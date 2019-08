Naše hlavné mesto potrebuje metropolitný inštitút, tvrdí komora architektov

„Bratislava ako metropola štátu potrebuje komplexné pracovisko na tvorbu celomestských koncepcií, na strategické a územné plánovanie alebo prácu s digitálnymi dátami. Máme za to, že takýmto think-tankom má byť podľa predstáv vedenia mesta práve MIB,“ uviedla riaditeľka úradu SKA Viera Hanuláková.

Komora architektov dodáva, že menšie mestá, na rozdiel od väčších, môžu riadiť svoj územný rozvoj aj prostredníctvom hlavných architektov. „Mestá strednej veľkosti (typicky krajské mestá) už na túto vysoko odbornú činnosť potrebujú útvary príslušných špecialistov. Dnešné veľkomestá sú veľmi zložité organizmy a ich účinné riadenie vyžaduje kvalitné podklady pre rozhodovanie,“ dodala Hanuláková.

Inšpiráciou pre vznik MIB bol okrem iných aj Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR), ktorému sa za šesť rokov svojej existencie podarilo zmeniť prístup k mestskému plánovaniu v Prahe, ale taktiež vypracovať viacero dokumentov, ktoré zlepšujú verejné priestranstvá hlavného mesta Českej republiky. „Každe mesto, ktoré sa chce rozvíjať a ostať konkurencieschopné, potrebuje inštitúciu, ktorá sa bude venovať jeho budúcnosti. IPR zmenil nielen prístup k mestskému plánovaniu, ale taktiež pohľad bežného občana tému ako takú. Ako otvorená inštitúcia IPR začal zapájať občanov do mestského plánovania a pýtať sa na ich názor,“ uviedol hovorca IPR Praha Marek Vácha.

Spolupráca IPR a MIB je do budúcnosti podľa Váchu veľmi pravdepodobná a logická. „Už dnes si vymieňame skúsenosti s obdobnými inštitúciami v Brne, Ostrave alebo Karlových Varoch. Konkrétnou témou, ktorú rieši tak Praha, ako aj Bratislava, môže byť využitie brownfieldov (nehnuteľnosť v už urbanizovanom území, ktorá nie je efektívne využívaná, zanedbaná, prípadne kontaminovaná), okolie hlavných vlakových staníc alebo preplnené historické centrá,“ dodal Vácha.

Komora architektov zatiaľ neplánuje spoluprácu s MIB vzhľadom na to, že inštitút vznikol iba v apríli a v súčasnosti je vo svojej transformačnej fáze. „Na úrovni niektorých našich členov a zástupcov MIB sú ale konzultácie,“ dodala Hanuláková. Bratislavský magistrát momentálne hľadá nového šéfa MIB. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do výberového konania najneskôr do 16. augusta 2019.