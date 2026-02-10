Zatykač aj alkohol za volantom: Policajná akcia v Bánovciach nad Bebravou odstavila nebezpečných vodičov

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Policajti odhalili počas dopravno-bezpečnostnej akcie koncom minulého týždňa v Bánovciach nad Bebravou vodiča, na ktorého bol vydaný príkaz na zatknutie a zároveň má odobratý vodičský preukaz. Zistili tiež vodiča pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Päťdesiatšesťročného vodiča Škody Roomster kontrolovali bánovskí policajti 6. februára ráno. Lustráciou zistili, že na muža bol vydaný príkaz na zatknutie a zároveň má odobratý vodičský preukaz,“ uviedla Klenková. V ten istý deň, o polhodinu neskôr a na rovnakom mieste, policajti počas tejto akcie zastavili a kontrolovali 51-ročného vodiča vozidla Opel Corsa. „Hliadke uviedol, že pracuje ako vodič nákladného vozidla a ide práve do práce. Vodič sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala prítomnosť alkoholu v dychu s výsledkom 1,48 promile,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Vodiča umiestnili policajti do cely policajného zaistenia, poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby odovzdal okresnej prokuratúre.
„Opakovane apelujeme na vodičov, aby nepodceňovali zodpovednosť za volantom. Alkohol, zákaz činnosti či ignorovanie zákona nemajú na cestách miesto, keďže ohrozujú nielen samotných vodičov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková. Každá dopravná kontrola, vrátane tejto v Bánovciach nad Bebravou, má podľa nej jediný cieľ, a to predchádzať nehodám a chrániť životy.