Veľká KRÍZA v manželstve rapera Ega: ROZVOD?!

BRATISLAVA - Vzťah rapera Michala Straku a jeho manželky Petry sa dostal do bodu, kedy visí vo vzduchu aj rozvod. O ich kríze sa šepkalo už dlhšie, teraz však Ego prehovoril o nej otvorene. O svoju rodinu je ale pripravený bojovať.
Manželstvo rapera Michala Ega Straku sa otriasa v základoch. S manželkou Petrou si prechádzajú obrovskou krízou. O tom, že sa niečo takéto v ich životoch deje, sa špekuluje už dlhšie, no až teraz vyšiel raper s kožou na trh. Pre joj.sk potvrdil, že si prechádzajú náročným obdobím. Ako píše portál joj.sk, rozvod je už na stole...
„Mali sme zmierovacie konanie a stále sme oficiálne spolu. Prechádzame cez ťažšie obdobie, podľa mňa typické pre náš vek. Ja sa nechcem rozchádzať,“ uviedol úprimne Ego. Známy Slovák sa nemieni len tak vzdať a chce zabojovať. Aktuálne žijú v oddelených domácnostiach, ake stále sú v kontakte. S deťmi má možnosť stretávať sa kedykoľvek – dcéry sú pre neho najdôležitejšie.
„Najpodstatnejšie je, aby boli deti v kľude, ale mne záleží aj na našom vzťahu, lebo Peťku stále ľúbim,“ dodal otvorene. S manželkou vyhľadali aj odbornú pomoc, aby túto krízu ustáli. „Čaká nás sedenie u psychologičky a urobím všetko pre záchranu našej rodiny,“ uzavrel. Dvojica si povedala áno v roku 2009, majú spolu dcérky Ninku a Sofiu. Zdá sa, že až čas ukáže, či to manželia naozaj ustoja a urobia všetko pre rodinu.