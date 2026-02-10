Parlament vybavil viaceré odvolávania doslova za pár minút: Opozícii sa týchto ministrov nepodarilo zosadiť!

BRATISLAVA - Parlament v utorok 10. februára 2026 pristúpil k prvému hlasovaniu o vyslovovaní nedôvery jednotlivých ministrov. Aj keď plénum v dopoludňajších hodinách neprerokovalo ešte všetky opozičné návrhy na odvolanie, tak už teraz začína byť jasné, že opozícia zrejme neuspeje. Svedčia o tom výsledky prvých hlasovaní o ministroch vnútra či kultúry. Parlament pritom ešte minulý týždeň nevyslovil nedôveru vláde ako celku.
Odvolávania iniciovala opozícia. Návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) podala ešte v decembri 2024. Jeho odchod z funkcie žiadala pre situáciu v Policajnom zbore, ktorý sa podľa nich „rozpadá“. Ministrovi vyčítali aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), zanedbanie problému policajnej brutality či nedostatočné opatrenia voči bombovým hrozbám na školách.
Nedôveru chcela opozícia vysloviť tiež ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Návrh na jej odvolanie prišiel do parlamentu vo februári minulého roka. Opozičníci argumentovali, že Šimkovičovej chýba odbornosť, predošlé skúsenosti v kultúre, profesionálny kredit či potrebný prehľad o rezorte. Opozícia vlani vo februári iniciovala tiež odvolávanie šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Odôvodňovala to tým, že Taraba rozvracia ochranu prírody, rozkladá rezortné odborné inštitúcie a zvrátil reformy národných parkov. Vyčítala mu aj spôsob informovania a postup pri iniciatíve na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.
Opozícia vyčíta ministrovi majetok v Chorvátsku
Návrh na odvolanie podali opozičníci aj v prípade ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Návrh doručili v marci 2025. Namietali pri tom, že Kaliňák neuviedol v majetkovom priznaní vilu v Chorvátsku, ktorú vlastní jeho manželka. Ústavný zákon podľa nich takéto zatajovanie nepripúšťa. Vysloviť nedôveru chceli tiež ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Odvolávanie iniciovali vlani v auguste. Dôvodom bol podľa nich tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Odvolávaniu čelil aj šéf rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Jeho odvolávanie opoziční poslanci iniciovali vlani v októbri. Kritizovali ho za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Opozícia podala tiež návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Urobila tak v novembri minulý rok. Za hlavný dôvod označila viaceré železničné nešťastia z uplynulého obdobia.
Šutaj Eštok bol prvý v poradí
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v čele rezortu nekončí. Opozičný návrh na jeho odvolanie poslanci v utorkovom hlasovaní v Národnej rade (NR) SR neschválili. Za bolo 69 poslancov zo 147 prítomných, proti ich bolo 78.
Šimkovičová zostáva na poste ministerky, poslanci NR SR ju neodvolali
Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zostáva na poste ministerky kultúry. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorkovom hlasovaní neodvolali. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu podporilo len 69 poslancov zo 146 prítomných. Proti bolo 77 zákonodarcov.
Taraba ostáva na čele envirorezortu, parlament ho neodvolal
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ostáva na čele envirorezortu. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho v utorok v hlasovaní neodvolali. Za návrh na vyslovenie nedôvery Tarabovi ako členovi vlády hlasovalo len 69 poslancov zo 147 prítomných. Proti bolo 78 a nikto z poslancov sa nezdržal hlasovania.
Plénum NR SR neschválilo ani návrh na odvolanie Šaška
Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili opozičný návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Za jeho odvolanie hlasovalo 68 zo 146 prítomných zákonodarcov, proti bolo 78.
Poslanci neodvolali Kaliňáka z funkcie ministra obrany
Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neodvolali ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie. Na podporu opozičného návrhu na jeho odvolanie nezískala opozícia dostatok poslancov. Za odchod Kaliňáka hlasovalo z prítomných 147 poslancov len 69 poslancov, 78 bolo proti a nikto sa nezdržal.