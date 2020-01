Danko má na kandidátke TOP skvost, volá sa Janko! Drsňák so samopalom, selfie so Saddámom aj milovník ZSSR

Ján Rohár je 23-ročným študentom medzinárodných vzťahov, má bakalársky titul a je kandidátom za stranu SNS v tohtoročných parlamentných voľbách. Na sociálnych sieťach ľudí zaujal fotografiou, na ktorej drží zbraň (alebo jej atrapu) a za ním je vyvesená vlajka s komunistickými symbolmi.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Zbraň, komunistický symbol a konšpirácie

Práve to ľudí na sociálnej sieti pobúrilo. Okrem toho sa však fotil aj s niekoľkými členmi SNS vrátane ministerky školstva Martiny Lubyovej, šéfa rezortu obrany Petra Gajdoša či s lídrom strany Andrejom Dankom. Okrem toho si zdieľa statusy známeho milovníka konšpirácií Lukáša Machalu, kontroverzného politika Smeru Ľuboša Blahu i konšpiračný web Hlavné správy.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Fotí sa s Milanom Mazurekom a jasne prejavuje svoj postoj proti Spojeným štátom. „Po tomto vyhlásení nikto normálni nemôže podporovať vybudovanie amerických základní alebo skladov na Slovensku. Kde je teraz Klus? Bude aj toto obhajovať?“ napísal na Facebooku na adresu vyjadrenia Donalda Trumpa k situácii na Blízkom východe. Kiska bol podľa neho ako prezident zbabelec a na jeho profile nechýbala ani selfie so Saddámom Husajnom.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Odporúčanie pre Nočných vlkov

Rohár je predsedom Miestnej organizácie SNS v Senci, ktorá jeho kandidatúru podporila. „Konštatujeme, že tieto voľby budú pre Slovensko zlomové a preto urobíme všetko pre úspech skutočných národných a vlasteneckých síl!“ uviedla na sociálnej sieti miestna organizácia. Okrem toho bol na trojmesačnej stáži rezortu zahraničných vecí, pôsobí v Matici slovenskej a v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Nejaké to odporúčanie mal aj pre Nočných vlkov, kontroverzný ruský motorkársky klub, ktorý riadi priateľ Vladimira Putina. „ Ako sa teraz každý deň spomínajú drony a ich nelegálne používanie zo strany protiruských aktivistov z Rádia Slobodná Európa, spomenul som si na technologickú výstavu v Číne. Odporúčam Nočným vlkom zaobstarať si túto vecičku a starosti s dronmi budú raz a navždy minulosť,“ napísal ešte v roku 2018 na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

SNS založila Slovensko!

Rohár zverejnil na YouTube video, v ktorom svoju kandidatúru oznámil. Podľa neho je SNS tou najlepšou stranou. „SNS defacto založila Slovensko,“ povedal na úvod. „Mám tú česť oznámiť vám, že v týchto voľbách naozaj kandidujem a uchádzam sa o vašu dôveru,“ povedal. Rohár študuje medzinárodné vzťahy a vo videu predstavil aj základné body, s ktorými ide volieb. Odsúdil útok Američanov na iránskeho generála Kásema Sulejmániho.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár

Situáciu na Slovensku prirovnal ku konfliktu na Blízkom východe

„Do Iraku ho nalákal Donald Trump, ktorý sľuboval, že sa ide rokovať o znižovaní napätia. Nalákal ho a dal ho zabiť,“ povedal a prirovnal to k politickej situácii na Slovensku. „Na Slovensku sú ľudia, bohužiaľ, je ich v slovenskej politike veľa a majú veľký mediálny vplyv, ktorí by chceli na Slovensku americké vojenské základne. Keby sa to stalo, dopadli by sme ako v Iraku,“ povedal a odsúdil možnú prítomnosť amerických vojsk na Slovensku. „Jedinou voľbou je SNS! Vedela sa postaviť Kiskovi, Lajčákovi, súčasnému premiérovi,“ uviedol.

Zdroj: Facebook/Ján Rohár