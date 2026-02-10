Unikli šokujúce zábery: VIDEO Takto reagovali dozorcovia, keď objavili Epsteinovo telo!

NEW YORK - Medzi miliónmi odtajnených dokumentov sa objavil záznam, ktorý doteraz verejnosť nevidela. Bez komentára a bez strihov zachytáva prvý moment, keď väzenská služba v New Yorku narazila na telo Jeffreyho Epsteina. Video opäť oživilo pochybnosti okolo jedného z najspornejších úmrtí posledných rokov.
Záznam objavili medzi miliónmi odtajnených materiálov
Britský denník The Telegraph zverejnil doteraz nepublikované video zo systému väzenskej kamery, ktoré dokumentuje prvotné dianie na poschodí, kde bol uväznený Jeffrey Epstein. Záznam pochádza z 10. augusta 2019, v deň, keď bol Epstein nájdený bez známok života vo svojej cele v New Yorku.
Video sa našlo medzi takmer tromi miliónmi dokumentov, ktoré v rámci odtajňovania zverejnilo US Department of Justice.
Ranná kontrola a prvý nález
Na zázname je vidieť siluetu dozorcov, ako krátko po 6.30 ráno vstupujú na izolované poschodie špeciálnej ubytovacej jednotky. Jeden z nich najprv pristupuje k bezpečnostnému pultu, o niekoľko sekúnd neskôr smeruje k cele, v ktorej bol Epstein ubytovaný.
Po návrate sa dozorca pohybuje nervózne medzi pracovným stolom a chodbou s celami. V priebehu nasledujúcej minúty sa k nemu pridávajú ďalší dvaja kolegovia a krátko nato je na zázname viditeľný aj beh strážnikov chodbou. Oficiálne bol Epstein vyhlásený za mŕtveho o 6.39.
Smrť, ktorá dodnes vyvoláva otázky
Epstein bol vo väzbe pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania maloletých. V bezvedomí ho našli v cele v skorých ranných hodinách a niekoľko hodín nato bol vyhlásený za mŕtveho.
Jeho smrť okamžite vyvolala vlnu špekulácií. Epstein sa v minulosti pohyboval v kruhoch mimoriadne vplyvných ľudí – od politikov cez finančníkov až po členov britskej kráľovskej rodiny. Aj preto sa už roky objavujú pochybnosti, či išlo výlučne o samovraždu.
Oficiálna verzia a rozpory v záznamoch
FBI aj americké ministerstvo spravodlivosti dlhodobo tvrdia, že Epstein si vzal život sám. Opierajú sa pritom o výsledky pitvy, ktorá bola vykonaná deväť dní po jeho smrti.
Vyšetrovatelia zároveň uvádzali, že od momentu, keď bol Epstein večer 9. augusta o 22.40 uzamknutý v cele, až do rannej kontroly o 6.30 nikto nevstúpil na poschodie, kde sa nachádzal.
Táto verzia však bola spochybnená po zverejnení iného kamerového záznamu, ktorý zachytáva nejasnú postavu s oranžovým obrysom pohybujúcu sa po schodisku smerom k Epsteinovej cele krátko pred uzamknutím.
Nejednotné vysvetlenia úradov
Výklad tejto postavy sa medzi inštitúciami líši. Podľa FBI mohlo ísť o iného väzňa. Úrad hlavného inšpektora ministerstva spravodlivosti neskôr uviedol, že išlo pravdepodobne o príslušníka väzenskej služby nesúceho oranžovú posteľnú bielizeň. V záverečnej správe bol objekt označený už len ako neidentifikovaný zamestnanec.
Nové video opäť rozvírilo pochybnosti
Najnovšie zverejnený záznam samotného momentu objavenia tela neprináša jednoznačné odpovede, no znovu otvoril otázky okolo bezpečnostných zlyhaní, dohľadu a okolností Epsteinovej smrti.
Aj po viac než piatich rokoch tak zostáva smrť Jeffreyho Epsteina jednou z najkontroverznejších udalostí modernej americkej kriminalistiky.