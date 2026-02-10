Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Trump skritizoval Halftime Show: HROZNÁ, jedna z najhorších... Nešetril ani Bad Bunnyho!

Donald Trump skritizoval Halftime show Zobraziť galériu (17)
Donald Trump skritizoval Halftime show (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Halftime Show Super Bowlu v podaní Bad Bunnyho vyvolala búrlivé reakcie nielen medzi fanúšikmi, ale aj v politických kruhoch. Prezident Donald Trump vystúpenie ostro skritizoval.

Halftime Show Super Bowlu v podaní Bad Bunnyho sa stala jednou z najdiskutovanejších udalostí. Kriticky sa ale k nej vyjadril prezident Donald Trump, ktorý po skončení vystúpenia zverejnil svoje stanovisko na sociálnej sieti Truth Social. Trump spochybnil samotný koncept tejto šou a jej smerovanie v posledných rokoch. Podľa neho ide o tradíciu, ktorá stratila úroveň aj zmysel.

Bad Bunny spôsobil kontroverzné momenty na Super Bowl a potom... VYMAZAL si Instagram?! Prečítajte si tiež

Bad Bunny spôsobil kontroverzné momenty na Super Bowl a potom... VYMAZAL si Instagram?!

„Halftime Show Super Bowlu je absolútne hrozná, jedna z najhorších, aké kedy boli. Nedáva žiadny zmysel, je urážkou veľkosti Ameriky a nereprezentuje naše štandardy úspechu, kreativity ani excelentnosti,“ napísal. Jeho kritika sa následne presunula priamo na hlavného účinkujúceho. Bad Bunny, ktorý počas vystúpenia spieval prevažne v španielčine, podľa Trumpa oslovil publikum spôsobom, ktorému mnohí diváci nerozumeli.

„Nikto nerozumie ani slovu z toho, čo tento chlap hovorí, a tanec je nechutný, najmä pre malé deti, ktoré to sledujú po celom USA aj na celom svete,“ uviedol prezident. Celé vystúpenie následne označil za „facku do tváre krajiny“. Napriek kritike niesla šou aj silné symbolické posolstvo. Bad Bunny ku koncu vystúpenia vyslovil slová „Boh žehnaj Amerike“ a následne vymenoval všetky krajiny Severnej, Južnej a Latinskej Ameriky vrátane Spojených štátov a Kanady.

Super Bowl 2026, Halftime show
Zobraziť galériu (17)
Super Bowl 2026, Halftime show  (Zdroj: SITA)

Záverečný obraz dotvoril obrovský billboard za pódiom s nápisom: „Jediná vec, ktorá je silnejšia než nenávisť, je láska.“ Už samotné oznámenie Bad Bunnyho ako hlavnej hviezdy Super Bowlu vyvolalo odpor v konzervatívnych kruhoch. Objavila sa petícia požadujúca jeho nahradenie country legendou Georgeom Straitom.

Viac o téme: Donald TrumpBad BunnyHalftime show
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump hrozí zablokovaním mosta s Kanadou: Žiada polovičný podiel a náhradu za americké materiály
Zahraničné
prezident USA Donald Trump
Na Trumpa existujú kompromitujúce zábery z Moskvy: Šokujúce priznanie bývalého šéfa tajnej služby
Zahraničné
William a Kate pri
S Epsteinom je spájaný aj princ Andrew: PRVÉ VYJADRENIE princa Williama a Kate... Sú znepokojení!
Zahraniční prominenti
Cardi B
Neskutočný TRAPAS Cardi B: Chcela byť SEXI... Toto jej vôbec nevyšlo!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačka v lyžiarskom stredisku Ski Drienica
Lyžovačka v lyžiarskom stredisku Ski Drienica
Správy
Tinina dcérka na futbalovom zápase v Barcelone
Tinina dcérka na futbalovom zápase v Barcelone
Prominenti
Prvé stretnutie synčeka Zuzany Plačkovej s malou sestričkou
Prvé stretnutie synčeka Zuzany Plačkovej s malou sestričkou
Prominenti

Domáce správy

Andrej Danko
Danko si kopol do eurokomisie aj koalície: Prezradil PIKOŠKU, o ktorej nikto nevie... Čo je to za FARIZEJSTVO?
Domáce
Poslanci dnes začínajú deviaty
Poslanci dnes začínajú deviaty deň schôdze: V parlamente pokračuje ostrý súboj o Kamenického audit
Domáce
Otto Šimko
Vo veku 101 rokov zomrel hrdina Otto Šimko: Odišiel jeden z posledných svedkov holokaustu a SNP
Domáce
Vráble menia osvetlenie na štyroch hlavných uliciach: Modernizácia prinesie viac bezpečnosti
Vráble menia osvetlenie na štyroch hlavných uliciach: Modernizácia prinesie viac bezpečnosti
Nitra

