Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka 2025: NAJSLEDOVANEJŠIE kategórie hovoria jasne! Kontroverzné témy valcujú rebríčky

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: Pornhub.com, Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

USA - Web Pornhub zverejnil svoje každoročné hodnotenie Year in Review, ktoré mapuje najsledovanejšie kategórie a trendy roka. Výsledky sú tento rok obzvlášť zaujímavé, keďže prichádzajú v období zvýšenej cenzúry pornografického a LGBTQ obsahu. Žeby zakázané ovocie naozaj chutilo najviac? A čo dominuje u Slovákov?

Najpozeranejšou kategóriou webu Pornhub sa v roku 2025 stala „lesbian“, čo nie je podľa odborníkov veľkým prekvapením. Dlhodobo platí, že práve ženské publikum často vyhľadáva tento druh videí. Výrazný nárast zaznamenali najmä hľadané výrazy ako „lesbian scissoring,” „lesbian MILF” či „lesbian strapon.” Rast ale zaznamenal celý LGBTQ obsah.

Katégorie ako queer či transgender valcujú rebríčky

Kategória „transgender“ sa v roku 2025 stala druhou najpozeranejšou a oproti minulému roku si polepšila o päť priečok. Vyhľadávanie výrazov „queer“ stúplo o 132 percent, „bisexual“ o 88 percent a „trans threesome“ o 67 percent. Tento nárast je pozoruhodný najmä v kontexte krokov, ktoré podnikla administratíva Donalda Trumpa proti právam LGBTQ a najmä transrodovej komunity. Krátko po jeho januárovej inaugurácii zmizli z webu Bieleho domu stránky venované LGBTQ témam.

Najviac vyhľadávané výrazy na Pornhube za rok 2025.
Zobraziť galériu (5)
Najviac vyhľadávané výrazy na Pornhube za rok 2025.  (Zdroj: Pornhub.com/insights)

Z webu pamätníka Stonewall bola odstránená aj zmienka o transgender a queer. Trumpovo exekutívne nariadenie má zároveň cieľ obnoviť biologickú pravdu vo federálnej správe. Niektorí technologickí giganti sa počas tohtoročného Pride mesiaca nápadne odmlčali, čo naznačilo ich prispôsobovanie sa názorom aktuálnej administratívy. „To, čo sa deje v roku 2025, nie je len nárast sledovanosti, je to kultúrny posun,“ uviedla transrodová ambasádorka Pornhubu, Natassia Dreamsová v blogovom príspevku pre Mashable. „Tento rast ukazuje, že trans tvorcovia sú konečne videní a oceňovaní podľa našich vlastných pravidiel. Publikum aj celý priemysel sa vyvíjajú spoločne.“

Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE Prečítajte si tiež

Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE

Vzhľadom na popularitu transgender obsahu medzi staršou generáciou v hodnotení Pornhubu z roku 2023, môže k rastu prispievať aj to, že tieto témy sú v spoločnosti čoraz viac vnímané ako zakázané. Termín „femboy“ (označujúci ženskejšie pôsobiaceho muža) patril tento rok taktiež medzi najčastejšie hľadané aj v heterosexuálnej časti webu. V roku 2025 sa dostal do prvej desiatky globálne najhľadanejších výrazov. Na Pornhub Gay sa dokonca stal vyhľadávaným výrazom číslo jeden, pričom si polepšil o tri priečky.

Ktorá krajina kraľuje rebríčku? 

Napriek tomu, že Pornhub je zablokovaný takmer v polovici amerických štátov (kvôli legislatíve vyžadujúcej overenie veku cez poskytovanie osobných údajov), Spojené štáty zostávajú jednoznačne najväčším zdrojom návštevnosti.

Ktoré krajiny navštevovali platformu najčastejšie?
Zobraziť galériu (5)
Ktoré krajiny navštevovali platformu najčastejšie?  (Zdroj: Pornhub/insights)

Francúzsko, podobne ako Brazília, ostalo verné domácemu obsahu – najviac sa tam sledovali videá vo francúzštine, zatiaľ čo v Taliansku viedla taliančina a v Nemecku zas nemčina. Africký kontinent ukázal ešte väčšie rozdiely: na severe dominovali arabské kategórie, vo väčšine subsaharskej Afriky boli najsledovanejšie videá s černošskou tematikou, s výnimkami Sudánu, kde prevládali lesby, a Somálska, kde dominovali indické kategórie. Na Blízkom východe sa v mnohých krajinách na prvé miesto dostali práve indické videá. V oblasti Tichomoria, ako aj v Mongolsku a Japonsku, jednoznačne kraľovala japonská kategória, ktorá potvrdila svoj globálny dosah.

Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU Prečítajte si tiež

Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU

A čo pozerali Slováci?

