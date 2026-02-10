VIDEO Marko Kramár sa po nehode pod vplyvom alkoholu ospravedlnil: Priznáva vinu i strach z následkov

BRATISLAVA - Najmladší syn herca Maroša Kramára sa rozhodol po prvýkrát od autonehody prehovoriť. Na svojom Instagrame zverejnil video, v ktorom sa verejne ospravedlňuje a sype si popol na hlavu.
„Ahojte, kamoši, toto video natáčam, aby som sa vám vyjadril k situácii, ktorá sa stala v sobotu ráno. Chcel som sa vyjadriť hneď, ako sa to stalo, ale kvôli tomu, že trestný proces je ešte v konaní, tak mi bolo odporúčané sa nejakého vyjadrenia zatiaľ zdržať, takže sa vám ohlasujem hneď, ako mi to bolo dovolené,“ začal svoje rozprávanie Marko, ktorý vpálil autom do betónového múru. Mladík pritom nemá vodičské oprávnenie a pri dychovej skúške mu bolo namerané 1,27 promile alkoholu.
„V sobotu ráno som bol súčasťou autonehody, ktorú som zapríčinil ja. Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a samozrejme aj všetky následky,“ hovorí vo videu mladý Kramár, ktorý nesedel v aute sám.
Marko priznal, že stále nechápe, ako sa ocitol v takejto situácii: „Naozaj, nikdy som od seba nečakal, že by som bol schopný dostať nielen seba, ale aj svojich kamošov alebo ľudí naokolo do ohrozenia života. Samozrejme, ako asi každý tínedžer som porobil rôzne blbosti, ale toto bola hranica, ktorú som nikdy neprekročil. Naozaj som nikdy nemal tušenie, že takéhoto niečoho by som bol schopný.“
Na záver zdôraznil, že sa z celej situácie snaží vziať ponaučenie: „Na jednej strane ma to straší, ale na druhej strane som rád, že som si toto mohol uvedomiť za okolností, kedy sa nikomu nič nestalo. Uvedomujem si, že to mohlo skončiť oveľa oveľa horšie a to, že to dopadlo takto, je z veľkej časti len šťastie.“