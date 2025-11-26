Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová právnička prezradila, kto podvádza najčastejšie! Pripravte sa na ŠOK

NEW YORK - Ktoré povolania majú najbližšie k nevere? Skúsená rozvodová právnička po 15 rokoch praxe odhaľuje prekvapivé zistenia o tom, kto podvádza najviac, kto takmer vôbec a aké nenápadné signály prezrádzajú, že partner hrá dvojitú hru.
Rozvodová právnička Kate Simonds, ktorá už 15 rokov pracuje s pármi na pokraji rozpadu, zverejnila prehľad povolaní, pri ktorých sa podľa jej skúseností objavuje nevera najčastejšie. Tvrdí, že určité profesie vytvárajú ideálne podmienky na to, aby partneri skĺzli k neverným románikom, buď pre dlhé odlúčenie od rodiny, alebo pre typ osobnosti, ktorý sa v týchto povolaniach často vyskytuje.
Ktoré povolania najčastejšie podvádzajú?
Najviac podľa nej riskujú partneri policajtov, hasičov a ľudí pôsobiacich v armáde, píše na svojom webe New York Post. Ide o skupinu povolaní, kde sa zamestnanci denne stretávajú s množstvom ľudí, trávia dlhé hodiny mimo domova a často disponujú silným egom, ktoré ich práca prirodzene vyžaduje. Simonds dodáva, že k tomu všetkému sa pripája aj efekt „uniformy“, ktorá môže byť pre mnohých atraktívna. „Policajti a hasiči patria podľa mojich skúseností k tým, ktorí podvádzajú najčastejšie. Je to všeobecne známa vec – každý vie, čo sa deje na policajných staniciach,“ hovorí otvorene.
Kto je naopak najvernejší?
Na opačnej strane stoja povolania, v ktorých sa podľa Simonds nevera objavuje len zriedka. Najvernejšími partnermi sú podľa nej farmári, účtovníci a farmaceuti. Farmári sú podľa nej mimoriadne pracovití, rodinne založení a prirodzene lojálni. Účtovníci zas bývajú rezervovaní, racionálni a majú sklon k čierno-bielemu vnímaniu pravidiel i vzťahov, čo ich robí stabilnými partnermi. A pokiaľ ide o farmaceutov, právnička tvrdí, že ešte nikdy nezažila prípad, v ktorom by sa niekto rozviedol s farmaceutom.
Toto sú prvé príznaky, že sa deje niečo zlé
Simonds zároveň upozorňuje na prvé príznaky, že sa vo vzťahu deje niečo zlé. Podľa nej je najvýraznejším signálom znižovanie komunikácie – partner sa začne uzatvárať, prestáva zdieľať svoj deň a pôsobí odpojene. Ďalším varovným znamením je, ak sa človek zrazu začne venovať výraznému sebazdokonaľovaniu, ale bez toho, aby do zmien zahŕňal svojho partnera. Tvrdí, že vtedy ide často o snahu uniknúť nespokojnosti, ktorú dotyčný nedokáže riešiť v samotnom vzťahu. „Nevera má podľa mňa oveľa viac spoločné s človekom, ktorý podvádza, než s tým, kto je podvedený,“ dodáva.