Európske publikum aj v roku 2025 potvrdilo, že jeho vkus je mimoriadne pestrý a výrazne regionálne odlišný. Vo východnej Európe a v Spojenom kráľovstve patrili medzi najsledovanejšie kategórie MILF a anál, pričom anál si výrazne obľúbili aj diváci v Španielsku a Portugalsku. Na Slovensku však dominovala kategória „lesbian“, ktorá sa stala jasnou jednotkou v sledovanosti.

V Európe je vkus mimoriadne pestrý.
Zobraziť galériu (5)
V Európe je vkus mimoriadne pestrý.  (Zdroj: Pornhub/insights)

Najviac vyhľadávané výrazy na Pornhube v roku 2025

Rovnako ako vlani, najčastejšie vyhľadávaným pojmom zostáva „hentai“ (anime porno), za ktorým nasledujú „MILF“, „pinay“ (žena filipínskeho pôvodu), „lesbian“ a „anal“. Poradie sa oproti roku 2024 nezmenilo.

Najviac vyhľadávané výrazy na Pornhube za rok 2025.
Zobraziť galériu (5)
Najviac vyhľadávané výrazy na Pornhube za rok 2025.  (Zdroj: Pornhub.com/insights)

Top trendy Pornhubu v roku 2025

  • „Diverse desires“ – teda rastúci LGBTQ obsah spomínaný vyššie.
  • MILF trend: Kým „MILF“ je druhý najhľadanejší výraz, kategória „mature“ sa stala piatou najpozeranejšou a treťou najobľúbenejšou medzi mužmi. Vyhľadávanie výrazu „GILF“ stúplo o 129 percent, „cougar“ o 83 percent a „50 plus“ o 105 percent.
  • Roleplay fantázie: Celá kategória „role play“ vzrástla o 98 percent. Výrazne pribúdali aj vyhľadávania bežných profesií – „driver“ (144 percent), „plumber“ (67 percent) či „chef“ (39 percent).
  • Nevera a aféry: Hľadanosť výrazov „cheating“ vzrástla o 94 percent a „cuckold“ o 73 percent. Iný portál, Clips4Sale, označil cuckold za jeden z najrýchlejšie rastúcich fetišov roka. Kauza Coldplay Kiss Cam mohla prispieť k 210-percentnému nárastu vyhľadávania „office affair“ a 388-percentnému rastu výrazov súvisiacich s „CEO“.
  • Femboys naberajú na popularite na hlavnej stránke Pornhubu.
  • „SFW“ (safe for work) obsah rastie, paradoxne na striktne NSFW platforme. Vyhľadávanie „SFW ASMR“ stúplo o 56 percent. Kategórie „podcast“ zaznamenali nárast o 327 percent, „gaming“ o 283 percent a „music“ o 62 percent.

Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí Prečítajte si tiež

Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí

Ktorí tvorcovia obsahu pre dospelých kraľovali?

V roku 2025 došlo aj k výrazným zmenám v rebríčku najvyhľadávanejších mien na Pornhube, na čelo ktorého sa po raketovom vzostupe dostal Alex Adams. Po tom, čo si vlani polepšil o sedem priečok, tento rok poskočil o ďalších päť a po prvý raz obsadil 1. miesto, pričom jeho popularitu potvrdzuje aj takmer 4 miliardy zhliadnutí videí s jeho účasťou. Jeho nástup na vrchol odsunul Angelu White na druhú priečku, zatiaľ čo Violet Myers si udržala stabilné tretie miesto.

Tieto mená patrili k najvyhľadávanejším v roku 2025!
Zobraziť galériu (5)
Tieto mená patrili k najvyhľadávanejším v roku 2025!  (Zdroj: Pornhub/insights)

Do prvej päťky výrazne zasiahli aj nové tváre – Bonnie Blue debutovala na 4. mieste a posunula Lanu Rhoades na piate, pričom silný vstup zaznamenala aj Lily Phillips, ktorá sa hneď pri svojom nástupe zaradila medzi šesť najvyhľadávanejších mien roka.

Viac o téme: ŠtatistikyPornhubPornoLGBTQYear in Review
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Žena porodila v autonómnom
SCI-FI pôrod v San Franciscu: Žena porodila v AUTONÓMNOM aute! Do nemocnice dorazili SKÔR než sanitka
Zaujímavosti
Internet má nového miláčika:
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Zaujímavosti
Zahmlené okno a tajomné
ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie
Zaujímavosti
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril:
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril: SMRŤ nie je koniec! Jeho teória vás prinúti prehodnotiť realitu
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstava Ó, šaty! na Trenčianskom hrade
Výstava Ó, šaty! na Trenčianskom hrade
Správy
Rýchlostní kanoisti Bianka Sidová a Samuel Baláž o svojom roku 2025
Rýchlostní kanoisti Bianka Sidová a Samuel Baláž o svojom roku 2025
Šport
Slovenská boxerka Bibiana Lovašová o bronzovej medaile z majstrovstiev Európy do 23 rokov
Slovenská boxerka Bibiana Lovašová o bronzovej medaile z majstrovstiev Európy do 23 rokov
Šport

