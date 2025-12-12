Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka 2025: NAJSLEDOVANEJŠIE kategórie hovoria jasne! Kontroverzné témy valcujú rebríčky

USA - Web Pornhub zverejnil svoje každoročné hodnotenie Year in Review, ktoré mapuje najsledovanejšie kategórie a trendy roka. Výsledky sú tento rok obzvlášť zaujímavé, keďže prichádzajú v období zvýšenej cenzúry pornografického a LGBTQ obsahu. Žeby zakázané ovocie naozaj chutilo najviac? A čo dominuje u Slovákov?
Najpozeranejšou kategóriou webu Pornhub sa v roku 2025 stala „lesbian“, čo nie je podľa odborníkov veľkým prekvapením. Dlhodobo platí, že práve ženské publikum často vyhľadáva tento druh videí. Výrazný nárast zaznamenali najmä hľadané výrazy ako „lesbian scissoring,” „lesbian MILF” či „lesbian strapon.” Rast ale zaznamenal celý LGBTQ obsah.
Katégorie ako queer či transgender valcujú rebríčky
Kategória „transgender“ sa v roku 2025 stala druhou najpozeranejšou a oproti minulému roku si polepšila o päť priečok. Vyhľadávanie výrazov „queer“ stúplo o 132 percent, „bisexual“ o 88 percent a „trans threesome“ o 67 percent. Tento nárast je pozoruhodný najmä v kontexte krokov, ktoré podnikla administratíva Donalda Trumpa proti právam LGBTQ a najmä transrodovej komunity. Krátko po jeho januárovej inaugurácii zmizli z webu Bieleho domu stránky venované LGBTQ témam.
Z webu pamätníka Stonewall bola odstránená aj zmienka o transgender a queer. Trumpovo exekutívne nariadenie má zároveň cieľ obnoviť biologickú pravdu vo federálnej správe. Niektorí technologickí giganti sa počas tohtoročného Pride mesiaca nápadne odmlčali, čo naznačilo ich prispôsobovanie sa názorom aktuálnej administratívy. „To, čo sa deje v roku 2025, nie je len nárast sledovanosti, je to kultúrny posun,“ uviedla transrodová ambasádorka Pornhubu, Natassia Dreamsová v blogovom príspevku pre Mashable. „Tento rast ukazuje, že trans tvorcovia sú konečne videní a oceňovaní podľa našich vlastných pravidiel. Publikum aj celý priemysel sa vyvíjajú spoločne.“
Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE
Vzhľadom na popularitu transgender obsahu medzi staršou generáciou v hodnotení Pornhubu z roku 2023, môže k rastu prispievať aj to, že tieto témy sú v spoločnosti čoraz viac vnímané ako zakázané. Termín „femboy“ (označujúci ženskejšie pôsobiaceho muža) patril tento rok taktiež medzi najčastejšie hľadané aj v heterosexuálnej časti webu. V roku 2025 sa dostal do prvej desiatky globálne najhľadanejších výrazov. Na Pornhub Gay sa dokonca stal vyhľadávaným výrazom číslo jeden, pričom si polepšil o tri priečky.
Ktorá krajina kraľuje rebríčku?
Napriek tomu, že Pornhub je zablokovaný takmer v polovici amerických štátov (kvôli legislatíve vyžadujúcej overenie veku cez poskytovanie osobných údajov), Spojené štáty zostávajú jednoznačne najväčším zdrojom návštevnosti.
Francúzsko, podobne ako Brazília, ostalo verné domácemu obsahu – najviac sa tam sledovali videá vo francúzštine, zatiaľ čo v Taliansku viedla taliančina a v Nemecku zas nemčina. Africký kontinent ukázal ešte väčšie rozdiely: na severe dominovali arabské kategórie, vo väčšine subsaharskej Afriky boli najsledovanejšie videá s černošskou tematikou, s výnimkami Sudánu, kde prevládali lesby, a Somálska, kde dominovali indické kategórie. Na Blízkom východe sa v mnohých krajinách na prvé miesto dostali práve indické videá. V oblasti Tichomoria, ako aj v Mongolsku a Japonsku, jednoznačne kraľovala japonská kategória, ktorá potvrdila svoj globálny dosah.
Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU
A čo pozerali Slováci?
Európske publikum aj v roku 2025 potvrdilo, že jeho vkus je mimoriadne pestrý a výrazne regionálne odlišný. Vo východnej Európe a v Spojenom kráľovstve patrili medzi najsledovanejšie kategórie MILF a anál, pričom anál si výrazne obľúbili aj diváci v Španielsku a Portugalsku. Na Slovensku však dominovala kategória „lesbian“, ktorá sa stala jasnou jednotkou v sledovanosti.
Najviac vyhľadávané výrazy na Pornhube v roku 2025
Rovnako ako vlani, najčastejšie vyhľadávaným pojmom zostáva „hentai“ (anime porno), za ktorým nasledujú „MILF“, „pinay“ (žena filipínskeho pôvodu), „lesbian“ a „anal“. Poradie sa oproti roku 2024 nezmenilo.
Top trendy Pornhubu v roku 2025
- „Diverse desires“ – teda rastúci LGBTQ obsah spomínaný vyššie.
- MILF trend: Kým „MILF“ je druhý najhľadanejší výraz, kategória „mature“ sa stala piatou najpozeranejšou a treťou najobľúbenejšou medzi mužmi. Vyhľadávanie výrazu „GILF“ stúplo o 129 percent, „cougar“ o 83 percent a „50 plus“ o 105 percent.
- Roleplay fantázie: Celá kategória „role play“ vzrástla o 98 percent. Výrazne pribúdali aj vyhľadávania bežných profesií – „driver“ (144 percent), „plumber“ (67 percent) či „chef“ (39 percent).
- Nevera a aféry: Hľadanosť výrazov „cheating“ vzrástla o 94 percent a „cuckold“ o 73 percent. Iný portál, Clips4Sale, označil cuckold za jeden z najrýchlejšie rastúcich fetišov roka. Kauza Coldplay Kiss Cam mohla prispieť k 210-percentnému nárastu vyhľadávania „office affair“ a 388-percentnému rastu výrazov súvisiacich s „CEO“.
- Femboys naberajú na popularite na hlavnej stránke Pornhubu.
- „SFW“ (safe for work) obsah rastie, paradoxne na striktne NSFW platforme. Vyhľadávanie „SFW ASMR“ stúplo o 56 percent. Kategórie „podcast“ zaznamenali nárast o 327 percent, „gaming“ o 283 percent a „music“ o 62 percent.
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Ktorí tvorcovia obsahu pre dospelých kraľovali?
V roku 2025 došlo aj k výrazným zmenám v rebríčku najvyhľadávanejších mien na Pornhube, na čelo ktorého sa po raketovom vzostupe dostal Alex Adams. Po tom, čo si vlani polepšil o sedem priečok, tento rok poskočil o ďalších päť a po prvý raz obsadil 1. miesto, pričom jeho popularitu potvrdzuje aj takmer 4 miliardy zhliadnutí videí s jeho účasťou. Jeho nástup na vrchol odsunul Angelu White na druhú priečku, zatiaľ čo Violet Myers si udržala stabilné tretie miesto.
Do prvej päťky výrazne zasiahli aj nové tváre – Bonnie Blue debutovala na 4. mieste a posunula Lanu Rhoades na piate, pričom silný vstup zaznamenala aj Lily Phillips, ktorá sa hneď pri svojom nástupe zaradila medzi šesť najvyhľadávanejších mien roka.