Zsuzsová si mala vymieňať pikantné správy s Martinom Glváčom Zdroj: SITA/Diana Černáková

S Glváčom si mala Zsuzsová vymieňať aj erotické fotografie a správy. V telefóne ho mala uloženého ako Maznák. Aj Glváč odmietol to, že by Kočnerovi pomohol.