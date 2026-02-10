Víťazstvo pre Trumpov program? Súd nateraz dovolil agentom ICE nosiť masky: Musia sa však legitimovať

WASHINGTON - Americká federálna sudkyňa dočasne zastavila platnosť kalifornského zákona, ktorý zakazoval ozbrojeným príslušníkom imigračných úradov počas zásahu v teréne zakrývať si tvár maskou. Zároveň potvrdil, že sú povinní nosiť na viditeľnom mieste odznak so svojím číslom. Inforormuje o tom agentúra AFP.
Používanie masiek niektorými ťažko ozbrojenými príslušníkmi Colného a imigračného úradu (ICE) pri zásahoch vyvolalo kritiku v mestách riadených predstaviteľmi za Demokratickú stranu. Sudkyňa Christina Snyderová označila kalifornský zákon o zakrývaní tváre u príslušníkov ICE za diskriminačný, keďže na príslušníkov štátnych bezpečnostných zložiek sa nevzťahoval.
Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová po tom, ako jej rezort zákon napadol, označila na sociálnych sieťach rozhodnutie súdu za víťazstvo. „Budeme naďalej bojovať a vyhrávať na súdoch za program prezidenta Trumpa v oblasti práva a poriadku — a VŽDY budeme stáť za našimi skvelými príslušníkmi federálnych bezpečnostných zložiek,“ napísala.
Guvernér Newsom hovorí o čiastočnom víťazstve
Súd však potvrdil opatrenie, ktoré vyžaduje, aby agenti ICE nosili na viditeľnom mieste svoj služobný odznak s osobným číslom. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom označil zachovanie tejto povinnosti za čiastočné víťazstvo. „Federálny súd práve potvrdil kalifornský zákon, ktorý VYŽADUJE, aby sa federálni agenti identifikovali. Kalifornia bude naďalej brániť občianske práva a našu demokraciu,“ napísal na platforme X.
Snyderová vo svojom rozhodnutí uviedla, že zákaz nosenia masiek zakrývajúcich tvár by bol ústavný, ak by sa rozšíril aj na príslušníkov štátnych bezpečnostných zložiek. Kalifornský senátor za demokratov Scott Wiener, ktorý sa podieľal na príprave legislatívy, v pondelok uviedol, že návrh upraví tak, aby zahŕňal príslušníkov nielen federálnych, ale aj štátnych bezpečnostných zložiek. „Teraz, keď súd jasne uviedol, že (v zákone) musia byť zahrnutí aj štátni príslušníci, okamžite predložím novú legislatívu,“ uviedol vo vyhlásení.