Minister Ráž pripravil žalobu proti zrušeniu tendera na výstavbu diaľnice v časti Hubová

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok potvrdil, že už pripravili žalobu na preskúmanie rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zrušení súťaže na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová.
Podľa ministra chcú použiť všetky prostriedky, ktoré môžu, vrátane žiadosti na protest prokurátora, aby toto jeho rozhodnutie, ktoré považujú za absolútne nesprávne, zastavil. „Urobíme všetko preto, aby sme v tendri na posledný úsek D1 (medzi Bratislavu a Košicami) mohli pokračovať,“ informoval Ráž o tendri na D1 Turany - Hubová pri príležitosti otvorenia úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
archívne video
Minister pripomenul, že v prípade úseku D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku, ktorý plánovali odovzdávať takisto koncom tohto roka, predĺženie prác spôsobil ďalší drobný zosuv pri výjazde z tunela Čebrať. „Jeden mostný objekt sa tam dostal do zosuvu. Tento technický problém sa rieši a verím tomu, že je to záležitosť mesiacov,“ dodal Ráž.
Predseda ÚVO Peter Kubovič nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti zrušiť súťaž na výstavbu D1 Turany - Hubová. Dôvodom bolo, že prísne požiadavky na skúsenosti dodávateľa s výstavbou tunela neboli premietnuté do zmluvných podmienok. Podľa úradu do súťaže by sa mohli prihlásiť iba záujemcovia, ktorí by ich museli splniť, ale podľa návrhu zmluvy by ich už pri výstavbe nemuseli dodržať. Úrad dodal, že takýto postup je neopodstatneným obmedzením hospodárskej súťaže.