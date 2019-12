Blaha dostal od Fica symbol totality! Šťastný poslanec narazil: Pobúrená SAV aj trestné oznámenie

BRATISLAVA - Kontroverzný poslanec Smeru Ľuboš Blaha včera zverejnil na sociálnej sieti fotku, na ktorej sa pochválil darčekom od šéfa Smeru Roberta Fica. Nebolo by na tom nič výnimočné, pokiaľ by nešlo o symbol totalitnej vlády. Nie je žiadnou novinkou, že poslanec Blaha silno inklinuje k bývalému režimu. Jeho dar pobúril viacerých poslancov, jeden z nich na neho podal trestné oznámenie. Od Blahu sa dištancuje aj Slovenská akadémia vied i rektorka policajnej akadémie.

Ľuboš Blaha zverejnil na sociálnej sieti ďalší príspevok, ktorý okamžite vyvolal vlnu reakcií. Od Roberta Fica dostal k jubileu dar - zlatý kosák a kladivo v červenej hviezdici. Symbol totalitnej vlády. Teraz bude zrejme čeliť trestnému oznámeniu a jeho vyjadreniami bola pobúrená aj Slovenská akadémia vied, ktorej je zamestnancom. Blaha je na sociálnych sieťach mimoriadne aktívny a šíri konšpirácie a nenávistné statusy.

Na Blahu podali trestné oznámenie

Kvôli jeho poslednému príspevku na neho podal trestné oznámenie podpredseda Občianskej konzervatívnej strany Juraj Petrovič, ktorý sa toho času nachádzal v Nemecku. „Poslanec, ktorý sa nemenuje to už definitívne prehnal chválením sa odznakom, ktorý symbolizuje najhoršiu diktatúru na svete. A výkrikmi vrahov kubánskych detí. Takže mi neostalo nič iné, ako to podať aj na neho,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Juraj Petrovič

„Týmto žiadam o preverenie podozrenia, že mohlo prísť k spáchaniu trestného činu Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd,“ píše sa v texte trestného oznámenia. „K naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti s uverejnením vyjadrenia a fotografie poslanca NR SR Ľuboša Blahu na jeho stránke na sociálnej sieti.“ Z vyjadrenia Ľuboša Blahu je podľa Petroviča zrejmé, že prejavuje sympatie ku komunistickému hnutiu a komunistickej ideológii, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd.

Zdroj: Facebook/Juraj Petrovič

Predmetný status s kosákom a kladivom

„Robert Fico mi dal k 40. narodeninám parádny darček. Čo poviete? Hovorí mi, že minule išiel v Rusku po ulici a odrazu zbadal darček, ako stvorený pre Ľuboša Blahu. Zjavne vie, čo ma poteší. Ďakujem Ti, šéfe, fakt si ma potešil, viva la revolucion,“ napísal Blaha k fotke, na ktorej stojí s Ficom a drží v ruke červenú hviezdu so spomínaným symbolom.

Zdroj: Facebook/Ľuboš Blaha

Zdroj: Facebook/Ľuboš Blaha

SAV sa od Blahu dištancuje

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vyzvalo poslanca Blahu, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV. Zároveň sa dištancovalo od jeho vyjadrení na sociálnych sieťach. Ako informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, predsedníctvo začalo konanie pred etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany Blahu. Zároveň ho vyzvalo, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied, „ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje“.

Predsedníctvo označilo Blahove statusy za dehonestujúce a pre SAV neprijateľné. Ani v jednom bode nenapĺňajú podľa nich obsah činnosti, na ktorú je akadémia zákonom ustanovená. Sú podľa nich tiež v rozpore s Etickým kódexom SAV. Rovnako upozornilo, že nemá dosah na personálnu politiku ústavov. Zároveň ani zamestnávateľ (Ústav politických vied SAV) nemôže s poslancom skončiť pracovný pomer výpoveďou počas celého trvania výkonu verejnej funkcie, keďže má zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna.

