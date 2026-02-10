Danko si kopol do eurokomisie aj koalície: Prezradil PIKOŠKU, o ktorej nikto nevie... Čo je to za FARIZEJSTVO?

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) opäť nešetril kritikou voči Bruselu aj vlastným koaličným partnerom. V rozhovore pre eReport prezradil, že SNS pripravuje žalobu na Európsku komisiu, ktorá zakázala Slovensku dovážať ruský plyn, zatiaľ čo vláda súčasne predkladá zákon s pokutami až do 40 miliónov eur za jeho nákup. Zároveň kritizuje napätie medzi ústavnými inštitúciami a rozhodnutie prokuratúry v kauze darovania stíhačiek MiG‑29, pričom vyzýva premiéra, aby prestal tolerovať chaos a prevzal zodpovednosť za riadenie štátu.
Andrej Danko v rozhovore predstavil sériu politických plánov aj ostrých kritík, pričom zdôraznil, že chce presadzovať vlastnú legislatívnu agendu bez ohľadu na vládu. Tvrdí, že jeho cieľom je zvýšiť čisté mzdy, podporiť slobodné matky, motivovať ľudí k sobášom a odbremeniť pracujúcich dôchodcov od odvodov a daní zo živnosti. „Môj cieľ je, aby ľudia mali vyššiu čistú mzdu,“ vyhlásil s tým, že v apríli predloží viacero zákonov v mene SNS. Dodal, že ak ich ministri nepodporia, budú musieť vysvetľovať, prečo tak neurobili.
Dotkol sa aj rozhodnutiu prokuratúry, ktorá zamietla žalobu týkajúcu sa darovania stíhačiek MiG‑29 Ukrajine. „Ide ma poraziť z toho, že sa nezanalyzuje problém. Ak by štát napísal, že škoda vznikla, prokurátor to musí posudzovať,“ povedal. Danko pripomenul, že v roku 2020 boli podľa neho MIG-y aj systém S‑300 funkčné a Slovensko plánovalo nákup nových strojov, ktorý však podľa jeho slov zablokovali partneri v NATO. „Čo má ten prokurátor urobiť, keď aj dnešní funkcionári tvrdia, že škoda nevznikla?“ pýta sa.
Kritizoval tiež, že po období pandémie neprišlo podľa neho k žiadnym zásadným vyšetrovaniam. „Je cynicky trápne, že jediný obvinený za covid je Kotlár,“ povedal a vyčítal koaličným partnerom, že majú v rukách rezorty, no nepredkladajú výsledky.
Ostré slová smeroval aj k bývalému ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi, ktorého označil za človeka, ktorý podľa neho v minulosti poškodzoval Roberta Fica aj jeho samotného. Tvrdí, že Lajčák komunikoval s osobou pod vplyvom spravodajských služieb a poskytoval informácie, ktoré nemal. „Mňa nezaujíma, kto s kým spal. Mňa zaujíma, že vysoký predstaviteľ štátu komunikoval s niekým, kto získaval informácie a podstrkoval úžitky,“ vyhlásil. Danko zároveň kritizoval, že vláda podľa neho trpí „ministrami údržbármi“ a že ľudia po troch rokoch chaosu očakávali zásadné zmeny, ktoré zatiaľ neprišli.
Pikoška, o ktorej nikto nevie
Danko sa tiež dotkol toho, že Brusel zakázal Slovensku dovážať ruský plyn od roku 2028 a SNS preto pripravuje žalobu. „Poviem vám pikošku, o ktorej ešte nikto nevie. Európska komisia nám zakázala dovážať ruský plyn od roku 2028. My ideme žalovať Európsku komisiu. Povedzte mi, čo je to za farizejstvo, keď máme v utorok v parlamente schvalovať pokuty pre každého, kto bude kupovať ruský plyn do výšky 40 miliónov eur," pýta sa. Podľa neho je absurdné, že vláda na jednej strane hovorí o žalobe, no zároveň do parlamentu prináša legislatívu, ktorá zákaz vykonáva.
Kritizoval aj napätie medzi ústavnými inštitúciami a vyzval premiéra, aby bol autoritou, ktorá sporom zabráni. „Premiér má byť osobnosť, ktorá povie: riadime štát, rešpektujeme kompetencie,“ dodal Danko. Dotkol sa aj širšieho problému politickej kultúry. Tvrdí, že v politike sa od úspešného politika akoby očakávalo, že bude ľudí klamať, no on sám to odmieta. „Ja nerozprávam jedno a nekonám inak,“ povedal. Podľa neho je potrebné prestať s osobnými konfliktmi medzi prokuratúrou, vládou a kontrolnými orgánmi a začať riešiť reálne problémy štátu.