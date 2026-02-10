Najprv ROZVOD, nečakané ZÁSNUBY a teraz... Slovenský herec sa bleskovo oženil!

BRATISLAVA - Nenápadný koniec dlhoročného vzťahu a rýchly nový začiatok. Tomáš Palonder sa po expresných zásnubách oženil.
V júli 2025 sa prevalil krach manželstva hercov Tomáša Palondera a Kristíny Greppelovej. Známa herecká dvojica tvorila pár dlhých 13 rokov a rozišla sa totálne nenápadne. Prezradila ich až fotografia, s ktorou sa práve Tomáš podelil na sociálnej sieti. Bola to selfie s novou priateľkou Petrou. Nová známosť ale nebola dôvodom ich rozvodu.
Palonder 5 mesiacov po ROZVODE s Greppelovou: Expresné ZÁSNUBY s novou láskou... V divadle!
V októbri minulého roka si herec znova pokľakol a požiadal svoju partnerku o ruku. Urobil tak priamo na javisku Divadla La Komika, v ktorom pôsobí. A dvojica sa poponáhľala. 4 mesiace po zásnubách sa zosobášila! „Áno“ si novomanželia povedali 7. februára 2026 a samozrejme sa podelili aj s pár fotografiami zo svadby. Z Petry bola naozaj krásna nevesta! Gratulujeme!