Zabudnite na brokolicu a behanie! 103-ročná žena odhalila lekárke, čo ju drží pri živote: Strava to nie je!

LONDÝN - Lekárka sa podelila o odpoveď svojej 103-ročnej pacientky, keď ju požiadala, aby prezradila recept na dlhý a zdravý život. Jej odpoveď môže prekvapiť aj tých, ktorí veria, že tajomstvo dlhovekosti spočíva len v strave a cvičení.
V snahe pochopiť, čo stojí za dlhovekosťou, sa jedna lekárka nedávno opýtala svojej 103-ročnej pacientky, čo považuje za tajomstvo tak vysokej životnej hranice. Odpoveď, ktorú zverejnila v príspevku na sociálnej sieti, zdieľala jednoduchú, no zároveň hlbokú myšlienku: súvislosti a priateľstvá môžu byť kľúčom k dlhému a plnohodnotnému životu.
Aké sú ich životné tipy či tajomstvá?
Lekárka, známa na TikToku ako @Dr.tulsipatel, vo videu vysvetlila, že seniorov často žiada o reflexiu ich životných skúseností a poznatkov. Keď sa spýtala, aké sú ich životné tipy či „tajomstvá“, 103-ročná pacientka sotva váhala: „Mať priateľov.“ Ako informuje portál The Mirror, odborníci aj výskumy potvrdzujú, že sociálne väzby majú významný vplyv na zdravie a dĺžku života. Ľudia s kvalitnými vzťahmi majú nižšie riziko chronických ochorení, lepšiu psychickú pohodu a dlhší celkový životný komfort, pretože zmysluplné vzťahy posilňujú pocit spolupatričnosti a dávajú životu účel.
Nejde len o genetiku či životný štýl
Hoci tradičné faktory ako zdravá strava, pravidelné cvičenie či dostatočný spánok zostávajú dôležité, mnohí gerontológovia upozorňujú, že sociálne väzby a emocionálne zdravie môžu byť rovnako rozhodujúce. Silné sociálne siete pomáhajú zmierniť stres, podporujú pozitívne nálady a znižujú riziko izolácie — čo je podľa odborníkov v pokročilom veku zásadné.
Príbehy ľudí, ktorí prekonali sté narodeniny, často prinášajú podobné odhalenia. Nejde len o genetiku či životný štýl — zmysluplné vzťahy, sociálne kontakty a pocit spolupatričnosti patria medzi opakujúce sa faktory dlhovekosti. Táto 103-ročná pacientka by tak mohla byť len jedným z mnohých príkladov toho, že recept na dlhý život nemusí byť komplikovaný: stačí, ak človek zostane spojení s ľuďmi, s ktorými si váži spoločné chvíle.