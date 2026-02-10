Šéf policajných odborov HROMŽÍ: Volajú mi nas*atí policajti! Krutá novoročná realita, ŠOK po prvých výplatách

BRATISLAVA - Aktuálna ekonomická situácia, nutná konsolidácia verejných financií a aj nevýhodná zahraničnopolitická situácia. To všetko spôsobí smrtiaci ekonomický kokteil, ktorý sa už musel skôr či neskôr prejaviť. Kým zamestnanci a živnostníci vidia nižšie výplaty pre zvýšené odvody, štátni zamestnanci hromžia takisto. Ich nespokojnosť je už taká zjavná, že sa ozval aj šéf policajných odborov, ktorý si nedával servítku pred ústa. Z nízkych výplat sú totiž všetci šokovaní.
Volajú mi rozhorčení a nas*atí policajti, vyhlásil šéf odborárov
Predseda Odborového zväzu polície v Slovenskej republike Peter Jakubík pre túto tému nahral video priamo za volantom, kde popisoval aktuálnu situáciu verejnosti. Jeho posolstvo však nemá potešujúci charakter. Jakubík tvrdí, že sa naňho obracajú viacerí prekvapení až šokovaní pracovníci štátneho sektora. Majú totiž nižšie výplaty a prichádzajú na to teraz, kedy sa v schránkach objavujú prvé výplatné pásky. "Od rána mi píšu a vyvolávajú policajti, ktorí sú rozhorčení, ktorí sú nas*atí, už to poviem takto, ani sa im nečudujem," povedal Jakubík a vyzval diskutujúcich, aby sa podelili o mzdový úbytok v porovnaní s októbrom 2025 a januárom 2026.
Zďaleka nejde o jednotlivcov, prízvukuje Jakubík
Od zverejnenia videa už uplynulo niekoľko hodín a aj nás zaujímalo, ako sa veci v tejto záležitosti pohli. Oslovili sme preto teda samotného predsedu Odborového zväzu polícia v Slovenskej republike (OZP v SR) Petra Jakubíka, aby spresnil, s akými sťažnosťami sa naňho aktuálne pracujúci príslušníci policajného zboru obracajú.
Jakubík potvrdil, že nadišiel významný nárast podnetov od príslušníkov Policajného zboru, hasičov, príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj od štátnych a civilných zamestnancov rezortu vnútra v súvislosti s reálnym poklesom ich čistých príjmov. "Ide o systémový jav, nie o ojedinelé prípady, pričom podnety prichádzajú z celého Slovenska prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov," doložil detaily Jakubík.
S ministerstvom sa nedohodli
Ich volanie prichádza práve teraz - v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, v rámci ktorého sa očakávala valorizácia miezd alebo aspoň mechanizmus, ktorý by zmiernil dopady konsolidačných opatrení. "K dohode s Ministerstvom vnútra SR však nedošlo a deklarované prísľuby sa nepremietli do reality. Výsledkom je, že príslušníci rezortu vnútra dnes ťahajú za kratší koniec," posťažoval sa predseda odborov.
Dovedna tak podľa Jakubíka ide až o 200-tisíc zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme. "V samotnom rezorte vnútra ide približne o 37-tisíc osôb. Aktuálne konsolidačné opatrenia, vrátane zvýšenia odvodového zaťaženia, majú priamy dopad na čisté mzdy. U policajtov na obvodných oddeleniach ide spravidla o pokles v rozpätí 30 až 60 eur mesačne, u vyšetrovateľov a policajtov na centrách podpory približne 38 až 70 eur. V špecializovaných útvaroch a u nadriadených ide o desiatky až stovky eur, najmä v dôsledku vysokého počtu nadčasových hodín. Civilní zamestnanci hovoria o poklese čistej mzdy v rozsahu 15 až 30 eur," pomenoval konkrétne cifry Jakubík.
Šéf odborov navyše vychádza zatiaľ len z údajov ktoré mu boli nahlásené od niekoľko stoviek zamestnancov, teda nie od všetkých na Slovensku.
Sekundárne dopady
Situácia má podľa neho už dnes konkrétne dôsledky. "Evidujeme avizované odchody policajtov do civilu, pričom problémom nie je len aktuálny pokles mzdy, ale aj jeho negatívny dopad na výsluhové zabezpečenie. Konsolidácia sa premieta aj do budúcich výsluhových nárokov, čo zásadne oslabuje motiváciu zotrvať v služobnom pomere. V čase akútneho personálneho nedostatku je zároveň otázna ochota policajtov ďalej slúžiť vysoké počty nadčasových hodín, ktoré dnes bežne dosahujú 60 až 70 hodín mesačne, v špecializovaných útvaroch aj viac než 100 hodín," prízvukoval pre Topky šéf policajných odborov.
Zodpovednosť vraj nenesie len ministerstvo vnútra
Dopady konsolidácie už vraj boli opakovane komunikované aj na politickej úrovni, vrátane rokovaní s ministrom vnútra SR. "V praxi sa však ukázalo, že vysoko postavení funkcionári na Ministerstve vnútra SR presadzovali odlišný prístup. Zodpovednosť za súčasný stav preto neleží len na rezorte vnútra, ale aj na Úrade vlády SR a Ministerstve financií SR," označil zodpovedné štátne orgány Jakubík.
Dohodnutá valorizácia ale nebola potvrdená podpisom, Avšak, dokázala by vraj tento pokles eliminovať. "Súčasná situácia vyvolala silnú odozvu aj na sociálnych sieťach, kde sa nahromadená frustrácia prejavuje emotívne a často chaoticky. OZP v SR je v kontakte s príslušníkmi a zamestnancami prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov – telefonicky, e-mailom, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí," potvrdil aktuálny stav Jakubík.
Potvrdil však, že chcú vzájomne hľadať odborný dialóg a riešenia. "Ak však pán premiér, Úrad vlády alebo Ministerstvo vnútra SR nebudú schopné ponúknuť zrozumiteľné a spravodlivé odpovede, OZP v SR je pripravený využiť všetky zákonné prostriedky na ochranu práv príslušníkov a zamestnancov rezortu vnútra," nepriamo naznačil v odpovedi Jakubík možnosť prípadných protestov či štrajkov.
Rezort vnútra a policajný zbor mlčia
Topky v súvislosti s témou klesajúcich miezd štátnych zamestnancov v bezpečnostných zložkách kontaktovali aj Prezídium Policajného zboru a ministerstvo vnútra SR. Do času zverejnenia článku sa však k tejto záležitosti a ku verejnej kritike šéfa odborového zväzu nevyjadrili.