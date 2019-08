Po ďalšej streľbe v USA deväť mŕtvych a 26 zranených: VIDEO Vrah zabil aj svoju sestru (†22)

Podľa spravodajského webu BBC strelec okolo 01:00 miestneho času (07:00 SELČ) strieľal pred barom. Najnovšia tragédia sa stala niekoľko hodín potom, čo útočník v obchodnom dome v texaskom El Pase zastrelil 20 ľudí a viac ako dve desiatky ďalších zranil.

Polícia požiadala svedkov incidentu, aby ju kontaktovali. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom ľudia utekajú ulicou, ktorou sa ozývajú desiatky výstrelov.

Jae Williams v rozhovore s BBC povedal, že bol na neďalekom rapovom koncerte, keď dostal pokyn na evakuáciu. "Bol som šokovaný. Všetci sme sa evakuovali rýchlo a bezpečne. Povedali nám, aby sme sa vyhli štvrti Oregon... Keď som išiel okolo, videl som veľa policajtov a sanitiek," doplnil. Na miesto okrem záchranárov podľa BBC prišli tiež agenti FBI.

"Keď vypukla streľba, mali sme v bezprostrednej blízkosti svojich príslušníkov a boli sme schopní rýchlo reagovať a ukončiť to," uviedla daytonská polícia. Streľba sa zrejme odohrala pred barom Ned Peppers, ktorý už prostredníctvom Instagramu oznámil, že všetci jeho zamestnanci sú v poriadku.

Zdroj: Google Street View

Muž, ktorý v nedeľu zastrelil v meste Dayton v americkom štáte Ohio deväť ľudí a najmenej 26 ďalších zranil, mal na sebe nepriestrelnú vestu a k dispozícii zásobníky do zbrane. Nebyť rýchlej reakcie polície, obetí by bolo zrejme viac. Uviedla to na tlačovej konferencii starostka Daytonu Nan Whaleyová.

Podľa nej policajti, ktorí v tom čase v okolí hliadkovali, zastrelili útočníka v priebehu jednej minúty, odkedy začal strieľať. Whaleyová zdôraznila, že "vo štvrti Oregon mohli dnes zomrieť stovky ľudí", ak by polícia nekonala rýchlo.

Connor Betts Zdroj: FB

Portál nytimes.com uviedol, že medzi obeťami okrem strelcovej sestry Megan sú aj Lois Oglesby (27), Saeed Saleh (38), Derrick Fudge (57), Logan Turner (30), Nicholas Cummer (25), Thomas McNichols (25), Beatrice Warren-Curtis (36) a Monica Brickhouse (39).