Zahraničné

Víťazstvo pre Trumpov program?
Víťazstvo pre Trumpov program? Súd nateraz dovolil agentom ICE nosiť masky: Musia sa však legitimovať
Zahraničné
Čína podáva pomocnú ruku
Čína podáva pomocnú ruku Kube: Peking odmieta zasahovanie do vnútra ostrova, ktorý paralyzuje nedostatok paliva
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macron varuje pred útokmi USA: Európa sa musí prebudiť a chrániť svoj priemysel pred hrozbami z Washingtonu
Zahraničné
Záber miestnosti s dozorcami
Unikli šokujúce zábery: VIDEO Takto reagovali dozorcovia, keď objavili Epsteinovo telo!
Zahraničné

Prominenti

Veľká KRÍZA v manželstve
Veľká KRÍZA v manželstve rapera Ega: ROZVOD?!
Domáci prominenti
Trump skritizoval Halftime Show:
Trump skritizoval Halftime Show: HROZNÁ, jedna z najhorších... Nešetril ani Bad Bunnyho!
Zahraniční prominenti
ŠKANDÁL princa Andrewa hýbe
ŠKANDÁL princa Andrewa hýbe kráľovskou rodinou: Kráľ je odhodlaný spolupracovať s políciou!
Zahraniční prominenti
Eva Pavlíková s dcérou
Nečakaný krok slovenskej speváčky (37): Nechcela deti, ale... Dala si zmraziť vajíčka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na brokolicu a
Zabudnite na brokolicu a behanie! 103-ročná žena odhalila lekárke, čo ju drží pri živote: Strava to nie je!
Zaujímavosti
pyramídy v Gíze
Dejepis v troskách? Veľká pyramída v Gíze môže byť o 20-tisíc rokov STARŠIA! ŠOKUJÚCE zistenia inžiniera z Talianska
Zaujímavosti
Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka
Vesmírny UNIKÁT: Môže astronautka otehotnieť BEZ STYKU? Expert z NASA opísal scenár, pri ktorom tuhne krv v žilách!
Zaujímavosti
Urológ konštatuje: Skupina mužov
Urológ konštatuje: Skupina mužov z týchlo lokalít Slovenska má s urologickým vyšetrením problém. Chlapi, Nebojte sa!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk

Ekonomika

Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!

Šport

ZOH 2026 Životné preteky Hektora Kapustíka! Osemnásťročný Slovák pri premiére na olympiáde zažiaril
ZOH 2026 Životné preteky Hektora Kapustíka! Osemnásťročný Slovák pri premiére na olympiáde zažiaril
Slováci na ZOH 2026
VIDEO Neuveriteľná medailová žatva: Slovensko má štyri zlaté a štyri bronzové kovy
VIDEO Neuveriteľná medailová žatva: Slovensko má štyri zlaté a štyri bronzové kovy
Bojové športy
ZOH 2026 Šrobová a Vlhová v tímovej kombinácii: Online prenos z pretekov v zjazde
ZOH 2026 Šrobová a Vlhová v tímovej kombinácii: Online prenos z pretekov v zjazde
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Kam ich vystrelí Rantanenova hviezda? Slovenská šanca na prekvapenie žije, Fíni sú oslabení
ZOH 2026 Kam ich vystrelí Rantanenova hviezda? Slovenská šanca na prekvapenie žije, Fíni sú oslabení
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky

Kariéra a motivácia

McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Rady, tipy a triky
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Motivácia a produktivita
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Losos
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Výber receptov

Technológie

Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Google ťa chce zachrániť pred nerozvážnymi inštaláciami aplikácií. Takto sa zmení tvoj Android
Android
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Ak by vesmír fungoval len o trošku inak, život by nevznikol. Je vesmír dôkazom Boha, alebo len štatistickou náhodou?
Veda a výskum
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Rusko práve ukázalo revolučný raketomet Sarma: Vo svojom obore nemá konkurenciu
Armádne technológie
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Android sleduje každý tvoj pohyb. Cez tieto nastavenia v telefóne obmedzíš sledovanie tvojej polohy
Android

Bývanie

Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok

Pre kutilov

Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pleťové sérum, ktoré mení budúcnosť: Zameriava sa na jeden z najcennejších atribútov mladistvej pleti
Krása
Pleťové sérum, ktoré mení budúcnosť: Zameriava sa na jeden z najcennejších atribútov mladistvej pleti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko
Domáce
Danko si kopol do eurokomisie aj koalície: Prezradil PIKOŠKU, o ktorej nikto nevie... Čo je to za FARIZEJSTVO?
Záber miestnosti s dozorcami
Zahraničné
Unikli šokujúce zábery: VIDEO Takto reagovali dozorcovia, keď objavili Epsteinovo telo!
Otto Šimko
Domáce
Vo veku 101 rokov zomrel hrdina Otto Šimko: Odišiel jeden z posledných svedkov holokaustu a SNP
prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Na Trumpa existujú kompromitujúce zábery z Moskvy: Šokujúce priznanie bývalého šéfa tajnej služby

Ďalšie zo Zoznamu