Trump skritizoval Halftime Show: HROZNÁ, jedna z najhorších... Nešetril ani Bad Bunnyho!

LOS ANGELES - Halftime Show Super Bowlu v podaní Bad Bunnyho vyvolala búrlivé reakcie nielen medzi fanúšikmi, ale aj v politických kruhoch. Prezident Donald Trump vystúpenie ostro skritizoval.
Halftime Show Super Bowlu v podaní Bad Bunnyho sa stala jednou z najdiskutovanejších udalostí. Kriticky sa ale k nej vyjadril prezident Donald Trump, ktorý po skončení vystúpenia zverejnil svoje stanovisko na sociálnej sieti Truth Social. Trump spochybnil samotný koncept tejto šou a jej smerovanie v posledných rokoch. Podľa neho ide o tradíciu, ktorá stratila úroveň aj zmysel.
„Halftime Show Super Bowlu je absolútne hrozná, jedna z najhorších, aké kedy boli. Nedáva žiadny zmysel, je urážkou veľkosti Ameriky a nereprezentuje naše štandardy úspechu, kreativity ani excelentnosti,“ napísal. Jeho kritika sa následne presunula priamo na hlavného účinkujúceho. Bad Bunny, ktorý počas vystúpenia spieval prevažne v španielčine, podľa Trumpa oslovil publikum spôsobom, ktorému mnohí diváci nerozumeli.
„Nikto nerozumie ani slovu z toho, čo tento chlap hovorí, a tanec je nechutný, najmä pre malé deti, ktoré to sledujú po celom USA aj na celom svete,“ uviedol prezident. Celé vystúpenie následne označil za „facku do tváre krajiny“. Napriek kritike niesla šou aj silné symbolické posolstvo. Bad Bunny ku koncu vystúpenia vyslovil slová „Boh žehnaj Amerike“ a následne vymenoval všetky krajiny Severnej, Južnej a Latinskej Ameriky vrátane Spojených štátov a Kanady.
Záverečný obraz dotvoril obrovský billboard za pódiom s nápisom: „Jediná vec, ktorá je silnejšia než nenávisť, je láska.“ Už samotné oznámenie Bad Bunnyho ako hlavnej hviezdy Super Bowlu vyvolalo odpor v konzervatívnych kruhoch. Objavila sa petícia požadujúca jeho nahradenie country legendou Georgeom Straitom.