Domáce správy

Robert Kaliňák
Žandárske hliadky sú v uliciach: Kaliňák ohlásil štart novej bezpečnostnej služby po Slovensku! TU ich stretnete
Domáce
Trojkilometrový úsek R1 za
Trojkilometrový úsek R1 za vyše 100 miliónov sa mení na nočnú moru! Diaľničiari hlásia enormné komplikácie
Domáce
FOTO Rodičia, POZOR! Z trhu
Rodičia, POZOR! Z trhu OKAMŽITE sťahujú obľúbenú dojčenskú výživu: Hrozí vážne OHROZENIE zdravia
Domáce
Obrovský úlovok v Trnavskom kraji: Finančná správa zaistila viac ako 2 tony nelegálneho tabaku
Obrovský úlovok v Trnavskom kraji: Finančná správa zaistila viac ako 2 tony nelegálneho tabaku
Regióny

Zahraničné

Wojciech Skurkiewicz
Ďalší BURAN v politike! Namiesto mozgu máte oriešok, zaútočil na novinárku a chcel jej vytrhnúť mikrofón
Zahraničné
Masový ilegálny prechod cez
Masový ilegálny prechod cez podzemný tunel: Na poľsko-bieloruskej hranici zadržali vyše 130 cudzincov!
Zahraničné
Radary a prostriedky radioelektronického
Napätie sa hrozivo vyostruje: Japonsko sa rozhodlo k riskantnému kroku! Pri Taiwane buduje raketovú základňu
Zahraničné
Španielsko tlačí na Európsku
Španielsko tlačí na Európsku komisiu: Žiada zachovať úplný zákaz áut so spaľovacími motormi od roku 2035
Zahraničné

Prominenti

Krásna Miss prišla o
Krásna Miss prišla o titul: Dôvodom je rasistický škandál!
Zahraniční prominenti
Petra Dubayová v seriáli
Dubayová prosí o ODPUSTENIE: Bola zatiahnutá do PODVODU... Naletel aj Jaro Bekr!
Domáci prominenti
Gabriela Ruman
Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej TRIK!
Domáci prominenti
Camryn Magness
Tragická SMRŤ obľúbenej speváčky (†26): NEHODA na elektrickej kolobežke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka
Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka 2025: NAJSLEDOVANEJŠIE kategórie hovoria jasne! Kontroverzné témy valcujú rebríčky
Zaujímavosti
Týmito 12 návykmi ničíte
Týmito 12 návykmi ničíte zdravie svojej kože: Prestaňte skôr, než sa dostanete do ambulancie lekára!
vysetrenie.sk
Zahmlené okno a tajomné
ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie
Zaujímavosti
Žena porodila v autonómnom
SCI-FI pôrod v San Franciscu: Žena porodila v AUTONÓMNOM aute! Do nemocnice dorazili SKÔR než sanitka
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce

Ekonomika

Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)

Varenie a recepty

Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Rady a tipy
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy

Šport

Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z Vianočného Kaufland Cupu 2025
Slovensko – Lotyšsko: Online prenos z Vianočného Kaufland Cupu 2025
Reprezentácia
Famózna Kapustová vybielila všetkých desať terčov, do stíhačky sa kvalifikovala aj Bátovská
Famózna Kapustová vybielila všetkých desať terčov, do stíhačky sa kvalifikovala aj Bátovská
Biatlon
HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy
HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Tímy v kríze odohrali tesný zápas: Vlci Žilina v prestrelke pretlačili silnú Nitru
Tímy v kríze odohrali tesný zápas: Vlci Žilina v prestrelke pretlačili silnú Nitru
Tipsport liga

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Hľadám prácu
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Rady, tipy a triky
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Pracovné prostredie
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce

Technológie

Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Armádne technológie
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Armádne technológie
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Bezpečnosť
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Bezpečnosť

Bývanie

Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?

Pre kutilov

Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začalo sa to ako tajný vzťah: Skončilo to jednou vetou, ktorú mi povedal tesne pred sviatkami
Partnerské vzťahy
Začalo sa to ako tajný vzťah: Skončilo to jednou vetou, ktorú mi povedal tesne pred sviatkami
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Wojciech Skurkiewicz
Zahraničné
Ďalší BURAN v politike! Namiesto mozgu máte oriešok, zaútočil na novinárku a chcel jej vytrhnúť mikrofón
Robert Kaliňák
Domáce
Žandárske hliadky sú v uliciach: Kaliňák ohlásil štart novej bezpečnostnej služby po Slovensku! TU ich stretnete
Radary a prostriedky radioelektronického
Zahraničné
Napätie sa hrozivo vyostruje: Japonsko sa rozhodlo k riskantnému kroku! Pri Taiwane buduje raketovú základňu
Trojkilometrový úsek R1 za
Domáce
Trojkilometrový úsek R1 za vyše 100 miliónov sa mení na nočnú moru! Diaľničiari hlásia enormné komplikácie

Ďalšie zo Zoznamu