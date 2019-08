Kosovský Albánec je odsúdený za vraždu krajana: Teraz žiada o obnovu súdneho konania

V roku 2016 trest potvrdil aj Najvyšší súd SR. Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa".

Vokrri počas súdneho konania tvrdil, že na obeť strieľal len v sebaobrane, lebo Vigan Gerguri na neho vytiahol zbraň prvý. Taktiež poukazoval na to, že v období pred skutkom dostával od Vigana a jeho kumpánov výhražné telefonáty a SMS. Na schôdzku s ním išiel údajne v snahe urovnať vzájomný spor.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry naopak argumentoval, že Vokrri si podľa výpovede svedka dopredu zisťoval, kde sa obeť nachádza. Zároveň mal pri sebe zbraň, aj keď ju predtým bežne nenosieval. Prokurátor preto tvrdil, že skutok mal byť kvalifikovaný ako úkladná vražda a nie ako vražda. Podľa policajných vyšetrovateľov bolo dôvodom vraždy vyrovnávanie si účtov z minulosti.

Po incidente bol odsúdený na úteku, zadržali ho v roku 2014 v Slovinsku na základe medzinárodného zatykača. Podľa polície patril do skupiny, ktorá sa zaoberala páchaním majetkovej trestnej činnosti na Slovensku, ale aj v iných európskych štátoch. Skupina podľa zistení polície prepichovala pneumatiky na autách, čím chcela odviesť pozornosť vodičov, aby ich mohli následne okradnúť. Tejto trestnej činnosti sa podľa vyšetrovateľov venovali Vokrri aj jeho obeť.