Teherán útočí na Netanjahua: Izrael sa podľa Iránu snaží sabotovať mierový proces a dohodu s Washingtonom

TEHERÁN - Irán v utorok upozornil, že návšteva izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo Washingtone by mohla mať ničivý vplyv na diplomaciu. Informovala o tom agentúra AFP.
„Naším partnerom na rokovaniach (o iránskom jadrovom programe) sú Spojené štáty. Je na Amerike, aby sa rozhodla konať nezávisle od tlakov a ničivých vplyvov, ktoré sú škodlivé pre región,“ povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii. „Sionistický režim opakovane, ako sabotér, ukázal, že sa stavia proti akémukoľvek diplomatickému procesu v našom regióne, ktorý vedie k mieru,“ dodal hovorca.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v utorok potvrdil, že Netanjahu cestuje do Washingtonu v snahe ovplyvniť rokovania USA s Teheránom o iránskom jadrovom programe. Izraelský premiér mal pôvodne letieť do Washingtonu koncom februára. Stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom presunul na skorší termín, čo niektorí analytici interpretujú ako obavy z toho, akým smerom by sa mohli uberať rokovania medzi USA a Iránom.
Dohoda musí zastaviť iránsky raketový program
„Premiér Netanjahu sa domnieva, že akákoľvek dohoda musí nielen zabrániť Iránu v pokuse o prezbrojenie jadrovými zbraňami a eliminovať akúkoľvek možnosť obohacovania uránu,“ ale musí obmedziť aj rozsah a kapacitu iránskeho balistického raketového programu a zastaviť financovanie teroristických skupín a režimov z tzv. osi zla, napísal TOI s odvolaním sa na nemenovaného analytika.
Vysokopostavení iránski a americkí predstavitelia absolvovali minulý týždeň v Ománe spoločné rokovania, ktoré obe strany označili za pozitívne. Teherán v pondelok naznačil možné ústupky týkajúce sa svojich zásob obohateného uránu, odmieta však diskutovať o svojom raketovom programe alebo o podpore ozbrojených milícií na celom Blízkom východe.