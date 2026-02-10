Čína podáva pomocnú ruku Kube: Peking odmieta zasahovanie do vnútra ostrova, ktorý paralyzuje nedostatok paliva

PEKING - Čína v utorok odmietla zasahovanie do vnútorných záležitostí Kuby a vyjadrila jej podporu pri ochrane suverenity a bezpečnosti. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Vždy budeme v rámci našich možností poskytovať podporu a pomoc kubánskej strane,“ uviedol v utorok na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Tieto vyjadrenia Pekingu prichádzajú v čase, keď vláda v Havane zavádza úsporné opatrenia v dôsledku vážneho nedostatku pohonných hmôt, ktorý ohrozuje aj medzinárodnú leteckú dopravu a turistický ruch.
Kuba upozornila, že od 10. februára nebudú na letiskách k dispozícii zásoby leteckého paliva. Tento stav potrvá najmenej do 11. marca, čo si vyžaduje úpravu letových plánov s technickým medzipristátím na tankovanie mimo ostrova. Minulý piatok kubánska vláda oznámila sériu krízových opatrení vrátane zavedenia štvordňového pracovného týždňa a práce na diaľku vo vládnych úradoch a štátnych podnikoch. V snahe riešiť energetickú krízu obmedzila aj predaj pohonných látok.
Obmedzenie dopravy a zatváranie turistických centier
Úrady na Kube avizovali i redukciu regionálnej autobusovej a vlakovej dopravy, ako aj zatvorenie niektorých turistických zariadení. V oblasti vzdelávania bude skrátené vyučovanie a univerzity budú fungovať v hybridnom formáte – prezenčne aj dištančne. Vážnej energetickej kríze čelí Kuba po tom, ako jej boli ukončené dodávky ropy z Venezuely, a tiež v dôsledku sankcií Spojených štátov, ktoré sa uvalením ciel vyhrážajú krajinám predávajúcim ropu tomuto karibskému ostrovu.
Kuba, nachádzajúca sa len 150 kilometrov od pobrežia Floridy, obviňuje Trumpa zo snahy „udusiť“ jej ekonomiku, ktorá s výpadkami elektriny a nedostatkom paliva zápasí už roky. Prezident Miguel Díaz-Canel povedal, že jeho krajina je ochotná so Spojenými štátmi rokovať, ale nie pod tlakom. Havana a Peking nadviazali diplomatické styky v roku 1960, krátko po kubánskej revolúcii. Po rozpade Sovietskeho zväzu v 90. rokoch sa ostrovná krajina silno orientovala na Čínu ako hlavného ekonomického partnera a investora, a tá sa zase na Kubu pozerá ako na politicky stabilného spojenca v Latinskej Amerike.