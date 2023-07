Vzbura vo zväze antifašistov: Spoločné fotky členov Republiky s vedením? Neprijateľné! Prichádza vyhlásenie ako hrom

Signatári výzvy chcú, aby sa spolok nespreneveril svojmu prvotnému účelu. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Michal Svítok, Pavol Zachar, Branislav Račko)

BANSKÁ BYSTRICA - Už dávno nebola predvolebná situácia taká napätá, ako je tomu pred predčasnými parlamentnými voľbami 2023. Dusnú atmosféru ešte umocňuje to, že sa politici navzájom označujú za extrémistov, mafiánov či fašistov. Verejnosť si už skôr mohla všimnúť, že kontroverzné hnutie Republika sa dlhšie chváli tým, že má najviac členov v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov (SZPB), čo im vraj zaručuje ako dôkaz to, že viac nie sú extrémistickou stranou, na rozdiel od minulosti v ĽSNS. Práve členstvo niektorých ľudí, či spoločné fotky s vedením SZPB sú veci, ktoré vo vnútri zväzu vytvárajú napätie, a dokonca prišlo vyhlásenie. Už sa aj hovorí o snahe vylúčenia známeho poslanca Miroslava Suju z tohto spolku. Medzi signatármi vyhlásenia sú zvučné mená!

Nespokojnosť s vedením je zjavná vo vnútri, aj navonok

O vzbure vo zväze píše Denník N. Jeho budúcnosti sa teraz vo vnútri zjavne intenzívne hovorí. Hlavne čo sa týka personálneho obsadenia. Nie len vo vnútri, ale aj na facebookovej stránke SZPB to vrie. Pod príspevkami sa množia nespokojné komentáre s tým, ako sa členovia zväzu fotili s predsedom Republiky Milanom Uhríkom, bývalým členom ĽSNS. Jeho kolega Milan Mazurek dokonca v minulosti označil Jozefa Tisa ako "jediného slovenského prezidenta", pričom samotný Uhrík sa ešte v roku 2017 nevedel vyjadriť k téme holokaustu lebo "vtedy nežil a nie je historik".

Prišlo razantné vyhlásenie, spreneverili ste sa odkazu protifašistických bojovníkov!

O tom, že ani v samotnom zväze to nie je v úplnom kostolnom poriadku, svedčí aj najnovšie vyhlásenie, ktoré spísali viacerí jeho členovia. "Nové nelegitímne vedenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa spreneverilo odkazu bojovníkov proti fašizmu a nacizmu. Nelegálne si uzurpovali mocenské funkcie na zjazde SZPB, ktorý po formálnej aj obsahovej stránke nezodpovedal základným dokumentom zväzu, čo potvrdilo vo svojom stanovisku aj ministerstvo vnútra," píše sa vo vyhlásení.

Zvučné mená, ktoré vyhlásenie podpísali

To, že ide o skutočne vypätú situáciu, dokladá aj fakt, kto všetko vyhlásenie podpísal. Len v krátkosti spomenieme, že medzi podpismi nájdeme dlhoročného riaditeľa múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva, dlhoročného diplomata a bývalého poslanca NR SR Petra Weissa, bývalého poslanca za Smer-SD Borisa Zalu, preživšieho holokaustu z II. sv. vojny a neurológa Pavla Traubnera, účastníka SNP Bratislava Tvarožeka a ďalších.

Práve im leží v žalúdku spoločná fotografia s Uhríkom. "Takéto konanie je v hlbokom rozpore s naším protifašistickým presvedčením a dôrazne sa od neho dištancujeme. Veríme, že všetci demokraticky zmýšľajúci antifašisti, ktorí si ctia princípy antifašizmu a antinacizmu a sú schopní rozpoznať aj moderné formy neofašizmu a podobných extrémov, nás v úsilí o zmenu orientácie SZPB podporia," píšu signatári vyhlásenia.

Riadnym členom Republiky je vraj len Suja, skončí ako člen?

Ďalším faktorom je, že to bol práve Uhrík, ktorý sa pri každej mediálnej príležitosti chváli tým, že práve Republika má najviac členov SZPB. Riadnym členom zväzu však podľa údajov organizácie je len poslanec Miroslav Suja. Prijatý do SZPB bol len tento rok, a to v základnej organizácii v Detve. Členstvom sa chválil aj v životopise na oficiálnom webe Republiky.

Situácia je vážna, pretože súčasné vedenie podľa Denníka zvažuje, či Sujovo členstvo zruší. Stanovy hovoria o tom, že to môže urobiť základná organizácia alebo vyšší orgán zväzu, ktorým je oblastný výbor alebo ústredná rada. Člen však najskôr tieto stanovy musí porušiť, aby sa mu odobralo členstvo. Takým porušením je napríklad odsudzovanie a odmietanie všetkých snáh „o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj snahy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov,".