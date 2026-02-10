IKEA sťahuje z predaja POPULÁRNE výrobky! Vážna výrobná chyba, OKAMŽITE ich prestaňte používať

BRATISLAVA - Spoločnosť IKEA urgentne sťahuje z predaja nástenné lampy NYMÅNE kvôli vážnej výrobnej chybe. Vodiče v lampách majú nedostatočnú izoláciu, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Výrobok je možné vrátiť aj bez pokladničného dokladu.
IKEA sťahuje z predaja niektoré nástenné lampy NYMÅNE z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom. Problémové výrobky sú:
- NYMÅNE, nástenná lampa, biela, číslo výrobku: 203.569.09;
- NYMÅNE, nástenná lampa, antracitová, číslo výrobku: 504.152.24;
- NYMÅNE, nástenná lampa dvojitá, biela, číslo výrobku: 204.286.47.
"Dotknuté dátumové pečiatky (RRTT): Od dátumovej pečiatky 2217 po 2550 a s číslom dodávateľa 23241. Na výrobky s dátumovými pečiatkami pred 2217 a po 2550 alebo s iným číslom dodávateľa sa toto oznámenie o stiahnutí z predaja nevzťahuje," uvádza IKEA.
Výrobky, ktorých sa to týka, možno rozpoznať podľa dátumovej pečiatky a čísla dodávateľa. V prípade nástennej lampy NYMÅNE ich zákazníci nájdu na nálepke na vnútornej strane tienidla, no potrebné je vybrať žiarovku. Pri dvojitej nástennej lampe NYMÅNE sú dátumová pečiatka a číslo dodávateľa na nálepkách na zadnej strane lampy. "Pred akoukoľvek manipuláciou s nástennou lampou treba najskôr vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky," pripomína IKEA.
Riziko úrazu elektrickým prúdom, výrobok vráťte
Spoločnosť v tejto súvislosti vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí dotknuté nástenné lampy NYMÅNE vlastnia, aby ich okamžite prestali používať a kontaktovali obchod IKEA. Zákazníkom bude vrátená plná suma, ktorú za tento výrobok zaplatili. Doklad o zaplatení, t. j. pokladničný blok, sa nevyžaduje. "Z dôvodu výrobnej chyby majú vodiče v lampe nedostatočnú izoláciu vodičov, preto hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom," vysvetľuje IKEA.
Spoločnosť zároveň prosí zákazníkov, aby informovali aj svoje okolie – zvlášť, ak vedia o niekom, kto takýto chybný výrobok od niekoho dostal ako dar, požičal si ho alebo ho od niekoho odkúpil. IKEA sa ospravedlňuje za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré môže toto stiahnutie z predaja spôsobiť.