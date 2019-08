Súd v Bratislave sa začal zaoberať prípadom vraždy starčeka: Incidentu predchádzala oslava

"Uvedená trestná vec bola predložená na KS v Bratislave na konci apríla 2019. Pre rozsiahlosť spisu, ako aj závažnosť predmetnej trestnej veci, prebieha aj v tomto čase postupné oboznamovanie sa s rozsudkom okresného súdu a so spisovým materiálom členmi príslušného senátu odvolacieho súdu," uviedol na otázku hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

Gejzu K., obžalovaného z vraždy 75-ročného starčeka, 23. januára senát OS Bratislava IV spod obžaloby oslobodil. Verdikt nebol právoplatný, priamo v súdnej sieni sa voči nemu odvolal prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave. Obžalovaného následne prepustili z väzby na slobodu. Tragická udalosť sa stala v januári minulého roka v jednom z bytových domov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde Gejza K. mal svoju obeť viac ráz zasiahnuť strelami z pištole, ktorú mal v legálnej držbe.

Počas celého dokazovania obžalovaný nerozporoval, že strieľal. Nebolo však preukázané, že by si zbraň zobral, aby spáchal úmyselný a závažný trestný čin vraždy. Incidentu predchádzala oslava, na ktorej sa zúčastnil obžalovaný aj poškodený i ďalšia osoba, ktoré popíjali. Obžalovaný sa mohol cítiť ohrozený zo strany poškodeného.

Obaja mali síce v minulosti spory, ale tie urovnali a naďalej sa stretávali a boli priateľmi. Súd teda kvalifikoval čin nie ako vraždu, ale ako nutnú obranu. Obžalovaný bol v stave rozrušenia, teda sa mohol domnievať, že je ohrozený. Obžalovaný bol v tme (na schodoch bytovky) a bolo preukázané, že naňho spredu zaútočila iná osoba a on potom spadol na schody. Až potom Gejza K. začal strieľať, a to najprv do stropu. Uviedla okrem iného v zdôvodnení verdiktu predsedníčka senátu OS Bratislava IV.

"Žiaden úmysel spôsobiť smrť pána Milana I. som nemal a ani som nemal úmysel ublížiť mu na zdraví. Bola tma a ja som nevedel, kto na mňa zaútočil," povedal v septembri 2018 na úvod procesu obžalovaný Gejza K., ktorý odmietol uzatvoriť dohodu o vine a treste. Polícia obvinila koncom januára minulého roku 68-ročného muža, ktorý mal 25. januára 2018 spáchať približne o 22. h vraždu v jednom z bytových domov na Ulici Milana Marečka v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Zastrelený bol v čase incidentu v štádiu miernej opitosti, k čomu dospela pitva a znalci. V inkriminovaný večer popíjal aj obžalovaný.