K mojej politickej činnosti sa nemajú čo vyjadrovať

Blaha v reakcii tvrdí, že považuje za absurdné, aby sa predsedníctvo vyjadrovalo k jeho poslaneckej činnosti. Blaha nevidí dôvod, aby predsedníctvo zasahovalo do politického zápasu na Slovensku, „tobôž nie v predvolebnej kampani“. „Ak chcú hodnotiť moje vedecké práce, nech sa páči, ale je absurdné, aby sa vyjadrovali k mojej poslaneckej činnosti, je to porušenie akademického poslania, rešpektu k pluralite názorov a je to zjavná snaha o obmedzovanie mojich ústavných práv ako slobodného občana a poslanca,“ vyhlásil. Týmto konaním podľa neho škodí SAV svojej povesti apolitickej inštitúcie.

Od Blahu sa dištancuje aj vedenie policajnej akadémie

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská sa dištancovala od všetkých výrokov poslanca Ľuboša Blahu. Zároveň potvrdila, že Blaha je na akadémii odborným asistentom. Či vyvodí voči zamestnancovi Blahovi zodpovednosť, nie je zatiaľ jasné. V posledných výrokoch útočí Blaha na prokurátora Tomáša Honza, pričom sa podľa kritikov dopustil viacerých klamstiev. Honz dozoruje prípad predsedu Smeru Roberta Fica, ktorého NAKA obvinila pre jeho obhajovanie výrokov odsúdeného bývalého poslanca strany Kotlebovci - ĽSNS Milana Mazureka.

S informáciou, že Blaha je zamestnancom Akadémie PZ, prišla Nadácia Zastavme korupciu. „Myslím si, že u nás pôsobí dva až tri roky na pozícii odborného asistenta na Katedre spoločenských vied, keďže je politológom,“ poznamenala Kurilovská. Dodala, že Blaha sa na pozíciu dostal riadnym výberovým konaním, ktoré musí absolvovať každý pedagóg. Kurilovská je na kandidačnej listine strany Dobrá voľba. „Považujeme za neprijateľné, aby poslanec, ktorý klamstvom útočil na prokurátora, vychovával policajtov,“ uviedla v utorok Nadácia Zastavme korupciu. Vyzvala Kurilovskú, aby akadémia vyvodila voči poslancovi zodpovednosť.

Kritika aj od premiéra Pellegriniho

V máji statusy Ľuboša Blahu kritizoval aj premiér Peter Pellegrini. Predsedovi vlády sa nepozdávalo, že nazval Európsku úniu „bandou lúzrov“ a tvrdil, že ľudia majú únie „dosť“. Podľa Pellegriniho by sa mal takýchto vyjadrení zdržať. „Ako osoba má právo hovoriť, čo si myslí. Ale nemyslím si, že ako predseda európskeho výboru a nominant strany Smer-SD, ktorá podporuje členstvo v únii, by sa mal vyjadrovať takýmto opačným a niekedy až neprístojným spôsobom. Je to cez čiaru,“ uzavrel Pellegrini. Smer-SD však Blahu zaradil na 11. miesto kandidátky do budúcoročných parlamentných volieb.

Vyzývame poslanca Blahu, aby okamžite odišiel zo SAV

Blaha by mal podľa SaS čo najskôr akademickú pôdu opustiť. S vyjadrením SAV sa plne stotožňujú. „Keďže ho však ako poslanca NR SR nemôžu podľa zákona z akadémie vyhodiť, vyzývame Ľuboša Blahu, aby sám dobrovoľne odišiel z Ústavu politických vied a nerobil hanbu akademickej obci,“ uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Strana SaS sa tak pridáva k výzve predsedníctva SAV, ktoré začalo aj konanie pred Etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV. „Netreba však zabúdať, že človek ako Blaha nepatrí nielen do SAV, ale ani do parlamentu,“ uzavrel Branislav Gröhling.